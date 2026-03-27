Bật đèn ngủ mỗi đêm, cô gái 20 tuổi tăng lên 100kg: Chuyên gia cảnh báo thói quen nhiều người đang mắc

Cô gái tăng cân chóng mặt do thói quen bật đèn khi ngủ

Một trường hợp tại Ninh Ba (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) đang thu hút sự chú ý khi một cô gái 20 tuổi bất ngờ tăng cân nhanh chóng, đạt khoảng 100kg, kèm theo nhiều vấn đề sức khỏe như đường huyết lúc đói bất thường và huyết áp cao. Đáng chú ý, trong quá trình thăm khám, các bác sĩ phát hiện cô duy trì thói quen ngủ với đèn bật suốt nhiều năm.

Theo bác sĩ Zheng Tianming, Phó trưởng khoa Y học Giấc ngủ tại Bệnh viện Kangning (Đại học Ninh Ba), ánh sáng ban đêm có thể xuyên qua mí mắt, tác động đến võng mạc và "đánh lừa" não bộ rằng cơ thể vẫn đang trong trạng thái ban ngày. Điều này khiến quá trình sản sinh melatonin là hormone điều hòa giấc ngủ bị ức chế.

Một cô gái 20 tuổi bất ngờ tăng cân nhanh chóng được cho là liên quan đến thói quen ngủ với đèn bật trong thời gian dài. (Ảnh: Yahoo)

Ánh sáng ban đêm: Yếu tố bị xem nhẹ nhưng ảnh hưởng sâu đến cơ thể

Khi melatonin suy giảm, đồng hồ sinh học của cơ thể bắt đầu rối loạn. Hệ quả không chỉ là khó ngủ hay ngủ không sâu, mà còn kéo theo nhiều thay đổi liên quan đến chuyển hóa và nội tiết.

Các nghiên cứu quốc tế đã chỉ ra rằng việc ngủ trong môi trường có ánh sáng, kể cả ánh sáng mờ, có thể làm giảm chất lượng giấc ngủ và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí JAMA Internal Medicine theo dõi hơn 43.000 phụ nữ trong 5 năm cho thấy, những người thường xuyên ngủ khi có đèn hoặc tivi bật có nguy cơ tăng trên 5kg cao hơn 17% so với người ngủ trong bóng tối hoàn toàn. Nguy cơ thừa cân và béo phì cũng tăng đáng kể.

Theo các chuyên gia, ánh sáng ban đêm, đặc biệt là ánh sáng xanh từ thiết bị điện tử có thể can thiệp trực tiếp vào cơ chế điều hòa năng lượng của cơ thể.

Vì sao thói quen này có thể khiến cơ thể dễ tăng cân?

Phân tích từ các tổ chức y khoa như National Institutes of Health cho thấy ánh sáng ban đêm có thể ảnh hưởng đến nhiều hormone quan trọng.

Trước hết là insulin là hormone kiểm soát đường huyết. Khi tiếp xúc ánh sáng trong lúc ngủ, cơ thể có nguy cơ kháng insulin, buộc phải sản xuất nhiều insulin hơn để ổn định đường huyết. Tình trạng này kéo dài sẽ thúc đẩy tích tụ mỡ.

Bên cạnh đó, ánh sáng còn làm mất cân bằng giữa hai hormone điều chỉnh cảm giác ăn uống là leptin và ghrelin. Khi sự cân bằng này bị phá vỡ, cơ thể dễ rơi vào trạng thái thèm ăn, đặc biệt là các thực phẩm giàu năng lượng.

Một số nghiên cứu đăng trên Proceedings of the National Academy of Sciences cũng cho thấy, ngay cả khi ngủ dưới ánh sáng mờ, cơ thể vẫn có thể xuất hiện dấu hiệu rối loạn chuyển hóa và giảm khả năng kiểm soát đường huyết vào ngày hôm sau.

Ánh sáng ban đêm có thể ảnh hưởng đến nhiều hormone quan trọng. (Ảnh: Yahoo)

Không chỉ là cân nặng: Những rủi ro sức khỏe đi kèm

Các chuyên gia cảnh báo, tác động của ánh sáng ban đêm không chỉ dừng lại ở việc tăng cân. Nếu kéo dài trong nhiều năm, thói quen này có thể góp phần làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

Theo World Health Organization, rối loạn nhịp sinh học liên quan đến ánh sáng có thể làm tăng nguy cơ cao huyết áp, tiểu đường type 2 và các vấn đề về sức khỏe tinh thần.

Điều đáng nói là thói quen ngủ với đèn bật không phải hiếm gặp. Nhiều người duy trì ánh sáng trong phòng ngủ vì cảm giác an toàn hoặc tiện sinh hoạt ban đêm, mà không nhận ra những tác động âm thầm kéo dài theo thời gian.

Khuyến nghị: Những thay đổi nhỏ nhưng ảnh hưởng lớn

Từ trường hợp trên, các chuyên gia giấc ngủ khuyến cáo mỗi người nên chú ý hơn đến môi trường ngủ cũng là yếu tố tưởng chừng đơn giản nhưng lại có ảnh hưởng sâu đến sức khỏe.

Các bác sĩ khuyến nghị mỗi người nên tạo môi trường ngủ càng tối càng tốt để đảm bảo chất lượng giấc ngủ. Cụ thể, nên tắt hoàn toàn đèn khi ngủ hoặc ít nhất giảm ánh sáng xuống mức tối thiểu, đồng thời tránh để tivi, điện thoại hay các thiết bị điện tử phát sáng suốt đêm. Trong trường hợp cần sử dụng đèn ngủ, nên lựa chọn loại có ánh sáng rất yếu, tông màu ấm và bố trí sao cho không chiếu trực tiếp vào mắt, nhằm hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến cơ thể.

Đồng thời, cần hiểu rằng ánh sáng ban đêm chỉ là một trong nhiều yếu tố ảnh hưởng đến cân nặng và sức khỏe. Tuy nhiên, khi kết hợp với lối sống thiếu khoa học, thói quen này có thể trở thành "mắt xích" góp phần gây ra những hệ lụy đáng kể.

Câu chuyện của cô gái 20 tuổi là lời nhắc rằng, đôi khi chính những thói quen quen thuộc nhất lại là điều cần được xem xét lại đầu tiên nếu muốn bảo vệ sức khỏe về lâu dài.