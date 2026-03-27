Hàng triệu người đang đặt WiFi sai chỗ, có 1 vị trí trong nhà phải tránh xa

Theo Huỳnh Duy | 27-03-2026 - 20:58 PM | Sống

WiFi chập chờn, tín hiệu yếu ở nhiều góc nhà là tình trạng quen thuộc với nhiều gia đình. Tuy nhiên, nguyên nhân đôi khi không nằm ở nhà mạng mà đến từ vị trí đặt bộ phát.

Nhiều chuyên gia công nghệ cảnh báo rằng phần lớn người dùng đang đặt bộ phát WiFi không đúng vị trí trong nhà, dẫn đến tín hiệu yếu và kết nối kém ổn định.

Theo khuyến nghị từ Ritter Communications, một trong những vị trí cần tuyệt đối tránh là khu vực nhà bếp. Nguyên nhân là do không gian thường chật hẹp, nhiều vật cản và đặc biệt là sự hiện diện của các thiết bị điện tử như lò vi sóng, nguồn gây nhiễu tín hiệu đáng kể.

Chuyên gia khuyến cáo nên tránh đặt WiFi ở không gian kín, nhiều thiết bị điện tử như nhà bếp để hạn chế nhiễu sóng. (Ảnh minh hoạ)

Ngoài nhà bếp, các khu vực kín như tủ quần áo, góc phòng chật hoặc nơi bị che chắn bởi nhiều vật dụng cũng làm suy giảm khả năng truyền sóng. Các vật liệu xây dựng như tường gạch, tấm thạch cao hay gỗ ép cũng góp phần cản trở tín hiệu WiFi.

Các chuyên gia khuyến nghị nên đặt bộ phát ở vị trí thoáng đãng, ít vật cản và có độ cao từ 1,5 đến 2 mét so với mặt đất để tối ưu khả năng phủ sóng. Đồng thời, thiết bị nên được bố trí gần khu vực sử dụng Internet thường xuyên nhất để đảm bảo hiệu quả kết nối.

Bên cạnh đó, người dùng cần tránh đặt router gần các vật bằng kim loại hoặc sát tường nhà hàng xóm, bởi các tín hiệu WiFi đặt gần nhau có thể gây nhiễu lẫn nhau, làm giảm chất lượng mạng.

Một yếu tố quan trọng khác là số lượng thiết bị truy cập cùng lúc. Khi có quá nhiều thiết bị kết nối, băng thông sẽ bị chia nhỏ, dẫn đến tình trạng mạng chậm. Do đó, việc đặt mật khẩu WiFi không chỉ giúp bảo mật mà còn hạn chế truy cập ngoài ý muốn.

Ngoài vị trí đặt, ăng-ten của bộ phát cũng ảnh hưởng lớn đến khả năng truyền tín hiệu. Nếu cần phủ sóng theo chiều ngang, nên đặt ăng-ten theo phương thẳng đứng; ngược lại, để tăng tín hiệu giữa các tầng, có thể điều chỉnh ăng-ten theo phương ngang.

Đáng chú ý, một số nghiên cứu từ các trường đại học như Dartmouth College, Columbia University và University of California Irvine còn đề xuất giải pháp cải thiện tín hiệu WiFi bằng cách sử dụng các bề mặt phản xạ như giấy bạc. Phương pháp này giúp định hướng tín hiệu đến các khu vực cần thiết, đồng thời tăng cường hiệu suất mạng.

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng Internet ngày càng cao, việc đặt bộ phát WiFi đúng vị trí và cấu hình hợp lý đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo trải nghiệm kết nối ổn định cho người dùng.

Bức ảnh "phép màu" sau vụ cháy Lĩnh Nam: 7 người thoát nạn và những "người hùng" không ai biết tên

