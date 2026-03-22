Cảnh tượng lúc 0h tại ĐH danh giá nhất Nhật Bản: Video khiến nhiều người hiểu ra "không phải tự nhiên họ giỏi"

Đối với đa số chúng ta, 12h đêm là thời điểm để nghỉ ngơi sau một ngày dài học tập và làm việc mệt mỏi. Thế nhưng, ở một số môi trường học thuật hàng đầu thế giới, đó lại là lúc không gian học tập vẫn sáng đèn và nhịp độ làm việc gần như không hề chậm lại. Những hình ảnh như vậy không chỉ khiến người xem bất ngờ, mà còn phần nào phản ánh rõ nét tinh thần tự học và áp lực cạnh tranh trong các ngôi trường danh giá.

Mới đây, một đoạn video trên mạng xã hội ghi lại khung cảnh vào lúc nửa đêm tại Đại học Tokyo (Todai), Nhật Bản đã nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Không phải cảnh vắng lặng thường thấy ở những địa điểm bình thường, bên trong phòng học vẫn chật kín sinh viên đang miệt mài học tập, tạo nên một bức tranh đối lập đầy ấn tượng với đường phố bên ngoài khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Trong video, dù đã 12h đêm, không gian bên trong phòng học lại tràn ngập ánh sáng với hàng chục sinh viên vẫn đang cặm cụi học tập. Mỗi người một góc, một công việc riêng: người cúi xuống viết bài, người chăm chú làm việc trên laptop, người tra cứu tài liệu. Tất cả tạo nên một bầu không khí vừa yên tĩnh, vừa nghiêm túc đến mức gần như không có tiếng động.

Chú thích trên video: “Đại học Tokyo lúc 12h đêm – nơi sản sinh ra tên lửa, tàu ngầm hạt nhân.” (Ảnh chụp màn hình)

Điểm gây ấn tượng mạnh trong video không chỉ nằm ở số lượng sinh viên đông đảo, mà còn ở tinh thần tự giác và kỷ luật cao. Không có sự ồn ào hay mất tập trung, tất cả đều tập trung tuyệt đối vào việc học. Đáng chú ý, đoạn video còn lồng ghép dòng chữ: “Đại học Tokyo lúc 12h đêm - nơi sản sinh ra tên lửa, tàu ngầm hạt nhân”. Thông điệp này nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận, khi nhấn mạnh mối liên hệ giữa môi trường học tập khắc nghiệt và những thành tựu khoa học - công nghệ mà Nhật Bản đạt được.

Sau khi được đăng tải, video nhanh chóng thu hút gần 19.000 lượt thích cùng hàng trăm bình luận. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần học tập của sinh viên tại đây:

- Nhìn mà thấy áp lực luôn, nhưng cũng rất nể phục.

- Không phải tự nhiên mà họ giỏi, đằng sau là cả một quá trình nỗ lực như thế này.

- 12h đêm mà vẫn đông thế này thì bảo sao không tạo ra nhân tài.

- Môi trường như vậy tự nhiên mình cũng muốn học theo.

- Ở đây không ai ép ai, nhưng ai cũng tự ép mình phải cố gắng.

Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến cho rằng hình ảnh này phản ánh rõ nét văn hóa học tập đặc trưng của Nhật Bản, nơi đề cao tính kỷ luật, sự chăm chỉ và tinh thần tự học. Tại những môi trường hàng đầu như Đại học Tokyo, áp lực học tập không chỉ đến từ chương trình đào tạo mà còn đến từ chính ý thức tự giác của mỗi sinh viên, khi ai cũng chủ động đặt ra tiêu chuẩn cao cho bản thân và kiên trì theo đuổi mục tiêu đến cùng.

Đại học Tokyo (Todai) thành lập năm 1877, là trường đại học quốc gia hàng đầu Nhật Bản và danh giá bậc nhất châu Á, thường xuyên nằm trong top 40 trường tốt nhất thế giới. Trường nổi tiếng với 10 khoa, 15 trường sau đại học, đào tạo đa ngành và đã sản sinh nhiều thủ tướng, nhà khoa học đạt giải Nobel.

Không chỉ nổi bật về thành tích học thuật, Đại học Tokyo còn được biết đến với môi trường học tập có tính cạnh tranh cao. Sinh viên tại đây thường phải duy trì cường độ học tập lớn, đồng thời rèn luyện khả năng tự nghiên cứu và tư duy độc lập. Chính điều này đã góp phần tạo nên một thế hệ nhân lực chất lượng cao, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của Nhật Bản.

Theo thông tin từ trang chính thức của trường, Todai là trung tâm nghiên cứu và đào tạo hàng đầu trong nhiều lĩnh vực, từ khoa học tự nhiên, kỹ thuật cho đến khoa học xã hội và nhân văn. Trường đã đào tạo ra nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn, bao gồm các nhà khoa học, chính trị gia và doanh nhân, trong đó có nhiều cựu sinh viên đạt các giải thưởng quốc tế uy tín.

Một kỳ thi diễn ra tại Đại học Tokyo

Với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, môi trường học thuật khắt khe và định hướng nghiên cứu chuyên sâu, Đại học Tokyo được xem là một trong những cái nôi đào tạo nhân tài, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển khoa học - công nghệ và kinh tế của Nhật Bản.