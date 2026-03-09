Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn đi bộ 20 phút mỗi ngày?

Đôi khi, mong muốn cải thiện sức khỏe khiến chúng ta đưa ra những lời hứa lớn lao và đầy quyết tâm. Có thể ngay ngày đầu tiên của năm mới, bạn tự nhủ rằng từ giờ sẽ đến phòng gym mỗi ngày, không còn bấm nút báo thức rồi ngủ nướng thêm nữa. Hoặc thỉnh thoảng, bạn lại có hứng dọn sạch tủ bếp, loại bỏ mọi thực phẩm siêu chế biến, quyết tâm quay trở lại với chế độ ăn không đường.

Chắc chắn rằng tập thể dục mỗi ngày và hạn chế đường là những thói quen lành mạnh. Tuy nhiên, những thay đổi quá mạnh mẽ đôi khi cũng khó duy trì lâu dài. Với đa số, cách bền vững hơn là thực hiện các thay đổi nhỏ từng bước, thay vì thay đổi tất cả cùng lúc. Cam kết đi bộ 20 phút mỗi ngày là một ví dụ hoàn hảo cho cách tiếp cận này.

Thay vì ép bản thân phải tập luyện cường độ cao mỗi ngày, đi bộ 20 phút là mục tiêu dễ thực hiện hơn nhiều. Bạn thậm chí không cần thay quần áo để làm điều đó. Bạn có thể vừa đi bộ vừa nói chuyện điện thoại, gọi cho một người bạn hoặc thành viên trong gia đình mà bạn đang nghĩ tới. 20 phút chỉ tương đương khoảng 6 bài hát, và còn ngắn hơn phần lớn các tập podcast.

Có thể bạn đang hoài nghi chỉ đi bộ 20 phút mỗi ngày thì có thể tạo ra thay đổi lớn đến mức nào cho sức khỏe. Nhưng sự thật là lợi ích của nó còn nhiều hơn bạn nghĩ. Hãy cùng tìm hiểu cụ thể những lợi ích đó là gì.

5 điều xảy ra với cơ thể khi bạn đi bộ 20 phút mỗi ngày

1. Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

"Đi bộ rất tuyệt vời cho sức khỏe tim mạch", Allison Goldsmith, huấn luyện viên cá nhân được chứng nhận NASM (làm việc tại Mỹ), cho biết. Goldsmith giải thích, đi bộ mỗi ngày, ngay cả chỉ 20 phút, cũng giúp trái tim khỏe hơn, từ đó làm giảm nguy cơ tăng huyết áp và các bệnh tim mạch.

"Đi bộ giúp tăng cường tuần hoàn máu, nhờ đó cải thiện lưu lượng máu trong toàn cơ thể. Nó cũng giúp điều hòa huyết áp và giảm áp lực lên thành động mạch"..

Theo một tổng quan khoa học đăng trên tạp chí Current Opinion in Cardiology, đi bộ 30 phút mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần có thể giảm 19% nguy cơ mắc bệnh tim.

Một nghiên cứu khoa học khác so sánh lợi ích của chạy bộ và đi bộ cho thấy 2 hình thức tập luyện tim mạch này có hiệu quả tương đương trong việc giảm nguy cơ tăng huyết áp, cholesterol cao và bệnh tiểu đường. Điều đó có nghĩa, nếu bạn không thể chạy hoặc đơn giản là không thích chạy, đi bộ vẫn có thể mang lại lợi ích tương tự cho trái tim.

2. Đi bộ hỗ trợ sức khỏe não bộ

Có thể nói rằng những gì tốt cho tim thường cũng tốt cho não, đi bộ không phải ngoại lệ.

"Đi bộ làm tăng lưu lượng máu, mà trong máu có chứa oxy. Điều này có nghĩa là nhiều oxy hơn được đưa đến não, giúp các tế bào thần kinh hoạt động hiệu quả hơn. Khi các tế bào thần kinh hoạt động ở mức tối ưu, chức năng nhận thức như trí nhớ và sự tập trung cũng được cải thiện. Ngoài ra, máu còn mang theo các dưỡng chất giúp giảm nguy cơ sa sút trí tuệ", Goldsmith giải thích.

Các nghiên cứu khoa học cũng ủng hộ điều này, cho thấy đi bộ thường xuyên, đặc biệt là đi với tốc độ nhanh, giúp giảm nguy cơ sa sút trí tuệ và bệnh Alzheimer. Ngay cả 3.800 bước mỗi ngày cũng có thể giảm nguy cơ tới 25%.

