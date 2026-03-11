Nhà nào đang ăn 4 loại muối này nên BỎ NGAY

Một số loại muối nhìn có vẻ “cao cấp” hoặc “tự nhiên”, nhưng thực tế lại không mang lại lợi ích dinh dưỡng rõ ràng, thậm chí có thể ảnh hưởng đến sức khỏe nếu dùng lâu dài.

Dưới đây là 4 loại muối mà các chuyên gia dinh dưỡng khuyên nên thận trọng khi lựa chọn.

1. Muối tinh luyện có hàm lượng natri quá cao

Trên kệ siêu thị, muối tinh luyện thường có màu trắng sáng và trông rất “sạch”. Tuy nhiên trong quá trình tinh chế, muối không chỉ loại bỏ tạp chất mà còn mất đi nhiều khoáng chất tự nhiên.

Quan trọng hơn, loại muối này chứa hàm lượng natri rất cao. Khi cơ thể nạp quá nhiều natri trong thời gian dài, nguy cơ tăng huyết áp có thể tăng lên, đặc biệt ở người trung niên và người cao tuổi.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo mỗi người chỉ nên tiêu thụ khoảng 5g muối mỗi ngày, tương đương khoảng 2.000mg natri. Thế nhưng trên thực tế, nhiều người thường xuyên ăn mặn, thêm muối khi nấu ăn hoặc dùng nhiều thực phẩm muối chua nên lượng natri dễ vượt mức cho phép.

Một giải pháp được nhiều chuyên gia gợi ý là sử dụng muối giảm natri hoặc muối bổ sung kali, giúp giảm lượng natri hấp thu đồng thời hỗ trợ cân bằng huyết áp. Tuy nhiên, người có bệnh thận cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng muối chứa kali.

2. Các loại “muối cao cấp” đắt tiền nhưng giá trị dinh dưỡng không khác biệt

Trên thị trường hiện nay có nhiều loại muối được quảng cáo rất hấp dẫn như muối biển tự nhiên, muối hồng Himalaya hay muối khoáng. Những sản phẩm này thường có giá cao gấp nhiều lần muối thông thường và được quảng bá là giàu khoáng chất.

Thực tế, hàm lượng khoáng chất trong các loại muối này rất nhỏ và khó tạo ra lợi ích dinh dưỡng đáng kể. Ví dụ, màu hồng của muối Himalaya chủ yếu đến từ lượng sắt rất nhỏ, không đủ để bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể.

Thậm chí, nếu quá trình xử lý không đạt chuẩn, một số loại muối biển tự nhiên còn có thể chứa kim loại nặng hoặc vi nhựa từ môi trường biển.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng sức khỏe phụ thuộc vào tổng thể chế độ ăn uống, chứ không phải vào một loại muối “đặc biệt”. Vì vậy, việc chi nhiều tiền cho các loại muối quảng cáo rầm rộ đôi khi chỉ là chi cho yếu tố tiếp thị.

3. Muối dùng để muối thực phẩm nhưng lại được dùng thay muối ăn hàng ngày

Nhiều gia đình thích tự làm dưa muối, thịt muối nên thường mua loại muối hạt to chuyên dùng để muối thực phẩm. Loại muối này có ưu điểm là thẩm thấu nhanh và giúp bảo quản thực phẩm tốt hơn.

Tuy nhiên, đa số các loại muối này không được bổ sung iốt.

Ở nhiều quốc gia, tình trạng thiếu iốt từng khá phổ biến, có thể dẫn đến các vấn đề như bướu cổ, rối loạn tuyến giáp hoặc ảnh hưởng đến phát triển trí tuệ ở trẻ em. Vì vậy, việc sử dụng muối iốt đã được khuyến khích rộng rãi trong nhiều năm qua.

Nếu trong gia đình thường xuyên dùng muối muối thực phẩm thay cho muối ăn hàng ngày, lượng iốt hấp thu có thể bị thiếu hụt trong thời gian dài.

Lời khuyên là chỉ dùng muối chuyên dụng cho việc muối thực phẩm, còn khi nấu ăn hằng ngày nên sử dụng muối iốt.

4. Muối phơi thủ công không qua xử lý

Một số người cho rằng những loại muối “tự nhiên”, phơi thủ công ở nông thôn hoặc bán tại chợ truyền thống sẽ “nguyên chất” và tốt cho sức khỏe hơn.

Tuy nhiên, những loại muối này thường không được tinh chế và kiểm soát chất lượng. Chúng có thể chứa tạp chất như cát, kim loại nặng hoặc vi sinh vật. Nếu sử dụng lâu dài, các tạp chất này có thể gây gánh nặng cho cơ thể, đặc biệt là thận.

Ngoài ra, muối phơi thủ công thường dễ hút ẩm, vón cục và có nguy cơ nhiễm nấm mốc nếu bảo quản không đúng cách.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng “tự nhiên” không đồng nghĩa với “an toàn”. Với muối ăn, yếu tố quan trọng nhất vẫn là độ tinh khiết, thành phần rõ ràng và đạt tiêu chuẩn vệ sinh.

Chọn đúng muối cũng là cách bảo vệ sức khỏe

Dù chỉ là một gia vị nhỏ trong bữa ăn, muối lại ảnh hưởng đến nhiều hệ thống trong cơ thể như huyết áp, tim mạch, thận và nội tiết. Việc sử dụng muối không phù hợp trong thời gian dài có thể khiến cơ thể dần xuất hiện các vấn đề như phù, mệt mỏi, huyết áp tăng hoặc rối loạn chuyển hóa.

Để lựa chọn muối an toàn hơn cho gia đình, các chuyên gia khuyến nghị:

- Ưu tiên muối iốt hoặc muối giảm natri đạt tiêu chuẩn.

- Không quá tin vào các loại muối nhập khẩu hoặc muối màu sắc đắt tiền.

- Không dùng muối chuyên muối thực phẩm thay cho muối ăn hàng ngày.

- Bảo quản muối nơi khô ráo, kín để tránh hút ẩm.

Ngoài ra, cần nhớ rằng lượng muối trong khẩu phần ăn không chỉ đến từ việc nêm nếm khi nấu ăn. Nhiều thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhanh hoặc đồ ăn vặt cũng chứa lượng natri khá cao.

Vì vậy, bên cạnh việc chọn đúng loại muối, giảm thực phẩm chế biến sẵn và duy trì chế độ ăn cân bằng vẫn là cách quan trọng nhất để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

