Tỷ phú Lý Gia Thành nói thẳng: Chăm chỉ không đủ giúp bạn giàu, chìa khoá nằm ở 3 ĐIỀU, người khôn ngoan vẫn âm thầm làm mỗi ngày

11-03-2026 - 13:50 PM | Sống

Theo vị tỷ phú này, lao động chăm chỉ có thể giúp một người duy trì cuộc sống ổn định, nhưng chưa đủ để tạo ra sự giàu có bền vững.

Lý Gia Thành (SN 1928) là doanh nhân, nhà từ thiện và tỷ phú nổi tiếng. Trong nhiều năm, ông được truyền thông quốc tế gọi là “người đàn ông quyền lực nhất châu Á” hay “ông chủ của những ông chủ” nhờ tầm ảnh hưởng lớn trong giới kinh doanh. Từ một doanh nghiệp nhỏ, ông từng bước xây dựng nên đế chế kinh doanh trải rộng trên nhiều lĩnh vực.

Ông là người sáng lập CK Hutchison Holdings, tập đoàn đa quốc gia có trụ sở tại Hong Kong, hoạt động trong các lĩnh vực như cảng biển, hạ tầng, viễn thông và bán lẻ. Theo Forbes năm 2026, khối tài sản của ông ước tính khoảng 46 tỷ USD.

Trong giới kinh doanh, Lý Gia Thành được gọi là “Siêu nhân” nhờ khả năng đầu tư nhạy bén và tầm nhìn chiến lược hiếm có. Ông được xem là một huyền thoại thương trường, nổi tiếng với những quyết định kinh doanh táo bạo và khả năng nhìn nhận, nắm bắt cơ hội từ rất sớm.

Vị tỷ phú này từng thẳng thắn chia sẻ rằng: “Khi bạn có thể kiếm được 20.000 đến 30.000 NDT mỗi ngày (khoảng từ 76 đến 114 triệu đồng), bạn sẽ nhận ra rằng chỉ chăm chỉ không đủ để trở nên giàu có. Nó chỉ giúp ta đủ sống, thỏa mãn những nhu cầu cơ bản. Còn muốn làm giàu phải sử dụng trí tuệ, tầm nhìn và quyết đoán nắm bắt cơ hội”.

Trong nhiều giai đoạn phát triển kinh tế, quan niệm “chỉ cần chăm chỉ là sẽ giàu” từng khá phổ biến. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, lao động đơn thuần thường chỉ giúp đảm bảo nguồn thu nhập ổn định. Theo quan điểm của tỷ phú Lý Gia Thành, để tạo ra bước đột phá về tài sản, con người cần chú ý đến ba yếu tố quan trọng là năng lực tư duy, khả năng phân tích cơ hội và tầm nhìn dài hạn.

Năng lực tư duy giúp một người nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện và sáng suốt đưa ra lựa chọn. Thay vì chỉ tập trung vào việc làm nhiều hơn, những người có tư duy tốt thường tìm cách cải thiện phương pháp làm việc, tối ưu nguồn lực và tạo ra giá trị lớn hơn từ cùng một nỗ lực. Đây được xem là nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả lao động và mở rộng cơ hội phát triển.

Bên cạnh đó, khả năng phân tích cơ hội đóng vai trò quan trọng trong việc nhận diện xu hướng và đưa ra quyết định đúng thời điểm. Trong môi trường kinh tế luôn biến động, việc thu thập thông tin, đánh giá thị trường và hiểu rõ rủi ro có thể giúp một cá nhân nhận ra những cơ hội mà người khác dễ bỏ qua. Khả năng này thường quyết định mức độ thành công trong kinh doanh hoặc đầu tư.

Ngoài ra, tầm nhìn dài hạn giúp một người định hướng chiến lược phát triển trong tương lai thay vì chỉ tập trung vào lợi ích trước mắt. Những cá nhân có tầm nhìn dài hạn thường kiên trì với mục tiêu đã đặt ra, đồng thời chú trọng đầu tư vào tri thức, kỹ năng và các cơ hội có giá trị bền vững. Đây là yếu tố giúp tạo ra sự khác biệt trong quá trình tích lũy tài sản và phát triển sự nghiệp.

Tỷ phú Warren Buffett từng nhận định rằng khả năng kiếm tiền của mỗi người thường không vượt quá mức độ hiểu biết của họ. Quan điểm này cho thấy tri thức và năng lực nhận thức đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra và duy trì tài sản. Trong nền kinh tế hiện đại, giá trị lao động ngày càng gắn với trình độ chuyên môn, kỹ năng và khả năng sáng tạo, thay vì chỉ dựa vào sự cần cù.

Thực tế cũng cho thấy nhiều doanh nhân thành công không xuất phát từ điều kiện thuận lợi nhưng sớm nhận ra tầm quan trọng của tri thức và tư duy chiến lược. Chẳng hạn, Steve Jobs cùng cộng sự đã xây dựng Apple từ một gara nhỏ trước khi phát triển thành một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới.

Hay Elon Musk, tỷ phú giàu nhất thế giới nổi tiếng với những ý tưởng táo bạo từng bị xem là “điên rồ”. Ông đã xây dựng Tesla, góp phần thúc đẩy cuộc cách mạng xe điện trên toàn cầu, đồng thời sáng lập SpaceX với mục tiêu phát triển công nghệ hàng không vũ trụ và mở rộng khả năng chinh phục không gian.

Những yếu tố như tư duy, khả năng nhận diện cơ hội hay tầm nhìn dài hạn không thể hình thành trong thời gian ngắn. Chúng thường được bồi đắp qua quá trình học hỏi, quan sát và tích lũy kinh nghiệm trong công việc cũng như cuộc sống. Vì vậy, nhiều người thành công thường dành thời gian âm thầm nâng cao kiến thức, mở rộng góc nhìn và chuẩn bị nền tảng vững chắc để sẵn sàng nắm bắt những cơ hội có thể xuất hiện trong tương lai.

