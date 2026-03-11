Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chỉ cần vận động nhẹ đã "đổ mồ hôi như tắm": Có thể cơ thể đang phát đi 4 tín hiệu sức khỏe

11-03-2026

Thời tiết nóng bức khiến cơ thể ra mồ hôi là điều bình thường. Tuy nhiên, nếu bạn nhận thấy mình dễ đổ mồ hôi hơn người khác, chỉ cần đi lại nhẹ hoặc vận động một chút đã ướt đẫm tóc, thậm chí mồ hôi chảy thành dòng, thì đó có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang mất cân bằng.

Theo quan điểm của y học cổ truyền, tình trạng ra mồ hôi bất thường thường liên quan đến sự rối loạn thể trạng. Dưới đây là 4 kiểu đổ mồ hôi phổ biến có thể phản ánh vấn đề sức khỏe.

1. Đổ mồ hôi nhiều do khí hư

Những người thuộc nhóm này thường dễ mệt mỏi, thiếu sức lực, hơi thở ngắn , chỉ vận động nhẹ cũng thấy hụt hơi. Mồ hôi không chỉ xuất hiện ở đầu mà còn ở lưng, lòng bàn tay hoặc toàn thân.

Theo Đông y, “khí” có vai trò kiểm soát việc đóng mở lỗ chân lông và điều hòa mồ hôi. Khi khí suy yếu, cơ chế kiểm soát này giống như “con đê bị lỏng”, khiến mồ hôi dễ thoát ra ngoài.

Trong trường hợp này, việc nghỉ ngơi hợp lý, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng và điều chỉnh thể trạng có thể giúp cơ thể dần phục hồi khả năng điều hòa mồ hôi.

2. Đổ mồ hôi nhiều do “hỏa” ở dạ dày

Nếu mồ hôi tập trung chủ yếu ở vùng đầu và cổ , đồng thời kèm theo các biểu hiện như khô miệng, khát nước nhiều hoặc táo bón, thì theo Đông y đây có thể là dấu hiệu của tình trạng “vị hỏa vượng”, tức là dạ dày sinh nhiều nhiệt.

Dạ dày được xem là “biển của thức ăn và nước uống”. Khi nhiệt trong dạ dày quá mạnh, hơi nóng có thể bốc lên phía trên, làm vùng đầu và mặt dễ ra mồ hôi.

Những người có tình trạng này thường được khuyến khích điều chỉnh chế độ ăn , hạn chế thực phẩm cay nóng, đồ chiên rán và tăng cường rau xanh, trái cây để giúp cân bằng cơ thể.

3. Đổ mồ hôi do thể trạng thấp nhiệt

Một số người có thể trạng “thấp nhiệt” thường có mồ hôi hơi dính, da dễ tiết dầu , cảm giác cơ thể nặng nề, mệt mỏi, đôi khi đi ngoài phân dính hoặc khó chịu.

Theo Đông y, “thấp” có tính chất nặng và dễ kết hợp với “nhiệt”, khiến tình trạng này khó cải thiện nếu không điều chỉnh lối sống.

Để cải thiện, ngoài việc điều hòa chế độ ăn uống, nhiều chuyên gia khuyên nên tăng cường vận động vừa phải , giúp cơ thể bài tiết mồ hôi tự nhiên và hạn chế ở lâu trong môi trường ẩm thấp.

4. Đổ mồ hôi ban đêm do âm hư

Một dạng đổ mồ hôi khác khá phổ biến là ra mồ hôi nhiều vào buổi chiều hoặc ban đêm khi ngủ , thường kèm theo cảm giác nóng trong người hoặc bốc hỏa nhẹ.

Theo Đông y, đây có thể là biểu hiện của tình trạng âm hư sinh nhiệt , tức là khi phần “âm” trong cơ thể suy giảm, “dương” trở nên tương đối mạnh hơn, tạo ra cảm giác nóng và gây ra mồ hôi về đêm.

Những người gặp tình trạng này thường được khuyên nên ngủ đủ giấc, hạn chế thức khuya , vì thói quen sinh hoạt thiếu điều độ có thể làm tình trạng âm hư nặng hơn.

Khi nào nên chú ý?

Ra mồ hôi là cơ chế tự nhiên giúp cơ thể điều hòa thân nhiệt. Tuy nhiên, nếu tình trạng đổ mồ hôi xảy ra quá nhiều, kéo dài hoặc kèm theo mệt mỏi, sụt cân, hồi hộp , thì không nên chủ quan.

Các chuyên gia khuyến cáo rằng những biểu hiện giống nhau có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Vì vậy, khi thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường, tốt nhất nên tham khảo ý kiến bác sĩ để được đánh giá và tư vấn phù hợp .

