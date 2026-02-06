Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Miền Bắc xuất hiện mưa to nhiều ngày

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (6/2), khối không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống miền Bắc nước ta, một số nơi đã có mưa.

Đến khoảng ngày 7/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, khoảng tối và đêm 7/2 không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng toàn Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm nay đến sáng sớm 9/2, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào.

Ở khu vực Bắc Bộ từ đêm 7-9/2 trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Từ ngày 8/2, khu vực Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; ở khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ.

Miền Bắc sắp đón thêm một đợt không khí lạnh mới gây mưa rét (Ảnh: Tiền Phong).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 6 và ngày 7/2

Thời tiết Hà Nội có mưa, mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ từ 19-24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác, riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ từ 17-20 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ từ 18-24 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, từ chiều mai có mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ từ 19-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 20-29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 17-30 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-32 độ.