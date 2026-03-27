Đứa trẻ lớn lên có triển vọng thường có một người mẹ mang ba đặc điểm này

Nhiều người vẫn nói, muốn hiểu một người, hãy nhìn vào mẹ của họ. Dù là con trai lấy vợ hay con gái đi lấy chồng, nhiều gia đình vẫn có thói quen "nhìn mẹ trước", xem bà có phải là người ổn định cảm xúc, có nền nếp hay không.

Vì sao lại như vậy?

Bởi cha mẹ chính là "người thầy đầu tiên" của mỗi đứa trẻ. Trong đó, người mẹ thường là người gắn bó, đồng hành với con nhiều nhất, nên ảnh hưởng của mẹ trong suốt quá trình trưởng thành là vô cùng quan trọng. Một người mẹ đủ tốt, rất khó để con cái "đi chệch đường" quá xa.

Cũng có quan điểm cho rằng, những đứa trẻ sau này thành công không phụ thuộc vào việc gia đình giàu hay nghèo, mà nằm ở ba phẩm chất quan trọng của người mẹ. Khi tìm hiểu kỹ hơn, có thể thấy nhận định này khá thuyết phục và cũng rất gần với bối cảnh nhiều gia đình Việt Nam hiện nay.

Cảm xúc ổn định

Một nhà tâm lý học từng nói: "Trẻ em chính là "máy thu" cảm xúc của cha mẹ" . Khi cha mẹ bất an, trẻ sẽ lập tức căng thẳng; khi cha mẹ thư giãn, trẻ cũng cảm thấy dễ chịu.

Một cư dân mạng kể rằng, mẹ cô là người cực kỳ dễ nổi nóng. Hồi nhỏ, chỉ cần cô làm rơi vài hạt cơm khi ăn cũng có thể bị mắng lớn tiếng. Nếu điểm số tụt xuống, việc bị trách mắng là điều gần như chắc chắn, thậm chí có lúc cô còn bị đánh nếu mẹ đang không vui.

Không chỉ với con, người mẹ ấy cũng thường xuyên cáu gắt với chồng và các thành viên khác trong gia đình vì những chuyện rất nhỏ nhặt. Hệ quả là gì? Đứa trẻ đó lớn lên trong trạng thái luôn lo lắng. Tan học cô cũng không muốn về nhà, chỉ cần nghĩ đến mẹ là thấy căng thẳng, sợ mình làm sai điều gì đó.

Đáng nói hơn, khi trưởng thành và có con, cô gái nhận ra mình cũng khó kiểm soát cảm xúc giống mẹ. Có lần cô bật khóc: "Tại sao mình lại giống mẹ như vậy? Mình không muốn thế...".

Đây chính là điều mà nhiều gia đình Việt cũng đang đối mặt khi cảm xúc tiêu cực có thể "di truyền" qua cách nuôi dạy, chứ không phải qua gen.

Một người mẹ có tính cách, cảm xúc ổn định cũng sẽ giúp con có khả năng kiểm soát cảm xúc tốt hơn (Ảnh minh họa)

Ngược lại, nếu người mẹ có thể giữ được sự bình tĩnh, mềm mỏng nhưng vẫn có nguyên tắc thì không khí gia đình sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trẻ lớn lên trong môi trường như vậy thường có khả năng kiểm soát cảm xúc tốt, ít bị "vỡ trận" khi gặp khó khăn.

Suy cho cùng, người mẹ chính là linh hồn của một gia đình. Khi mẹ vui vẻ, cả nhà thường nhẹ nhõm; khi mẹ lo âu, không khí chung cũng dễ trở nên căng thẳng.

Tư duy tích cực, lạc quan

Nhà giáo dục nổi tiếng Vasily Sukhomlinsky từng chia sẻ: "Trong từng khoảnh khắc, khi nhìn vào con, bạn cũng đang nhìn thấy chính mình". Dạy con cũng chính là đang tự hoàn thiện bản thân.

