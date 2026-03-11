Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

11-03-2026 - 15:22 PM | Sống

Người đàn ông chuyển 52 triệu đồng từ nước ngoài nhưng nhiều ngày con gái vẫn chưa nhận được: Công an hai xã vào cuộc xác minh

Công an xã Ngọc Chúc vừa phối hợp phối hợp Công an xã Thạnh Đông (An Giang) xác minh làm rõ giao dịch chuyển khoản của người dân địa phương.

Tháng 1/2026, ông Nguyễn Văn Hoà (73 tuổi), hiện sinh sống tại Úc, chuyển tiền về Việt Nam cho con gái là chị Nguyễn Thị Hồng Phượng (46 tuổi), ngụ xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang. Tuy nhiên, do nhầm số tài khoản, ông Hoà đã chuyển nhầm hơn 52 triệu đồng vào tài khoản người khác. Sau nhiều ngày không nhận được tiền, chị Phượng liên hệ ngân hàng để nhờ hỗ trợ nhưng chưa có kết quả nên đến Công an xã Thạnh Đông trình báo.

Chị Lê Đình Chi (bên phải) trao tiền đến chị Nguyễn Thị Hồng Phượng tại Công an xã Ngọc Chúc.

Trong khi đó, chị Lê Đình Chi (29 tuổi), ngụ xã Ngọc Chúc, bất ngờ phát hiện tài khoản cá nhân nhận được một khoản tiền lớn từ tài khoản lạ. Nghi có người chuyển nhầm, chị đã chủ động đến Công an xã Ngọc Chúc trình báo và đề nghị tìm người để trao trả.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Ngọc Chúc phối hợp Công an xã Thạnh Đông xác minh, liên hệ các bên liên quan để làm rõ vụ việc. Ngày 10/3/2026, tại trụ sở Công an xã Ngọc Chúc, chị Lê Đình Chi đã trao trả đầy đủ số tiền 52.666.000 đồng cho chị Nguyễn Thị Hồng Phượng.

Qua vụ việc, Công an xã Ngọc Chúc khuyến cáo người dân khi thực hiện giao dịch chuyển tiền cần kiểm tra kỹ số tài khoản, tên người nhận trước khi xác nhận. Trường hợp phát hiện tài khoản nhận được tiền không rõ nguồn gốc hoặc nghi do chuyển nhầm, cần kịp thời thông báo cho ngân hàng hoặc cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ giải quyết theo đúng quy định.

