Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Ngày mai, nhiều tỉnh thành có mưa vừa, mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay (8/3), bộ phận không khí lạnh đã báo sẽ ảnh hưởng toàn khu vực Bắc Bộ, sau đó sẽ mở rộng xuống Bắc Trung Bộ.

Từ tối nay, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, tối nay, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác.

Từ chiều tối nay và ngày mai, khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Đông Gia Lai có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Bắc Bộ có mưa, nhiệt độ giảm mạnh do không khí lạnh tràn về (Ảnh: Công an nhân dân).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 9 và ngày 10/3

Thời tiết Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 16-23 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ từ 14-25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ từ 14-23 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; riêng phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 17-27 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 21-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 16-30 độ.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 22-34 độ.