MXH từng lan truyền hình ảnh trên tàu điện ngầm, có một bé gái khoảng 3 - 4 tuổi vô tình làm đổ sữa ra sàn. Những người xung quanh đều nghĩ rằng cô bé sẽ bị mắng. Nhưng mẹ em chỉ lặng lẽ lấy giấy ra lau. Nhìn thấy vậy, cô bé cũng lập tức ngồi xuống, bắt chước mẹ lau sữa.

Không một lời trách móc, nhưng lại là một bài học rất rõ ràng.

Trong nhiều gia đình Việt, khi con cái gây ra rắc rối, không khó để bắt gặp hai kiểu phản ứng: một là quát mắng ngay lập tức, hai là bình tĩnh xử lý và để con tự học theo. Sự khác biệt này tưởng nhỏ nhưng lại tạo ra hai đứa trẻ hoàn toàn khác nhau khi lớn lên.

Trẻ em học bằng cách quan sát. Khi mẹ giữ thái độ tích cực, biết xử lý vấn đề thay vì phản ứng cảm xúc, trẻ cũng dần hình thành tư duy giải quyết vấn đề thay vì đổ lỗi hay hoảng loạn. Một người mẹ lạc quan không chỉ giúp con tự tin hơn mà còn "truyền năng lượng" cho cả gia đình. Và thực tế, những người có tư duy tích cực thường có khả năng thích nghi tốt hơn trước biến động, đây là điều rất cần trong xã hội hiện đại.

Niềm tin vững vàng

Có những người mẹ không cần nói nhiều, nhưng lại luôn mang đến cảm giác "là chỗ dựa". Một người mẹ có tính độc lập, trách nhiệm cao và niềm tin rõ ràng sẽ giúp con không dễ lung lay trước thất bại.

Một đứa trẻ từng rơi từ top 10 xuống ngoài top 20 trong lớp. Vì sợ bị mắng, em đã không dám về nhà sớm. Nhưng khi em về nhà, mẹ chỉ bình tĩnh hỏi han, cùng con phân tích nguyên nhân. Bà nói: "Một bài kiểm tra không nói lên tất cả. Quan trọng là mình biết mình yếu ở đâu để cải thiện".

Không có áp lực, không có sự phủ nhận, chỉ có định hướng.

Kết quả là sau lần đó, thành tích của đứa trẻ dần ổn định và cải thiện.

Sẽ chẳng có động lực nào tốt hơn niềm tin và sự cổ vũ của mẹ (Ảnh minh họa)

Trong bối cảnh Việt Nam, nơi nhiều phụ huynh vẫn đặt nặng điểm số, cách tiếp cận này càng đáng suy ngẫm. Một người mẹ có niềm tin vững vàng sẽ không khiến con cảm thấy giá trị của mình phụ thuộc vào một con số. Quan trọng hơn, niềm tin đó còn giúp con duy trì sự kiên trì khi bước vào đời. Khi đi làm, khi gặp khó khăn, họ không dễ bỏ cuộc, vì luôn có một "hệ niềm tin" được xây dựng từ nhỏ.

Điều một người mẹ để lại cho con không chỉ là tài sản vật chất mà còn là cách suy nghĩ, cách phản ứng với cuộc sống. Ba phẩm chất gồm ổn định cảm xúc, tư duy tích cực và niềm tin vững vàng không phải là điều gì quá xa vời, nhưng lại tạo ra ảnh hưởng lâu dài đến tương lai của một đứa trẻ.

Tất nhiên, hành trình trưởng thành của mỗi người không chỉ gói gọn trong ba yếu tố này. Cuộc đời vẫn còn nhiều biến số, nhiều cơ hội bất ngờ có thể thay đổi quỹ đạo của một con người. Nhưng nếu có một nền tảng tốt từ gia đình, đặc biệt là từ người mẹ thì khả năng "đi xa" và "đi vững" của trẻ chắc chắn sẽ cao hơn.