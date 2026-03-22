Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

22-03-2026 - 10:25 AM | Sống

Công an có cảnh báo nóng tới tất cả học sinh, sinh viên đang muốn mở tài khoản ngân hàng với mục đích này

Công an tỉnh Ninh Bình cảnh báo tình trạng các đối tượng xấu gia tăng dụ dỗ học sinh, sinh viên mở và cho thuê tài khoản ngân hàng để phục vụ các đường dây lừa đảo, rửa tiền và tội phạm công nghệ cao.

Qua công tác nắm tình hình và theo dõi các vụ án, vụ việc đã xảy ra trong thời gian gần đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Ninh Bình nhận thấy có tình trạng một số đối tượng xấu gia tăng hoạt động lôi kéo, dụ dỗ, lừa gạt học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng, sau đó thu mua, thuê hoặc mượn lại để phục vụ các hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, đánh bạc trực tuyến…

Thủ đoạn của các đối tượng là tiếp cận học sinh, sinh viên thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram… sau đó đưa ra các lời chào mời, dụ dỗ như “cho thuê tài khoản ngân hàng với giá cao”, “nhận tiền hộ để được trả phí”, “chỉ cần mở tài khoản ngân hàng, không cần làm gì vẫn có tiền”…

Sau khi học sinh, sinh viên đồng ý, các đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, thậm chí hướng dẫn đăng ký mở tài khoản ngân hàng rồi chuyển lại thông tin đăng nhập, thẻ ATM, mã OTP, mật khẩu Internet Banking, SIM điện thoại…

Những tài khoản này sau đó bị các đối tượng sử dụng làm trung gian nhận, chuyển tiền trong các đường dây lừa đảo, tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá, rửa tiền hoặc các hoạt động phạm pháp khác. Khi bị cơ quan chức năng phát hiện, chính chủ tài khoản - là học sinh, sinh viên, có thể có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả gây ra.

Các đối tượng xấu dùng thủ đoạn dụ dỗ, lừa gạt học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng, sau đó thuê hoặc mua lại để vi phạm pháp luật (Ảnh minh họa: ITN)

Trước tình hình trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên không mở tài khoản ngân hàng để cho thuê, cho mượn, bán lại; không cung cấp thẻ ATM, mật khẩu Internet Banking, mã OTP, SIM điện thoại đăng ký ngân hàng cho bất kỳ ai; không tham gia các nhóm tuyển dụng việc làm online liên quan đến “cho thuê tài khoản”.

Khi phát hiện các hành vi nghi vấn, cần kịp thời báo cho chính quyền, Cơ quan Công an, Cơ quan chức năng hoặc nhà trường để được hỗ trợ, xử lý.

Đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo cần tăng cường phối hợp các ngân hàng để tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng theo đúng quy định, không tham gia tiếp tay cho tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Các gia đình, khu dân cư cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục để học sinh, sinh viên hiểu rõ thủ đoạn của các đối tượng, từ đó chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo trên không gian mạng.

(Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm SDCNC)

PV

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngành học không thể bị AI thay thế nhưng điểm chuẩn không quá cao, lương có thể chạm mốc 50 triệu/tháng

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên