Tiền điện 7.000 đồng/số ở phòng trọ: Người thuê “nóng mặt”, mạng xã hội tranh cãi gay gắt

11-03-2026 - 14:48 PM | Sống

Bài chia sẻ nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều, nhiều người tỏ ra khá bức xúc trước mức tiền điện mà chủ nhà trọ đang tính.

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội Threads đang xôn xao trước bài chia sẻ của tài khoản V về câu chuyện tiền điện tại khu nhà trọ mà T đang thuê. Theo nội dung bài đăng, chủ nhà trọ thu tiền điện với mức giá lên tới 7k/số , cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung hiện nay.

Bài chia sẻ của V nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều, nhiều người tỏ ra khá bức xúc trước mức tiền điện mà chủ nhà trọ đang tính. Bài chia sẻ của V có tới 14 nghìn lượt người quan tâm và gần 400 lượt bình luận.

Ngay sau khi bài viết được đăng tải, rất nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ sự bức xúc và tranh luận sôi nổi . Nhiều ý kiến cho rằng mức giá này là quá cao, bởi ở nhiều khu trọ khác, ngay cả tại các thành phố lớn như Hà Nội hay TP.HCM - tiền điện thường chỉ dao động khoảng 4-5k/số.

Không ít người vào bày tỏ sự bức xúc, giá điện kinh doanh chính thức hiện nay thì con số này vẫn cao hơn khá nhiều.

Giá điện kinh doanh 3 pha năm 2026 hiện nay

Theo biểu giá điện được điều chỉnh bởi Bộ Công Thương (Quyết định 1279/QĐ-BCT ngày 09/05/2025), giá điện kinh doanh 3 pha năm 2026 vẫn đang áp dụng theo khung tính theo cấp điện áp và khung giờ sử dụng.

Khi thuê trọ, đừng quên hỏi kỹ tiền điện nước

Từ câu chuyện đang gây tranh cãi trên mạng xã hội, nhiều người có kinh nghiệm thuê trọ lâu năm cũng nhắc lại một lưu ý quen thuộc: hãy hỏi thật rõ cách tính tiền điện và nước trước khi quyết định thuê phòng.

Không ít trường hợp, giá phòng nhìn qua có vẻ rẻ hoặc hợp lý, nhưng tiền điện, nước lại bị tính cao hơn mặt bằng chung. Điều này có thể khiến tổng chi phí sinh hoạt mỗi tháng tăng lên đáng kể, giống như trường hợp mà tài khoản V chia sẻ.

Vì vậy, trước khi "chốt" phòng, người thuê nên hỏi rõ:

- Giá điện tính bao nhiêu đồng/số

- Có tách công tơ riêng hay không

- Giá điện có thay đổi theo mùa hoặc số lượng người ở hay không

Chỉ cần hỏi kỹ vài chi tiết nhỏ, người thuê có thể tránh được nhiều tranh cãi và phát sinh chi phí về sau.

50 tuổi ly hôn nhường nhà 10 tỷ cho vợ, đi ra thuê trọ: Tan vỡ ở tuổi này, như con thuyền rời bến trong đêm tối...

Theo Tiểu Mai

Phụ nữ mới

