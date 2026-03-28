Ít ai biết: 3 loại rau này chứa nhiều kali hơn bạn nghĩ, cực tốt cho sức khỏe

Trong chế độ ăn uống hàng ngày, kali là một khoáng chất quan trọng nhưng thường bị bỏ qua. Đây là chất điện giải đóng vai trò duy trì hoạt động của tim, cơ bắp và hệ thần kinh. Ngoài ra, kali còn giúp cân bằng huyết áp, hỗ trợ đào thải natri dư thừa và góp phần giảm nguy cơ bệnh tim mạch.

Tuy nhiên, khi nhắc đến thực phẩm giàu kali, nhiều người chỉ nghĩ đến chuối hoặc các loại trái cây. Ít ai biết rằng một số loại rau quen thuộc lại chứa lượng kali “ấn tượng” không kém, thậm chí còn vượt trội.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm - nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia (chia sẻ trên báo Lao Động), việc bổ sung kali từ thực phẩm tự nhiên là cách an toàn và hiệu quả để duy trì sức khỏe. Tuy nhiên, cần đa dạng nguồn thực phẩm thay vì chỉ tập trung vào một vài loại nhất định.

Dưới đây là 3 loại rau giàu kali mà bạn nên cân nhắc thêm vào thực đơn

1. Rau bina - “ngôi sao xanh” giàu dinh dưỡng

Rau bina (còn gọi là cải bó xôi) là một trong những loại rau có hàm lượng kali cao, khoảng 502 mg trong 100g. Không chỉ vậy, rau bina còn giàu vitamin A, C, sắt, canxi và chất chống oxy hóa.

Loại rau này giúp tăng cường miễn dịch, hỗ trợ quá trình trao đổi chất và phòng ngừa thiếu máu. Đặc biệt, vitamin A trong rau bina đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ thị lực và duy trì làn da khỏe mạnh. Các chất chống oxy hóa còn giúp hạn chế lão hóa và cải thiện sắc tố da.

Về cách chế biến, rau bina rất linh hoạt: có thể xào, nấu canh, làm salad hoặc thậm chí dùng làm nhân bánh. Tuy nhiên, chuyên gia khuyên nên nấu chín nhẹ để giảm oxalat và giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất tốt hơn.

2. Nấm mỡ - “kho dinh dưỡng” quen mà lạ

Nấm mỡ là thực phẩm rất quen thuộc trong bữa ăn gia đình, nhưng nhiều người chưa biết đây cũng là nguồn cung cấp kali đáng kể. Ngoài ra, nấm mỡ còn chứa protein, vitamin nhóm B và chất xơ.

Nhờ thành phần dinh dưỡng đa dạng, nấm mỡ giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ tim mạch và cải thiện hệ tiêu hóa. Chất xơ trong nấm còn giúp kích thích nhu động ruột, giảm nguy cơ táo bón, особенно ở người trung niên và cao tuổi.

Một ưu điểm khác là nấm mỡ ít calo nhưng vẫn tạo cảm giác no, phù hợp với người đang kiểm soát cân nặng. Bạn có thể xào nấm với thịt, nấu canh hoặc hầm cùng gà để tăng hương vị và giá trị dinh dưỡng.

3. Rong biển nori - “siêu thực phẩm” từ biển

Rong biển nori không chỉ nổi tiếng nhờ hàm lượng iốt cao mà còn chứa lượng kali đáng kể, khoảng 1640 mg trong 100g. Ngoài ra, nori còn cung cấp protein, chất xơ và nhiều loại vitamin thiết yếu.

Rong biển giúp hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện chức năng tuyến giáp và tăng cường sức khỏe tổng thể. Chất xơ trong nori còn góp phần ngăn ngừa táo bón và hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột.

Trong ẩm thực, nori rất đa dạng: có thể dùng để nấu canh, cuốn cơm hoặc ăn kèm các món Nhật. Tuy nhiên, cần lưu ý không nên ăn quá nhiều vì hàm lượng iốt cao có thể ảnh hưởng đến tuyến giáp nếu tiêu thụ quá mức.

Bổ sung kali thế nào cho đúng?

Dù kali rất quan trọng, việc bổ sung cũng cần đúng cách. Theo các chuyên gia, người trưởng thành nên ưu tiên nguồn kali từ thực phẩm tự nhiên thay vì thực phẩm chức năng.

Tuy nhiên, không phải ai cũng nên ăn nhiều kali. Những người mắc bệnh thận hoặc có vấn đề về đào thải kali cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tăng lượng tiêu thụ, bởi tích tụ kali có thể gây nguy hiểm.

Ngoài ra, để tối ưu lợi ích sức khỏe, bạn nên:

Kết hợp đa dạng rau củ thay vì ăn một loại duy nhất Hạn chế chế biến quá kỹ làm mất dưỡng chất Duy trì chế độ ăn cân bằng giữa rau, đạm và tinh bột Uống đủ nước và vận động hợp lý

Tóm lại, kali đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tổng thể. Việc bổ sung từ những thực phẩm quen thuộc như rau bina, nấm mỡ hay rong biển không chỉ đơn giản mà còn mang lại nhiều lợi ích lâu dài.

Thay vì chạy theo những thực phẩm “đắt đỏ”, đôi khi chính những nguyên liệu bình dị trong căn bếp lại là chìa khóa giúp cơ thể khỏe mạnh hơn mỗi ngày.