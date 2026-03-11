Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tài khoản phát sinh 140 triệu đồng không rõ nguồn gốc: Công an tra soát dữ liệu chuyển khoản của người phụ nữ Hưng Yên

11-03-2026 - 14:48 PM | Sống

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ vào cuộc xác minh.

Vào ngày 9/3 vừa qua, Công an phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên tiếp nhận trình báo của chị Dương Thị Loan (SN 1980, trú tại phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên).

Chị Loan cho biết bất ngờ nhận được số tiền 140 triệu đồng được chuyển vào tài khoản ngân hàng cá nhân. Nhận thức được rủi ro pháp lý và nguy cơ bị các đối tượng xấu lợi dụng, chị đã chủ động đến Công an phường trình báo để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.

Công an phường Trần Hưng Đạo tiếp nhận trình báo của chị Dương Thị Loan. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Trần Hưng Đạo đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành ghi nhận nội dung vụ việc, xác minh thông tin giao dịch. Đồng thời, đơn vị đã phối hợp với ngân hàng có liên quan nhằm tra soát dữ liệu chuyển khoản, xác minh, làm rõ chủ tài khoản chuyển tiền.

Qua xác minh, Công an phường xác định đây là trường hợp chuyển tiền nhầm. Người chuyển tiền nhầm là chị Cao Thị Ngà (SN 1978, trú tại xã Quang Lịch, tỉnh Hưng Yên). Trên cơ sở đó, Công an phường đã hướng dẫn các thủ tục cần thiết để hoàn trả đầy đủ số tiền 140 triệu đồng cho chị Ngà, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an ở cơ sở, đồng thời phòng ngừa việc lợi dụng các giao dịch tài chính để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an phường Trần Hưng Đạo khuyến cáo người dân:

- Khi nhận được tiền chuyển khoản không rõ nguồn gốc, tuyệt đối không tự ý sử dụng, giao dịch và không thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ.

- Chủ động liên hệ ngay với ngân hàng hoặc trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý đúng quy định.

- Nâng cao cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo như giả danh cơ quan chức năng, yêu cầu hoàn tiền gấp, đe dọa liên quan đến pháp luật nhằm gây hoang mang, ép buộc chuyển tiền.

- Kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản, nội dung giao dịch trước khi thực hiện chuyển tiền.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên

Trung tá Công an nhận 63 triệu đồng chuyển khoản vào tài khoản cá nhân: Chưa đầy 1 giờ, ngân hàng làm việc với 2 chủ tài khoản

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bức ảnh 23 chiếc nhẫn vàng khiến nhiều người tấm tắc: Mua vàng bao lâu cũng chỉ đợi mỗi lúc này

Bức ảnh 23 chiếc nhẫn vàng khiến nhiều người tấm tắc: Mua vàng bao lâu cũng chỉ đợi mỗi lúc này Nổi bật

Mỹ đánh giá: Ung thư rất “sợ” đi bộ kiểu này, đơn giản rẻ tiền mà vẫn hiệu quả cao

Mỹ đánh giá: Ung thư rất “sợ” đi bộ kiểu này, đơn giản rẻ tiền mà vẫn hiệu quả cao Nổi bật

Tiền điện 7.000 đồng/số ở phòng trọ: Người thuê “nóng mặt”, mạng xã hội tranh cãi gay gắt

Tiền điện 7.000 đồng/số ở phòng trọ: Người thuê “nóng mặt”, mạng xã hội tranh cãi gay gắt

14:48 , 11/03/2026
15 năm làm bác sĩ cấp cứu, chứng kiến hàng trăm ca sinh tử: Có 4 điều nhiều người ta thường đau đáu khi nằm viện

15 năm làm bác sĩ cấp cứu, chứng kiến hàng trăm ca sinh tử: Có 4 điều nhiều người ta thường đau đáu khi nằm viện

14:38 , 11/03/2026
Mẹ tôi nhận lương hưu 19 triệu/tháng nhưng sau 3 năm chỉ có khoản tích cóp vài triệu: 3 cái bẫy tài chính khiến người già mất tiền mà không hay

Mẹ tôi nhận lương hưu 19 triệu/tháng nhưng sau 3 năm chỉ có khoản tích cóp vài triệu: 3 cái bẫy tài chính khiến người già mất tiền mà không hay

14:12 , 11/03/2026
Nghiên cứu mới cho thấy: Đây chính là loại nước làm tăng gấp đôi nguy cơ ung thư thực quản

Nghiên cứu mới cho thấy: Đây chính là loại nước làm tăng gấp đôi nguy cơ ung thư thực quản

14:02 , 11/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên