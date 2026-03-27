2 loại nước âm thầm “nuôi” tế bào ung thư trong cơ thể: Số 2 người Việt đang dùng rất nhiều

Nước giữ vai trò thiết yếu đối với sự sống và sức khỏe con người, tham gia vào hầu hết các hoạt động trao đổi chất của cơ thể. Các chuyên gia cho biết con người có thể nhịn ăn trong vài ngày nhưng không thể thiếu nước quá lâu, điều này cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của việc bổ sung nước mỗi ngày.

Tuy nhiên, không phải loại đồ uống nào cũng mang lại lợi ích cho sức khỏe. Việc sử dụng thường xuyên các loại đồ uống không lành mạnh có thể làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh, trong đó có ung thư. Đáng chú ý, 2 loại đồ uống dưới đây được cảnh báo tiềm ẩn nguy cơ cao nhưng nhiều người vẫn đang tiêu thụ mỗi ngày.

1. Nước trên 65 ° C

Uống nước ấm có lợi cho sức khỏe, tuy nhiên bạn phải chú ý đến nhiệt độ của nước khi uống. theo Cơ quan Nghiên cứu ung thư quốc tế (IARC) thuộc WHO, thức uống quá nóng trên 65 độ C gây nguy cơ mắc ung thư thực quản cao.

Uống nước quá nóng trong thời gian dài, niêm mạc thực quản bị tổn thương nhiều lần sẽ dẫn đến ung thư thực quản và ung thư miệng. Điều này có nghĩa rằng nếu uống đồ uống ở nhiệt độ bình thường thì sẽ loại trừ được nguy cơ gây ung thư. Vì vậy, bạn nên để đồ uống nguội hơn một chút hoặc làm mát rồi hẵng uống. Nhiệt độ nước từ 30 - 40 ° C là thích hợp để uống.

2. Nước đóng chai không rõ nguồn gốc

Nhiều người cho rằng nước đóng chai hoàn toàn vô hại cho sức khỏe, nhưng yếu tố gây hại của nó không nằm ở thành phần nước mà chính là vỏ chai.

Theo đó, một số nghiên cứu gần đây phát hiện rằng một số loại nước đóng chai có thể chứa vi nhựa hoặc các chất làm dẻo xuất phát từ bao bì nhựa. Theo các nhà khoa học, vi nhựa có thể đi vào cơ thể qua đường tiêu hóa và thậm chí được phát hiện trong máu người. Mặc dù ảnh hưởng lâu dài vẫn đang được nghiên cứu, nhiều chuyên gia cho rằng việc tiếp xúc kéo dài với vi nhựa có thể liên quan đến các phản ứng viêm hoặc rối loạn miễn dịch.

Bên cạnh đó, vỏ chai nhựa không có nguồn gốc rõ ràng có thể chứa chất bisphenol-A hoặc BPA. Hóa chất này là chất gây rối loạn nội tiết tố làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú và rối loạn chuyển hóa. Do đó, chúng ta nên hạn chế tiêu thụ loại nước này.

3 lưu ý khi uống nước để cơ thể khỏe mạnh hơn

Nước đóng vai trò thiết yếu trong việc hình thành và duy trì sự sống của con người. Tuy nhiên, việc uống nước tưởng chừng đơn giản lại có thể gây hại cho cơ thể nếu thực hiện sai cách. Bên cạnh việc lựa chọn loại nước tốt cho sức khỏe, có 3 lưu ý quan trọng khi uống nước mà ai cũng nên ghi nhớ để bảo vệ cơ thể và phòng tránh bệnh tật:

1. Không uống một lúc quá nhiều nước

Uống nhiều nước có lợi cho sức khỏe, nhưng uống quá nhiều nước trong một thời gian ngắn sẽ dễ gây ngộ độc nước. Bởi khi uống nhiều nước đến mức vượt qua khả năng xử lý của thận sẽ dẫn đến tình trạng làm tăng gánh nặng cho thận và gây ra các bệnh về thận. Các chuyên gia sức khỏe khuyên bạn nên chia nhỏ lượng nước, nên uống nước nhiều lần thay vì uống quá nhiều nước một lúc để đảm bảo an toàn cho cơ thể đồng thời đáp ứng được lượng nước cần thiết cho cơ thể.

2. Không uống nước quá nóng

Nếu bạn uống nước nóng trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến chức năng của dạ dày, vì vậy bạn nên chọn nhiệt độ thích hợp khi uống nước, nếu không bạn sẽ bị đau bụng, tiêu chảy. Bên cạnh đó, uống nước quá nóng còn làm tăng nguy cơ mắc ung thư thực quản, rất nguy hiểm.

3. Không uống nhanh

Không nên uống nước quá nhanh, bởi dễ khiến cơ thể không chịu được nhiều nước trong một lần và trực tiếp đi vào bàng quang. Như vậy, các cơ quan trong cơ thể vừa không được bổ sung nước, vừa bị mất nước. Điều này cũng làm tăng gánh nặng cho bàng quang. Không chỉ vậy, uống nước quá nhanh còn làm bạn dễ bị nấc cụt và chướng bụng. Vì vậy, khi uống nước, bạn nên chú ý uống một lượng nhỏ và uống nhiều lần.

(Tổng hợp)