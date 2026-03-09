Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Ngày mai, nhiều tỉnh thành có mưa vừa, mưa to

09-03-2026 - 18:10 PM | Sống

Do tác động của không khí lạnh, từ tối nay Bắc Bộ chuyển rét và xuất hiện mưa rào rải rác.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay (8/3), bộ phận không khí lạnh đã báo sẽ ảnh hưởng toàn khu vực Bắc Bộ, sau đó sẽ mở rộng xuống Bắc Trung Bộ.

Từ tối nay, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, tối nay, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác.

Từ chiều tối nay và ngày mai, khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Đông Gia Lai có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Ngày mai, nhiều tỉnh thành có mưa vừa, mưa to - Ảnh 1.

Bắc Bộ có mưa, nhiệt độ giảm mạnh do không khí lạnh tràn về (Ảnh: Công an nhân dân).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 9 và ngày 10/3

Thời tiết Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 16-23 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ từ 14-25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ từ 14-23 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; riêng phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 17-27 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 21-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 16-30 độ.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 22-34 độ.

Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Ngày mai, nhiều nơi xuất hiện mưa vừa, mưa to

Theo Duy Anh

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an khuyến cáo liên quan đến việc mua xăng, dầu: Người dân lưu ý có thể ảnh hưởng đến tính mạng

Công an khuyến cáo liên quan đến việc mua xăng, dầu: Người dân lưu ý có thể ảnh hưởng đến tính mạng Nổi bật

Từ ngày 15/3, dữ liệu CCCD trên VNeID có hàng loạt thay đổi quan trọng: Người dân cần chú ý

Từ ngày 15/3, dữ liệu CCCD trên VNeID có hàng loạt thay đổi quan trọng: Người dân cần chú ý Nổi bật

“Học lực trung bình có thể học khoa học máy tính hay AI không?” - Câu trả lời từ PGS của Đại học Bách khoa Hà Nội

“Học lực trung bình có thể học khoa học máy tính hay AI không?” - Câu trả lời từ PGS của Đại học Bách khoa Hà Nội

17:50 , 09/03/2026
Mang số vàng trị giá 190 triệu đồng đi bán, người phụ nữ chết lặng khi cửa hàng nói “Tất cả đều là giả”: Cảnh sát vào cuộc điều tra

Mang số vàng trị giá 190 triệu đồng đi bán, người phụ nữ chết lặng khi cửa hàng nói “Tất cả đều là giả”: Cảnh sát vào cuộc điều tra

17:05 , 09/03/2026
Loại gia vị quen thuộc có thể giúp tăng cường trao đổi chất, giảm viêm và bảo vệ đường ruột, chợ Việt nào cũng bán, giá chỉ vài ngàn

Loại gia vị quen thuộc có thể giúp tăng cường trao đổi chất, giảm viêm và bảo vệ đường ruột, chợ Việt nào cũng bán, giá chỉ vài ngàn

17:03 , 09/03/2026
Tuyệt đối KHÔNG làm hành động này sau khi mua xăng dầu, vì có thể ảnh hưởng tính mạng

Tuyệt đối KHÔNG làm hành động này sau khi mua xăng dầu, vì có thể ảnh hưởng tính mạng

16:40 , 09/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên