Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyển khoản 150K cho shipper, lập tức, người phụ nữ SN 1987 nhận thông báo: Kích hoạt khoản vay 15 triệu đồng trên ứng dụng thanh toán điện tử?

Đinh Anh | 28-03-2026 - 13:38 PM | Sống

Công an xã đã phải phát đi cảnh báo về thủ đoạn mới nhằm vào phụ nữ và người dân mua hàng trực tuyến

Thời gian gần đây, công an xã Đak Sơmei, tỉnh Gia Lai ghi nhận thêm thủ đoạn lừa đảo mới nhằm vào phụ nữ và người dân mua sắm trực tuyến. Theo đó, các đối tượng giả danh nhân viên bưu điện, shipper, cơ quan Nhà nước gọi điện thông báo có bưu phẩm liên quan hoặc giấy tờ quan trọng để tạo sự tin tưởng, sau đó dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền và chiếm đoạt tài sản.

Chị C.T.B (SN 1987, trú làng Bok Rei, xã Đak Sơmei, tỉnh Gia Lai) bất ngờ nhận cuộc gọi từ số điện thoại lạ tự xưng là nhân viên shipper. Người này thông báo chị có đơn hàng từ sàn thương mại điện tử gửi về. Đối tượng đọc đúng thông tin của kiện hàng nên chị B tin là thật.

Ảnh minh hoạ

Tiếp tục, chúng yêu cầu chị chuyển khoản 150.000 đồng tiền phí vận đơn để “tránh trường hợp người nhận không nhận hàng”. Sau khi chuyển tiền, một đối tượng khác tiếp tục gọi điện, thông báo đã gửi nhầm số tài khoản và hướng dẫn nạn nhân liên hệ “chăm sóc khách hàng” để hủy dịch vụ, nếu không sẽ bị trừ phí hàng tháng từ 3,5 - 4 triệu đồng.

Trong trạng thái lo lắng, chị B. làm theo và bị dẫn dụ đăng ký khoản vay 15 triệu đồng trên ứng dụng thanh toán điện tử, sau đó chuyển tiền sang tài khoản do đối tượng cung cấp. Chị B đã chuyển đủ số tiền 10 triệu đồng trước khi kịp nhận ra bị lừa. Các đối tượng còn tiếp tục hẹn chị B chuyển số tiền còn lại vào ngày hôm sau để “hoàn tất thủ tục hủy”, nhằm chiếm đoạt thêm tiền.

Công an xã khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng cho người lạ. Tuyệt đối không làm theo hướng dẫn vay tiền, chuyển tiền để “hủy dịch vụ”, “mở khóa”, “xác minh”… Khi nhận cuộc gọi đáng ngờ, cần kiểm tra lại qua kênh chính thức của đơn vị liên quan. Người dân, đặc biệt là phụ nữ sau sinh và gia đình có trẻ nhỏ, cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi liên quan đến giấy tờ, bảo hiểm, bưu phẩm của trẻ em, đây đang là “chiêu bài” mới mà tội phạm lợi dụng để đánh vào tâm lý lo lắng của cha mẹ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an tỉnh Gia Lai

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngành học chưa bao giờ lo thất nghiệp tại Việt Nam và trên thế giới, cơ hội thăng tiến rộng mở, lương có thể vượt mức 100 triệu/tháng

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên