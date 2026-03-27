3 ngày đồng nghiệp vay tiền 1 lần, mỗi lần 300-400 ngàn, tôi nhất quyết từ chối: Thà vay tiền triệu không nói, đằng này…

Khoảng 3 tháng gần đây, mỗi ngày đi làm tôi không mấy vui vẻ, không phải bởi công việc chán hay áp lực gì căng thẳng, mà vì tính cách của người đồng nghiệp ngồi ngay cạnh. Tuần 7 ngày thì trung bình cứ 3 ngày, cô ấy lại hỏi vay tiền tôi 1 lần. Đáng nói là số tiền không nhiều, mỗi lần chỉ 300-400 ngàn.

Lý do thì muôn hình vạn trạng, khi thì quên mang ví, lúc lại do ngân hàng lỗi,... Ban đầu, tôi không nghĩ nhiều. Nhưng khi tần suất lặp lại đến 5-6 lần trong một tháng, tôi bắt đầu thấy không ổn.

Lần gần nhất, khi cô ấy lại mở lời quen thuộc, tôi nhẹ nhàng từ chối. Không phải vì tôi không có tiền, mà vì tôi nhận ra nếu cứ tiếp tục, chuyện này sẽ trở thành một thói quen, không chỉ với người vay, mà cả với người cho vay như tôi. Từ chối không dễ, nhưng cần thiết. Và cũng từ đó, tôi nhận ra: Không gì đáng sợ bằng thói quen vay tiền lắt nhắt. Nó không chỉ là chuyện tiền bạc, mà còn phản ánh khá rõ con người phía sau.

1. Khả năng quản lý tài chính yếu kém

Một người thỉnh thoảng gặp khó khăn tài chính là điều bình thường. Nhưng nếu việc “thiếu vài trăm ngàn” diễn ra liên tục, đó không còn là chuyện ngẫu nhiên nữa. Nó cho thấy người đó chưa thực sự kiểm soát được dòng tiền của mình.

Tiền lương có thể không cao, chi tiêu có thể nhiều, nhưng việc luôn rơi vào tình trạng “thiếu một chút” chứng tỏ họ không có kế hoạch rõ ràng. Họ không dự trù trước những khoản nhỏ, không để ra một khoản dự phòng tối thiểu. Và khi những khoản nhỏ này cộng dồn lại, nó tạo thành một vòng lặp: thiếu - vay- trả nợ - rồi lại thiếu.

Điều đáng nói là vì số tiền nhỏ nên họ dễ xem nhẹ. Nhưng chính sự xem nhẹ đó khiến vấn đề kéo dài mãi mà không được giải quyết.

2. Sự phụ thuộc dần hình thành mà không nhận ra

Ban đầu có thể chỉ là vay nóng rồi mai hoặc ngày kia trả ngay, nhưng khi được đáp ứng nhiều lần, việc vay tiền bắt đầu trở thành phản xạ. Thay vì tìm cách tự xoay xở, người ta sẽ nghĩ ngay đến việc hỏi vay từ người xung quanh.

Đây là điều khá nguy hiểm. Vì một khi đã quen với việc có người “chống lưng”, động lực tự điều chỉnh tài chính sẽ giảm đi. Họ không còn thấy áp lực phải thay đổi, bởi luôn có một lối thoát dễ dàng.

Sự phụ thuộc này không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân họ, mà còn vô tình tạo áp lực cho những người xung quanh. Người cho vay có thể ban đầu thoải mái, nhưng lâu dần sẽ cảm thấy khó xử, thậm chí là mệt mỏi.

3. Ranh giới trong các mối quan hệ bị xóa nhòa

Tiền bạc luôn là một vấn đề nhạy cảm, đặc biệt là trong môi trường công sở. Khi việc vay mượn diễn ra thường xuyên, ranh giới giữa “đồng nghiệp” và “người hỗ trợ tài chính” bắt đầu bị mờ đi. Người vay có thể không nghĩ nhiều, nhưng người cho vay lại phải cân nhắc: từ chối thì ngại, đồng ý thì không thoải mái. Dần dần, mối quan hệ trở nên gượng gạo.

Điều này cũng khiến những tương tác đơn thuần trong công việc bị ảnh hưởng. Một lời chào, một cuộc trò chuyện bình thường cũng có thể bị “hiểu nhầm” là mở đầu cho một lời vay tiền tiếp theo. Và khi sự tự nhiên mất đi, mối quan hệ cũng khó giữ được sự dễ chịu ban đầu.

4. Những khoản nhỏ có thể tích tụ thành vấn đề lớn

Khi việc vay trở nên quá dễ dàng, người ta sẽ không còn cân nhắc kỹ trước khi chi tiêu. Và khi không còn cân nhắc, những quyết định tài chính dễ trở nên thiếu kiểm soát. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hiện tại, mà còn có thể kéo dài về lâu dài. Một người quen với việc “thiếu đâu vay đó” sẽ rất khó xây dựng được nền tảng tài chính ổn định.

Sau lần từ chối gần nhất, tôi nhận ra một điều: Nói “không” không hề xấu. Ngược lại, nếu làm đúng cách, nó còn giúp mọi thứ rõ ràng hơn. Tôi không nói những lời nặng nề, chỉ đơn giản là giải thích rằng tôi muốn hạn chế việc cho vay tiền để tránh những tình huống khó xử về sau. Bất ngờ là người đồng nghiệp đó cũng không phản ứng tiêu cực như tôi nghĩ.

Đôi khi, chúng ta ngại từ chối vì sợ mất lòng. Nhưng thực tế, việc cứ tiếp tục đồng ý trong khi không thoải mái mới là điều khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng. Sau tất cả, tôi không nghĩ việc vay tiền là xấu. Ai cũng có lúc cần giúp đỡ. Nhưng khi nó trở thành một thói quen lặp lại, đặc biệt là với những khoản nhỏ và thường xuyên, thì đó lại là một câu chuyện khác.

Với tôi, việc từ chối không phải là sự lạnh lùng, mà là một cách để giữ sự cân bằng cho cả mình và cho mối quan hệ. Và quan trọng hơn, nó giúp tôi nhận ra rằng: Cách một người sử dụng tiền, dù chỉ là những khoản rất nhỏ, cũng nói lên rất nhiều điều về họ.