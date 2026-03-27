Tắm trước hay gội đầu trước? Hoạt động tưởng chừng rất đơn giản nhưng hóa ra lâu nay nhiều người vẫn làm sai

Sau một ngày làm việc và học tập mệt mỏi, nhiều người thường bước vào phòng tắm và nhanh chóng làm sạch cơ thể theo thói quen, ít khi chú ý đến trình tự các bước. Không ít người lựa chọn gội đầu trước, hoặc để vòi sen xối thẳng từ đầu xuống rồi mới bắt đầu tắm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, những thói quen tưởng chừng đơn giản này lại có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt trong thời tiết lạnh.

Theo bác sĩ Tôn Thanh Phương - Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Thụy Kim (Thượng Hải, Trung Quốc), việc gội đầu trước khi cơ thể được làm ấm có thể tác động đến tuần hoàn máu, làm tăng nguy cơ gặp các vấn đề liên quan đến não bộ. Ông cho rằng, tắm gội không chỉ là hoạt động vệ sinh hàng ngày mà còn cần được thực hiện đúng cách để bảo vệ sức khỏe tổng thể.

Việc tuân thủ đúng thứ không chỉ giúp làm sạch hiệu quả hơn mà còn hạn chế những tác động tiêu cực đến da, tóc và cơ thể. Để quá trình tắm phát huy tác dụng tốt nhất, bác sĩ khuyên mọi người nên áp dụng trình tự tắm khoa học dưới đây:

Rửa mặt trước để bảo vệ làn da

Ngay khi bước vào phòng tắm, nhiệt độ và độ ẩm tăng cao khiến lỗ chân lông trên khuôn mặt nhanh chóng giãn nở. Nếu không rửa mặt trước, bụi bẩn và bã nhờn tích tụ suốt cả ngày có thể dễ dàng thâm nhập sâu hơn vào da, gây bít tắc lỗ chân lông và hình thành mụn.

Theo Health Sina, các chuyên gia khuyến nghị nên rửa mặt ba lần mỗi ngày, bao gồm buổi sáng sau khi thức dậy, sau giờ nghỉ trưa và trước khi tắm buổi tối. Tuy nhiên, cần lưu ý không nên sử dụng nước quá nóng để rửa mặt, bởi điều này có thể làm mất đi độ ẩm tự nhiên, khiến lớp màng bảo vệ da bị suy yếu và thúc đẩy quá trình lão hóa. Nước ấm vừa phải là lựa chọn phù hợp để vừa làm sạch vừa bảo vệ làn da.

Tắm toàn thân đúng cách giúp thư giãn và tăng hiệu quả làm sạch

Sau khi làm sạch khuôn mặt, bước tiếp theo là tắm toàn thân. Lúc này, nhiệt độ nước có thể điều chỉnh ấm hơn để giúp cơ thể thư giãn và thúc đẩy tuần hoàn máu. Dưới tác động của hơi nước, lỗ chân lông trên cơ thể mở rộng, tạo điều kiện để mồ hôi và bụi bẩn được đào thải dễ dàng hơn.

Một số nghiên cứu cho thấy, mỗi kilogram mồ hôi thải ra có thể giúp cơ thể tiêu hao khoảng 540 calo. Thậm chí, việc tắm nước nóng ở mức 40°C trong khoảng 10 phút cũng có thể giúp đốt cháy khoảng 200 calo. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh không nên tắm quá lâu. Thời gian tắm lý tưởng chỉ nên dưới 20 phút để tránh tình trạng mất nước, chóng mặt hoặc tụt huyết áp.

Trong quá trình tắm, việc thả lỏng cơ thể, nhắm mắt và tận hưởng dòng nước ấm có thể giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại cảm giác thư giãn sau một ngày dài. Đây cũng được xem là một phương pháp chăm sóc sức khỏe tinh thần đơn giản nhưng hiệu quả.

Gội đầu sau cùng để tránh ảnh hưởng sức khỏe

Trái với thói quen phổ biến, gội đầu không nên là bước đầu tiên khi tắm. Khi cơ thể đã được làm ấm trong quá trình tắm, da đầu và nang tóc sẽ giãn nở, giúp dầu gội hoạt động hiệu quả hơn. Đồng thời, việc gội đầu sau cùng giúp tránh tình trạng thay đổi nhiệt độ đột ngột khi xối nước lên đầu, đặc biệt trong mùa lạnh.

Khi gội đầu, nên làm ướt tóc hoàn toàn trước khi thoa dầu gội. Sau đó, massage nhẹ nhàng từ da đầu đến ngọn tóc để làm sạch. Các chuyên gia lưu ý không nên dùng móng tay cào mạnh vì dễ gây tổn thương da đầu. Sau khi xả sạch dầu gội, có thể sử dụng dầu xả và massage trong khoảng 3-5 phút để giúp tóc mềm mượt hơn.

Bên cạnh đó, không nên sử dụng nước quá nóng để gội đầu. Dù mang lại cảm giác dễ chịu, nước nóng có thể khiến da đầu bị khô, kích thích tuyến dầu hoạt động mạnh hơn và làm tăng nguy cơ xuất hiện gàu. Nhiệt độ phù hợp để gội đầu, đặc biệt vào mùa lạnh, là khoảng 40-45°C.

Một lưu ý quan trọng khác là không nên chà xát tóc quá mạnh khi tóc còn ướt. Đây là thời điểm tóc yếu nhất, dễ bị gãy rụng. Thay vào đó, nên dùng lược răng thưa để gỡ rối nhẹ nhàng sau khi sử dụng dầu xả.

Hạn chế kỳ cọ mạnh để bảo vệ làn da

Làn da của chúng ta được bảo vệ bởi một lớp màng tự nhiên gồm bã nhờn, mồ hôi và lớp sừng. Dù chỉ dày khoảng 0,1 mm, lớp sừng đóng vai trò như một hàng rào quan trọng giúp ngăn chặn vi khuẩn và các tác nhân gây hại từ môi trường. Lớp này cần khoảng 10 ngày để tái tạo hoàn toàn.

Việc kỳ cọ da quá mạnh trong quá trình tắm có thể làm phá vỡ lớp bảo vệ này, khiến da trở nên khô, dễ kích ứng và ngứa. Không chỉ vậy, thói quen này còn có thể làm tăng nguy cơ viêm nang lông, nổi mụn nhọt và các bệnh ngoài da khác.

Do đó, các chuyên gia khuyến cáo nên sử dụng bông tắm mềm hoặc chỉ dùng tay để làm sạch, đặc biệt ở những vùng da nhạy cảm. Việc tắm đúng cách không chỉ giúp làm sạch cơ thể mà còn góp phần duy trì làn da khỏe mạnh và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

(Theo Health Sina)