Huấn luyện viên cá nhân được chứng nhận, Renee Moton, bổ sung rằng lưu lượng máu đến não tốt hơn cũng hỗ trợ hệ miễn dịch và hệ bạch huyết, giúp cơ thể bảo vệ tốt hơn trước các tác nhân gây nhiễm trùng. Liên quan đến điều này, một nghiên cứu đăng trên Journal of Sport and Health Science cho thấy, các hoạt động thể chất cấp tính như đi bộ có thể tăng cường hệ thống phòng vệ của cơ thể.

Moton cũng cho biết đi bộ hỗ trợ sức khỏe tinh thần, đồng thời có liên quan đến việc giảm nguy cơ trầm cảm và lo âu. Nếu bạn đi bộ 20 phút ngoài thiên nhiên, gần như chắc chắn bạn sẽ cảm thấy thư giãn và vui vẻ hơn khi trở về nhà so với lúc vừa bước ra ngoài.

3. Đi bộ giúp kiểm soát đường huyết

Cả 2 huấn luyện viên đều cho rằng một cuộc đi bộ ngắn có thể giúp kiểm soát đường huyết, đặc biệt nếu thực hiện sau ăn.

"Đi bộ 10 phút sau bữa ăn trong vòng 60 phút có thể giúp giảm mức tăng đột ngột của đường huyết. Khi chúng ta đi bộ, cơ bắp sử dụng glucose làm năng lượng, vì vậy cơ thể cần ít insulin hơn, từ đó giúp mức đường huyết ổn định hơn", Goldsmith giải thích.

Các nghiên cứu khoa học cũng cho thấy điều này, khi phát hiện đi bộ có thể đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát bệnh tiểu đường type 2.

4. Tốt cho xương và khớp

Có thể bạn đã biết tập luyện sức mạnh rất quan trọng để duy trì xương và khớp khỏe mạnh khi già đi, nhưng đi bộ cũng góp phần không nhỏ.

"Đi bộ là một dạng bài tập ít tác động mạnh nhưng vẫn kích thích quá trình tái cấu trúc xương và hỗ trợ sức khỏe khớp. Khi bàn chân tiếp đất, cơ thể nhận được tín hiệu rằng mô xương cũ cần được thay thế, từ đó tăng mật độ xương và giảm nguy cơ gãy xương. Hông và chân là những vùng nhận được lợi ích lớn nhất từ việc đi bộ, chẳng hạn như tăng mật độ khoáng của xương", Goldsmith cho biết.

Về sức khỏe khớp, Goldsmith giải thích khớp có rất ít mô, vì vậy việc nhận đủ oxy không dễ dàng. Tuy nhiên, khi bạn vận động khớp, chẳng hạn như gập đầu gối khi đi bộ, tim sẽ tăng lưu lượng máu đến khớp gối. Điều này giúp bôi trơn khớp và lưu thông dịch khớp, đồng thời mang dưỡng chất đến sụn khớp.

Dù đi bộ mỗi ngày giúp hỗ trợ sức khỏe xương và khớp, Moton cho rằng bạn vẫn nên kết hợp thêm các hình thức tập luyện khác, đặc biệt là các bài tập tăng cường sức mạnh cho phần thân dưới. Nhờ vậy, chuyển động lặp đi lặp lại khi đi bộ sẽ không gây áp lực hoặc hao mòn quá mức lên cơ thể.

5. Đi bộ có thể giúp bạn sống lâu hơn

Đi bộ mang lại lợi ích cho sức khỏe đến mức nó thực sự có thể giúp kéo dài tuổi thọ. Goldsmith cho biết, một trong những điểm chung ở Blue Zones, những khu vực trên thế giới nơi người dân thường sống thọ trên 100 tuổi với sức khỏe tốt, là việc đi bộ được tích hợp vào thói quen sinh hoạt hàng ngày của họ.

Theo một nghiên cứu khoa học theo dõi hơn 17.000 phụ nữ từ 62 đến 101 tuổi, những người đi bộ khoảng 4.400 bước mỗi ngày có nguy cơ tử vong thấp hơn trung bình 41%, một con số rất đáng chú ý.

Hãy thử tưởng tượng: nếu có một loại thuốc giúp giảm nguy cơ tử vong tới 40%, đồng thời làm giảm nguy cơ sa sút trí tuệ cũng như nhiều bệnh mạn tính khác như bệnh tim mạch và ung thư, chắc chắn bạn sẽ muốn dùng nó mỗi ngày, đúng không?

Trong khi đó, đi bộ lại hoàn toàn miễn phí, dễ tiếp cận và cũng rất dễ chịu. Đây là một trong những cách đơn giản nhưng mạnh mẽ nhất để hỗ trợ và bảo vệ sức khỏe của bạn.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: Yahoo)