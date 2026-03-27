Netizen tranh cãi chuyện Đỗ Hoàng Hên trả lời phỏng vấn bằng tiếng Việt còn phóng viên Việt Nam đặt câu hỏi bằng tiếng Anh, đây là lý do

Màn phỏng vấn "ngược đời" giữa phóng viên VTV và ngôi sao nhập tịch Đỗ Hoàng Hên (Hendrio Araujo) đang trở thành tâm điểm bàn tán MXH sau trận ĐT Việt Nam thắng 3-0 Bangladesh tối 26/3 trên SVĐ Hàng Đẫy. Điều khiến dân mạng tranh cãi nảy lửa là trong khi cầu thủ gốc Brazil trả lời phỏng vấn bằng tiếng Việt cực sõi, thì phóng viên Việt Nam lại liên tục đặt câu hỏi bằng tiếng Anh. Hoá ra mọi chuyện đều có lý do.

Ngay sau khi đoạn clip phỏng vấn Đỗ Hoàng Hên do phóng viên VTV thực hiện được chia sẻ, hàng loạt bình luận chỉ trích đã nhắm vào phía nam phóng viên. Nhiều người cho rằng đây là một sự thiếu chuyên nghiệp, thậm chí là "kém tinh tế" khi đối mặt với một cầu thủ đã nhập tịch và đang nỗ lực hòa nhập văn hóa Việt.

"Cầu thủ người ta tên Hên, người ta nói tiếng Việt như gió mà ông phóng viên cứ 'What do you think'. Nghe mà mệt giùm!" - Một netizen bình luận gay gắt.

"Nhập tịch rồi, tên tiếng Việt rồi mà sao không hỏi tiếng Việt cho gần gũi? Thật khó hiểu!"...

"Phóng viên sính ngoại thế"...

Trước làn sóng phản ứng dữ dội của cộng đồng mạng, phóng viên Hoàng Cường - người trực tiếp thực hiện màn phỏng vấn Đỗ Hoàng Hên - đã chính thức lên tiếng giải thích về kỉ niệm "khù khoằm" này trên trang cá nhân.

Hoàng Hên gây ấn tượng khi trả lời phỏng vấn bằng tiếng Việt cực mượt nhưng anh vẫn yêu cầu phóng viên đặt câu hỏi bằng tiếng Anh để hiểu rõ câu hỏi hơn

Hóa ra, không phải phóng viên muốn "khoe" ngoại ngữ hay làm khó cầu thủ, mà chính Đỗ Hoàng Hên mới là người đưa ra yêu cầu "ngược đời" này ngay trước khi lên sóng.

Phóng viên Hoàng Cường chia sẻ: "Hên đưa ra yêu cầu khiến phóng viên đứng hình: 'Hên hôm nay mệt, nên anh hỏi bằng tiếng Anh nhé, Hên trả lời tiếng Việt!'. Trước yêu cầu oái oăm rất dễ bị giang cư mận ném đá này, tôi cũng phải chấp nhận vì thời gian vào sóng gấp rồi!"

Thế là trên sóng truyền hình quốc gia, khán giả được chứng kiến một cảnh tượng hiếm có khó tìm: Một phóng viên người Việt hỏi tiếng Anh liên tùng tục, còn một cầ thủ gốc Brazil lại "bắn" tiếng Việt làu làu. Dù tình huống có vẻ hơi "dở khóc dở cười", nhưng quan trọng nhất là cả hai vẫn hiểu ý nhau và buổi phỏng vấn đã hoàn thành tốt đẹp. Qua đó, người hâm mộ cũng thấy được sự đáng yêu và tính cách lầy lội của Đỗ Hoàng Hên - chàng cầu thủ không chỉ tài năng trên sân cỏ mà còn rất biết cách xử lý khéo léo trên truyền thông bằng sự hóm hỉnh của mình.

Đây chắc chắn sẽ là một trong những kỉ niệm khó quên nhất của nghề phóng viên thể thao, minh chứng cho việc đôi khi "sự thật không như những gì chúng ta thấy trên màn ảnh"!