Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Miền Bắc xuất hiện mưa to nhiều ngày

06-02-2026 - 19:58 PM | Sống

Do tác động của không khí lạnh tăng cường, từ đêm nay, Bắc Bộ có mưa rào rải rác, trời chuyển rét đậm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (6/2), khối không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống miền Bắc nước ta, một số nơi đã có mưa.

Đến khoảng ngày 7/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, khoảng tối và đêm 7/2 không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng toàn Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm nay đến sáng sớm 9/2, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào.

Ở khu vực Bắc Bộ từ đêm 7-9/2 trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Từ ngày 8/2, khu vực Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; ở khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ.

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Miền Bắc xuất hiện mưa to nhiều ngày - Ảnh 1.

Miền Bắc sắp đón thêm một đợt không khí lạnh mới gây mưa rét (Ảnh: Tiền Phong).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 6 và ngày 7/2

Thời tiết Hà Nội có mưa, mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ từ 19-24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác, riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ từ 17-20 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ từ 18-24 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, từ chiều mai có mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ từ 19-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 20-29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 17-30 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Chỉ ít giờ tới, gió mùa Đông Bắc tràn về mạnh mẽ: Các khu vực sau có mưa rét, xuống dưới 10 độ C

Theo Duy Anh

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nghỉ hưu ở tuổi 57, giám đốc mang 5 tỷ đồng về quê dưỡng già, 58 tuổi lại tìm đường ra thành phố: “Tôi không thể chịu nổi”

Nghỉ hưu ở tuổi 57, giám đốc mang 5 tỷ đồng về quê dưỡng già, 58 tuổi lại tìm đường ra thành phố: “Tôi không thể chịu nổi” Nổi bật

Mỹ đánh giá: Không phải tiền mặt, đây mới là thứ khiến người lao động hạnh phúc nhất, các sếp cần biết ngay

Mỹ đánh giá: Không phải tiền mặt, đây mới là thứ khiến người lao động hạnh phúc nhất, các sếp cần biết ngay Nổi bật

Mất 3,5 lượng vàng trị giá 600 triệu đồng, người phụ nữ Đồng Tháp bàng hoàng khi sự thật được hé lộ

Mất 3,5 lượng vàng trị giá 600 triệu đồng, người phụ nữ Đồng Tháp bàng hoàng khi sự thật được hé lộ

19:50 , 06/02/2026
Hơn 17 tỷ tài khoản bị chiếm đoạt, Hiếu PC phát hiện email cũ cũng đang "trôi nổi" trên chợ đen

Hơn 17 tỷ tài khoản bị chiếm đoạt, Hiếu PC phát hiện email cũ cũng đang "trôi nổi" trên chợ đen

19:19 , 06/02/2026
Hà Nội đón bác sĩ giỏi: Hỗ trợ tới 5,3 tỷ đồng, lo nhà ở, miễn học phí cho con

Hà Nội đón bác sĩ giỏi: Hỗ trợ tới 5,3 tỷ đồng, lo nhà ở, miễn học phí cho con

19:06 , 06/02/2026
Nữ công nhân môi trường đang làm việc thì nhặt được sổ tiết kiệm 1,4 tỷ đồng đang nằm chơ vơ, công an vào cuộc truy tìm chủ nhân

Nữ công nhân môi trường đang làm việc thì nhặt được sổ tiết kiệm 1,4 tỷ đồng đang nằm chơ vơ, công an vào cuộc truy tìm chủ nhân

18:38 , 06/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên