7 thứ bạn KHÔNG BAO GIỜ nên rửa với miếng bọt biển

Theo Southern Living, chúng ta đều có miếng bọt biển ở nhà, có thể là trong bếp hoặc phòng tắm (thậm chí cả hai), nhưng điều đó không có nghĩa là nó hoàn hảo để sử dụng trong mọi trường hợp.

Theo ông Scott Schrader, chuyên gia vệ sinh tại CottageCare (Hoa Kỳ), dưới đây là 7 thứ bạn không bao giờ nên lau chùi bằng miếng bọt biển và nên dùng gì để làm sạch từng khu vực.

- Thớt

Tuyệt đối không nên dùng miếng bọt biển để lau chùi thớt sau khi đã dùng chúng để sơ chế thịt sống. "Miếng bọt biển có thể tiện lợi, nhưng chúng cũng có thể trở thành nơi sinh sản của vi khuẩn", Schrader nói. "Bạn không bao giờ nên lau chùi các bề mặt đã dùng để sơ chế thịt sống như thớt vì miếng bọt biển giữ lại nước thịt và vi khuẩn như salmonella và E. coli. Việc này chỉ làm chúng lây lan thêm thay vì làm sạch".

Để làm sạch thớt đã tiếp xúc với thịt sống, Schrader khuyên bạn nên dùng khăn giấy dùng một lần hoặc khăn lau khử trùng có thể giặt được và rửa chúng bằng nước nóng với xà phòng.

- Thiết bị phòng tắm

Chẳng cần phải nói, các thiết bị trong phòng tắm là một nơi khác mà bạn nên tránh dùng miếng bọt biển quen thuộc để lau chùi. Giống như thớt tiếp xúc với thịt sống, những khu vực này chứa vi khuẩn và mầm bệnh mà miếng bọt biển sẽ làm lây lan thay vì lau sạch.

"Bồn cầu, bồn rửa và bồn tắm đều có vi trùng dễ dàng bám vào các lỗ nhỏ trên bề mặt bọt biển và sau đó lây lan ra xung quanh", Schrader nói. "Tôi luôn khuyên khách hàng của mình nên sử dụng bàn chải cọ rửa chuyên dụng hoặc khăn lau khử trùng dùng một lần có thể được khử trùng sau khi sử dụng".

- Đồ dùng nấu ăn chống dính

Đôi khi, dụng cụ nấu ăn chống dính thực sự có thể khiến thức ăn bám dính vào bề mặt. Khi điều đó xảy ra, hãy thử dùng mặt mềm của miếng bọt biển hoặc khăn để lau sạch thức ăn bám dính. Tuyệt đối không dùng mặt nhám của miếng bọt biển để chà rửa dụng cụ nấu ăn chống dính.

Lớp phủ trên những dụng cụ này rất mỏng và việc sử dụng các dụng cụ cọ rửa thô ráp có thể làm bong tróc lớp phủ theo thời gian.

- Đồ điện tử

Khi màn hình tivi bị bám bụi hoặc các thiết bị điện tử màn hình cảm ứng bị mờ, Schrader khuyên bạn nên tránh dùng miếng bọt biển. "Miếng bọt biển quá thô ráp và giữ ẩm, có thể làm hỏng các thiết bị điện tử nhạy cảm. Thay vào đó, hãy dùng khăn lau sợi nhỏ với một ít nước, hoặc pha dung dịch giấm và nước theo tỷ lệ 50/50, hoặc sử dụng chất tẩy rửa chuyên dụng cho thiết bị điện tử", ông nói.

- Thủy tinh

Miếng bọt biển có vẻ vô hại đối với đồ thủy tinh nếu bạn sử dụng mặt mềm, nhưng thực tế, vẫn có khả năng bạn sẽ làm hỏng chiếc ly hoặc đĩa yêu thích của mình bằng dụng cụ lau chùi này. "Ngay cả một miếng bọt biển mềm, khi sử dụng mặt mềm, cũng có thể gây ra các vết xước nhỏ trên bề mặt thủy tinh hoặc thép không gỉ và các lớp phủ bóng", Schrader nói. "Một lần nữa, hãy sử dụng khăn lau sợi nhỏ hoặc miếng lau không mài mòn để giữ cho vật liệu không bị xước".

- Chảo gang

Có lý do tại sao bố mẹ chúng ta lại hoảng hốt khi chúng ta cọ rửa chảo gang bằng miếng bọt biển và xà phòng. Mặc dù gang là vật liệu khá bền, nhưng những chiếc chảo này được thiết kế với một lớp dầu polyme hóa đặc biệt mà bạn có thể chà xát bằng cả hai mặt của miếng bọt biển. Tốt hơn (và an toàn hơn) là nên làm sạch chảo gang bằng bàn chải không mài mòn, sau đó thoa thêm một lớp dầu nữa sau khi hoàn thành để bảo vệ lớp phủ.

- Những vết bẩn có mùi

Nếu bạn đang làm việc trong bếp và vô tình làm đổ thứ gì đó có mùi khó chịu, đừng dùng miếng bọt biển. Theo Schrader, bạn sẽ hối hận về sau vì mùi hôi sẽ bám vào các lỗ nhỏ trên miếng bọt biển. "Những vết bẩn có mùi khó chịu, như cá, trứng và dầu mỡ, không nên được lau chùi bằng miếng bọt biển. Miếng bọt biển sẽ hấp thụ mùi và bạn chỉ làm cho mùi lan rộng hơn. Hãy thử thấm hút các vết bẩn bằng khăn giấy dùng một lần hoặc thường xuyên giặt khăn lau của bạn", ông nói.