Tài khoản phát sinh 140 triệu đồng không rõ nguồn gốc: Công an tra soát dữ liệu chuyển khoản của người phụ nữ Hưng Yên

Vào ngày 9/3 vừa qua, Công an phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên tiếp nhận trình báo của chị Dương Thị Loan (SN 1980, trú tại phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên).

Chị Loan cho biết bất ngờ nhận được số tiền 140 triệu đồng được chuyển vào tài khoản ngân hàng cá nhân. Nhận thức được rủi ro pháp lý và nguy cơ bị các đối tượng xấu lợi dụng, chị đã chủ động đến Công an phường trình báo để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.

Công an phường Trần Hưng Đạo tiếp nhận trình báo của chị Dương Thị Loan. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Trần Hưng Đạo đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành ghi nhận nội dung vụ việc, xác minh thông tin giao dịch. Đồng thời, đơn vị đã phối hợp với ngân hàng có liên quan nhằm tra soát dữ liệu chuyển khoản, xác minh, làm rõ chủ tài khoản chuyển tiền.

Qua xác minh, Công an phường xác định đây là trường hợp chuyển tiền nhầm. Người chuyển tiền nhầm là chị Cao Thị Ngà (SN 1978, trú tại xã Quang Lịch, tỉnh Hưng Yên). Trên cơ sở đó, Công an phường đã hướng dẫn các thủ tục cần thiết để hoàn trả đầy đủ số tiền 140 triệu đồng cho chị Ngà, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an ở cơ sở, đồng thời phòng ngừa việc lợi dụng các giao dịch tài chính để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an phường Trần Hưng Đạo khuyến cáo người dân:

- Khi nhận được tiền chuyển khoản không rõ nguồn gốc, tuyệt đối không tự ý sử dụng, giao dịch và không thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ.

- Chủ động liên hệ ngay với ngân hàng hoặc trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý đúng quy định.

- Nâng cao cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo như giả danh cơ quan chức năng, yêu cầu hoàn tiền gấp, đe dọa liên quan đến pháp luật nhằm gây hoang mang, ép buộc chuyển tiền.

- Kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản, nội dung giao dịch trước khi thực hiện chuyển tiền.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên