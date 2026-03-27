Vì sao nên đặt bát nước quanh phòng khi đi du lịch?

Kỳ nghỉ lễ đang cận kề, nhiều người trên khắp đất nước sẽ đi du lịch. Đối với những ai đang ở khách sạn, theo The Mirror, bác sĩ Punam Krisham, bác sĩ thường trú của chương trình BBC Morning Live, đã đưa ra lời khuyên mà bà khuyến khích mọi người tuân theo để giảm nguy cơ mắc bệnh, vì bà cho rằng có khả năng sẽ có "sự gia tăng đột biến sau kỳ nghỉ lễ".

Giải thích lý do tại sao thường có sự gia tăng các ca nhiễm trùng "mỗi khi thời tiết thay đổi", Tiến sĩ Punam cho biết điều này có liên quan nhiều đến sự thay đổi nhiệt độ và áp suất không khí, khiến "virus và vi khuẩn lây lan nhanh hơn nhiều". Bác sĩ đa khoa này cũng đề cập rằng, rõ ràng là mọi người "giao tiếp nhiều hơn" và "trẻ nhỏ và người lớn đang đi du lịch nhiều hơn".

Bác sĩ Punam Krisham

"Do đó, điều sẽ xảy ra là, do có quá nhiều loại virus đang lây lan, mọi người cảm thấy rằng nếu họ vừa mới khỏi một bệnh nhiễm trùng, hệ miễn dịch của họ sẽ cần một khoảng thời gian để hồi phục. Vì vậy, trong quá trình hồi phục, vì hệ miễn dịch vẫn còn yếu và bạn vẫn còn hơi mệt mỏi, bạn có thể dễ bị nhiễm trùng trở lại".

Giải thích về việc đi du lịch và ở trong phòng khách sạn có thể ảnh hưởng đến điều này như thế nào, Tiến sĩ Punam cho biết tất cả đều liên quan đến điều hòa không khí, do thời tiết đang ấm lên. Bà nhấn mạnh trước hết rằng bà không muốn ai "lo lắng về điều hòa".

Tuy nhiên, bà nói thêm: "Điều quan trọng cần lưu ý là nếu hệ thống điều hòa không khí không được bảo trì tốt, chúng thực sự có thể làm phát tán virus và vi khuẩn trong phòng bạn đang ở, vì vậy điều quan trọng là phải đảm bảo chúng được bảo dưỡng thường xuyên".

Bà nói tiếp: "Một tác hại khác của máy điều hòa không khí là nó làm khô không khí. Nhưng nó không chỉ làm khô không khí, mà còn làm khô mũi và họng của bạn". Điều này có thể làm giảm khả năng tự bảo vệ của cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng.

Các triệu chứng của tình trạng khô xoang quá mức có thể bao gồm cổ họng khô, rát, đặc biệt là vào buổi sáng và nghẹt mũi. Nó cũng có thể gây khô da và mắt, ho dai dẳng và đau đầu hoặc chóng mặt.

Theo Healthline, chứng khô xoang xảy ra khi màng nhầy thiếu độ ẩm, thường là do không khí khô hoặc uống không đủ nước. Khi điều này xảy ra, virus, vi khuẩn và các tác nhân gây dị ứng sẽ dễ dàng xâm nhập hơn vì niêm mạc mũi khô không thể bắt giữ hoặc loại bỏ chúng một cách hiệu quả, làm suy yếu hệ thống phòng vệ đầu tiên của cơ thể.

Để khắc phục điều này, Tiến sĩ Punam cho biết: "Những việc đơn giản bạn có thể làm - vì điều hòa làm khô mọi thứ - là giữ cho cơ thể luôn đủ nước. Nếu bạn ở nơi có điều hòa bật liên tục, ví dụ như trên máy bay, phòng khách sạn, hãy giữ cho cơ thể đủ nước và uống nhiều chất lỏng".

Cô ấy cũng nói: "Máy tạo độ ẩm rất tuyệt vời để bổ sung độ ẩm cho không khí. Nếu bạn không có máy tạo độ ẩm, chỉ cần dùng bát nước. Một vài bát nước đặt xung quanh phòng cũng giúp tăng độ ẩm".

Và đó là lý do vì sao bạn nên đặt bát nước quanh phòng khi đi du lịch.