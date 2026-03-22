Thường xuyên gửi 1 tin nhắn 9 từ tới người quen cũ, tôi nhận lại được thứ không ngờ

Có một nghịch lý rất phổ biến khi trưởng thành: chúng ta vẫn quý mến nhiều người, vẫn thường xuyên nghĩ đến họ, nhưng lại ngày càng ít liên lạc.

Khi còn nhỏ, việc ghé nhà bạn bè chỉ để chào một câu hay xem họ đang làm gì là chuyện rất tự nhiên. Không cần hẹn trước, không cần lý do cụ thể, cũng không có áp lực phải nói điều gì “quan trọng”. Thậm chí, chính sự ngẫu hứng ấy mới là phần thú vị nhất của kết nối.

Nhưng khi lớn lên, mọi thứ trở nên khác hẳn. Mỗi lần định nhắn cho ai đó, trong đầu chúng ta thường xuất hiện hàng loạt do dự quen thuộc: “Liệu mình có làm phiền không?”, “Lâu quá rồi không nói chuyện, giờ nhắn có kỳ không?”, “Chắc phải có chuyện gì đó quan trọng mới nên liên lạc”.

Và rồi, thay vì nhắn tin thật, ta chỉ dừng lại ở việc nghĩ về người ấy với chút trìu mến trong lòng, cảm nhận một khoảnh khắc kết nối rất ngắn, rồi lại quay về với guồng công việc. Khoảnh khắc đó trôi qua, còn cuộc trò chuyện thì không bao giờ bắt đầu.

Tôi từng thấy điều đó không ổn. Sau vài lần muốn liên lạc nhưng lại chần chừ, tôi nhận ra có một cách rất đơn giản để vượt qua gần như toàn bộ sự ngại ngùng ấy: chỉ cần nói với ai đó rằng bạn đang nghĩ đến họ.

Tin nhắn tôi hay gửi chỉ vỏn vẹn thế này: “Tôi chợt nghĩ đến bạn và muốn chào bạn.”

Chỉ vậy thôi. Không giải thích. Không yêu cầu. Không ngầm mở ra một cuộc trò chuyện bắt buộc. Chỉ là một tín hiệu nhỏ, đủ để người kia hiểu rằng: họ vẫn có một vị trí trong suy nghĩ của bạn. Nếu muốn, bạn có thể thêm một biểu tượng cảm xúc để câu chữ bớt khô và gần gũi hơn.

Điều hay ở kiểu tin nhắn này là nó có thể gửi cho rất nhiều người trong cuộc đời bạn: một người bạn cũ, đồng nghiệp cũ, người từng dìu dắt bạn, một người thân, hay đơn giản là ai đó bạn đã lâu chưa trò chuyện nhưng vẫn luôn trân trọng. Nó nhẹ, ngắn và không cầu kỳ đến mức gần như không tạo ra sức ép nào cho người nhận.

Và có lẽ, chính vì không đòi hỏi gì nên nó thường được đón nhận rất tốt.

Phần lớn các tin nhắn khiến người ta ngại trả lời là vì đằng sau chúng luôn có một kỳ vọng nào đó: phải đáp lại ngay, phải nhiệt tình, phải tiếp tục câu chuyện, thậm chí phải sắp xếp một cuộc gặp. Trong khi đó, một lời nhắn đơn giản như “Tôi chợt nghĩ đến bạn và muốn chào bạn” lại để người kia hoàn toàn tự do. Họ có thể trả lời ngay, trả lời sau, hoặc không trả lời cũng không sao. Không có nghĩa vụ nào bị ngầm áp đặt.

Sự tự do ấy tạo ra một cảm giác an toàn về mặt cảm xúc, điều mà rất nhiều kết nối của người lớn đang thiếu.

Trong một thế giới ngày càng vội và mang nặng tính giao dịch, việc được ai đó nhớ đến có sức nặng lớn hơn ta tưởng. Nhiều nhà nghiên cứu gần đây gọi thực trạng này là “suy thoái tình bạn” - sự suy giảm âm thầm nhưng sâu sắc trong cách con người duy trì các mối quan hệ.

Theo một khảo sát năm 2025 của Pew Research Center, khoảng 20% người trong độ tuổi từ 30 đến 49 cho biết họ thường xuyên cảm thấy cô đơn hoặc bị tách biệt; với nhóm 18 đến 29 tuổi, con số này là 24%. Ở môi trường làm việc, cảm giác cô đơn cũng gia tăng rõ rệt. Báo cáo về tình trạng nơi làm việc toàn cầu của Gallup cho thấy khoảng 20% nhân viên cảm thấy cô đơn mỗi ngày; tỷ lệ này ở người làm việc từ xa là 22%, còn ở nhóm dưới 35 tuổi là 25%.

Nhìn vào những con số đó, có thể thấy nhiều mối quan hệ không đứt gãy vì mâu thuẫn lớn, mà chỉ yếu dần đi trong im lặng. Ai cũng bận. Ai cũng nghĩ đến nhau đôi chút. Nhưng không ai muốn là người bắt đầu.

Bởi vậy, một tin nhắn nhỏ đôi khi không còn là chuyện nhỏ. Chỉ riêng việc ai đó biết rằng mình được nhớ tới cũng đã có thể tạo ra cảm giác được kết nối, được nhìn thấy và được quan tâm.

Tôi không nhớ lần đầu tiên mình chủ động gửi kiểu tin nhắn này là khi nào. Nhưng tôi nhớ rất rõ cảm giác sau đó: nó gần như luôn chạm đúng chỗ. Có người trả lời ngay lập tức. Có người vài tiếng sau mới hồi âm. Cũng có người mấy ngày sau mới nhắn lại. Có phản hồi chỉ ngắn gọn: “Cảm ơn vì đã nhắn cho mình”. Cũng có những phản hồi rất ấm áp: “Thật vui khi nhận được tin của bạn”.

Điều khiến tôi bất ngờ nhất không chỉ là sự tử tế trong những phản hồi ấy, mà còn là những trùng hợp rất khó lý giải. Hơn một lần, người nhận nói rằng họ cũng vừa nghĩ đến tôi. Có người đang trải qua một ngày tệ. Có người bảo gần đây bỗng nhớ đến tôi mà chưa kịp nhắn. Những khoảnh khắc như vậy khiến tôi tin rằng giữa con người với nhau luôn tồn tại một sợi dây liên kết âm thầm, ngay cả khi bề ngoài mọi thứ có vẻ im ắng.

Tất nhiên, không phải cuộc trò chuyện nào cũng kéo dài. Đôi khi, sự kết nối chỉ dừng lại ở một lời chào qua lại. Nhưng cũng rất thường xuyên, từ một tin nhắn ngắn, cuộc trò chuyện sẽ mở ra: vài dòng hỏi thăm, một cuộc gọi bất ngờ, hay một cuộc hẹn cà phê sau nhiều tháng, nhiều năm. Chỉ một tín hiệu rất nhỏ cũng có thể làm sống lại một mối liên hệ tưởng như đã nguội đi.

Có lẽ điều người lớn thiếu không hẳn là thời gian để kết nối, mà là một cách bắt đầu đủ nhẹ, đủ chân thành và đủ an toàn cho cả hai phía.

Nếu bạn đang nghĩ đến ai đó, có thể bạn không cần chờ một dịp đặc biệt, cũng không cần chuẩn bị một câu chuyện đủ hay để mở lời. Đôi khi, chỉ cần một câu đơn giản: “Tôi chợt nghĩ đến bạn và muốn chào bạn.”

Ngắn thôi, nhưng biết đâu lại là điều ai đó đang rất cần được nghe.

Theo CNBC