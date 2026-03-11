15 năm làm bác sĩ cấp cứu, chứng kiến hàng trăm ca sinh tử: Có 4 điều nhiều người ta thường đau đáu khi nằm viện

Trong nhiều năm làm việc tại khoa cấp cứu, những người làm trong ngành y thường nói rằng bệnh viện là nơi con người bộc lộ rõ nhất sự mong manh của mình. Chỉ trong một đêm trực, họ có thể chứng kiến đủ mọi cung bậc cảm xúc: sự hoảng loạn của người thân khi bệnh nhân được đưa vào phòng cấp cứu, những giây phút hồi hộp chờ kết quả xét nghiệm, và cả những khoảnh khắc im lặng khi mọi nỗ lực cứu chữa không còn kịp nữa.

Sau hàng trăm ca bệnh như vậy, có một điều khá giống nhau: rất nhiều bệnh nhân bước qua tuổi 45, khi nằm trên giường bệnh, thường nhắc đến những điều mà họ cảm thấy tiếc nuối trong cuộc sống. Không phải ai cũng nói ra thành lời, nhưng qua những cuộc trò chuyện ngắn ngủi ở hành lang bệnh viện hay trong phòng hồi sức, có thể nhận ra bốn điều mà nhiều người ở độ tuổi này thường hối tiếc nhất.

Điều đầu tiên là đã quá xem nhẹ sức khỏe của chính mình.

Trong nhịp sống bận rộn, không ít người quen với việc bỏ bữa sáng, thức khuya để làm việc, hoặc kéo dài những thói quen không tốt trong nhiều năm mà nghĩ rằng cơ thể vẫn chịu đựng được. Nhiều người chỉ đến bệnh viện khi cơn đau trở nên rõ rệt hoặc khi cơ thể đã kiệt sức. Và khi nằm trên giường bệnh, họ mới nhận ra rằng những dấu hiệu nhỏ như mệt mỏi kéo dài, mất ngủ hay đau nhức thường xuyên thực ra là lời cảnh báo từ rất lâu trước đó.

Điều thứ hai là đã dành quá nhiều thời gian cho công việc mà quên mất gia đình.

Ở độ tuổi trung niên, nhiều người thường ở giai đoạn bận rộn nhất của sự nghiệp. Họ dành phần lớn thời gian cho công việc, dự án, các mục tiêu tài chính… với suy nghĩ rằng đó là cách tốt nhất để lo cho gia đình. Nhưng khi bệnh tật xảy ra, điều họ mong nhất lại không phải là những thành tích trong công việc, mà đơn giản chỉ là có người thân ngồi bên cạnh, trò chuyện vài câu, hay nắm tay mình trong lúc yếu nhất.

Điều thứ ba là chưa chuẩn bị tài chính cho những tình huống bất ngờ.

Bệnh viện cũng là nơi nhiều người nhận ra rõ ràng nhất giá trị của việc tích lũy. Một số bệnh nhân chia sẻ rằng trước đây họ từng có thu nhập ổn định nhưng ít khi nghĩ đến việc lập quỹ dự phòng cho những biến cố như bệnh tật. Khi biến cố xảy ra, chi phí điều trị và những khoản phát sinh khiến cả gia đình rơi vào áp lực lớn. Điều đó khiến nhiều người nhận ra rằng tiết kiệm và quản lý tài chính không chỉ để tích lũy tài sản, mà còn là cách để bảo vệ bản thân và người thân trong những thời điểm khó khăn.

Điều cuối cùng là đã sống quá vội vàng mà chưa thực sự tận hưởng cuộc sống.

Có những bệnh nhân sau khi qua cơn nguy kịch đã chia sẻ rằng trước đây họ luôn nghĩ phải làm thêm một chút nữa, cố gắng thêm một chút nữa, rồi sau này sẽ nghỉ ngơi. Nhưng “sau này” đôi khi lại đến quá muộn. Khi nằm viện, nhiều người mới nhận ra rằng những niềm vui giản dị như một bữa cơm cùng gia đình, một chuyến đi ngắn ngày hay một buổi chiều nghỉ ngơi bình yên lại là những điều quý giá mà họ đã bỏ lỡ trong nhiều năm.

Những câu chuyện ở bệnh viện thường khiến người ta suy nghĩ nhiều hơn về cách mình đang sống. Bởi khi đứng trước ranh giới mong manh giữa khỏe mạnh và bệnh tật, nhiều thứ từng được xem là quan trọng bỗng trở nên nhỏ bé hơn rất nhiều.

Có lẽ vì thế mà những người làm việc lâu năm trong môi trường này thường có chung một lời khuyên: đừng đợi đến khi nằm trên giường bệnh mới bắt đầu nhìn lại cuộc sống của mình. Quan tâm đến sức khỏe sớm hơn một chút, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, chuẩn bị tài chính cho tương lai và học cách sống chậm lại đôi khi là những điều đơn giản nhưng có thể giúp cuộc sống trở nên vững vàng hơn.

Cuộc đời luôn có những điều không thể đoán trước, nhưng mỗi người vẫn có thể chủ động thay đổi từ hôm nay. Bởi sau tất cả, điều khiến con người cảm thấy bình yên nhất không phải là đã đạt được bao nhiêu thành công, mà là biết rằng mình đã sống trọn vẹn với những điều thật sự quan trọng.