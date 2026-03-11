Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bên trong chiếc balo trắng bị bỏ lại sân bay Đà Nẵng

11-03-2026 - 16:05 PM | Sống

Một du khách người Ấn Độ để quên balo tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, bên trong có nhiều tài sản giá trị.

Ngày 11-3, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết đã trao trả tài sản trị giá gần 150 triệu đồng cho một hành khách nước ngoài bỏ quên tại sân bay.

Bên trong chiếc balo màu trắng, bị bỏ lại ở sân bay Đà Nẵng - Ảnh 1.

Số tài sản bên trong balo bỏ quên tại sân bay

Trước đó, ngày 5-3, trong quá trình tuần tra tại khu vực Nhà ga T1, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, cán bộ Đội Kiểm soát an ninh quốc nội phát hiện một balo màu trắng bị bỏ quên.

Qua kiểm tra, bên trong có nhiều tài sản giá trị gồm 5.000 USD, gần 40.000 Rubee, một điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ cá nhân.

Tổng giá trị tài sản gần 150 triệu đồng.

Bên trong chiếc balo màu trắng, bị bỏ lại ở sân bay Đà Nẵng - Ảnh 2.

Toàn bộ tài sản được trao trả nguyên vẹn, không thất lạc

Sau khi tiếp nhận sự việc, chỉ huy Đội Kiểm soát an ninh quốc nội đã phối hợp với các lực lượng chức năng tại sân bay xác minh chủ sở hữu là ông P.A. (quốc tịch Ấn Độ).

Nam hành khách này đến Việt Nam du lịch, sau đó đi chuyến bay từ Đà Nẵng vào TPHCM rồi nối chuyến trở về Ấn Độ. Lực lượng chức năng đã phối hợp với đại diện hãng hàng không và các bên liên quan để bàn giao lại toàn bộ tài sản cho hành khách.

Khi nhận được thông báo tìm thấy hành lý thất lạc, nam du khách đã viết thư cảm ơn các lực lượng chức năng.

Trong thư, ông cho biết sau khi đến TPHCM mới phát hiện để quên balo tại sân bay Đà Nẵng. Toàn bộ tài sản sau đó nhanh chóng được tìm thấy và giữ nguyên vẹn, không thất lạc vật dụng nào.

Nữ du khách Mỹ bỏ quên ví chứa hàng ngàn USD ở sân bay Đồng Hới

Theo Hải Định

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin cực vui cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi trên cả nước

Tin cực vui cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi trên cả nước Nổi bật

Mỹ đánh giá: Ung thư rất “sợ” đi bộ kiểu này, đơn giản rẻ tiền mà vẫn hiệu quả cao

Mỹ đánh giá: Ung thư rất “sợ” đi bộ kiểu này, đơn giản rẻ tiền mà vẫn hiệu quả cao Nổi bật

Tài khoản bỗng cộng thêm 2,6 tỷ đồng, người đàn ông lập tức chuyển 763 triệu đi đầu tư, bị đòi tiền còn tuyên bố: “Cảnh sát không có quyền can thiệp”

Tài khoản bỗng cộng thêm 2,6 tỷ đồng, người đàn ông lập tức chuyển 763 triệu đi đầu tư, bị đòi tiền còn tuyên bố: “Cảnh sát không có quyền can thiệp”

16:05 , 11/03/2026
3 loại cây trồng trong sân nhà sẽ cản tài lộc

3 loại cây trồng trong sân nhà sẽ cản tài lộc

15:35 , 11/03/2026
Người đàn ông chuyển 52 triệu đồng từ nước ngoài nhưng nhiều ngày con gái vẫn chưa nhận được: Công an hai xã vào cuộc xác minh

Người đàn ông chuyển 52 triệu đồng từ nước ngoài nhưng nhiều ngày con gái vẫn chưa nhận được: Công an hai xã vào cuộc xác minh

15:22 , 11/03/2026
Nhà nào đang ăn 4 loại muối này nên BỎ NGAY

Nhà nào đang ăn 4 loại muối này nên BỎ NGAY

15:19 , 11/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên