Trên đường đi làm về, khi di chuyển đến khu vực Tổ 13, khu phố 4, ông Nguyễn Hồng Phong (sinh năm 1964, ngụ khu phố 4, phường Hố Nai, tỉnh Đồng Nai) đã phát hiện một túi nilon bị rơi bên đường. Kiểm tra bên trong, ông nhận thấy có số tiền lớn, khoảng 60 triệu đồng. Nhận thức rõ đây là tài sản của người khác đánh rơi, ông Phong đã nhanh chóng mang toàn bộ số tiền đến Chốt an ninh trật tự khu phố 4-8 để trình báo và giao nộp cho lực lượng chức năng.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hố Nai đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, phối hợp với lực lượng an ninh trật tự cơ sở tiến hành rà soát, tìm kiếm chủ sở hữu tài sản. Quá trình xác minh được thực hiện cẩn trọng, đảm bảo đúng quy trình nhằm tránh nhầm lẫn và bảo vệ quyền lợi của người dân.

Qua đó, lực lượng chức năng xác định chị Nguyễn Thụy Như Sương (sinh năm 1986, ngụ phường Hố Nai) là người đã đánh rơi số tiền nói trên. Sau khi xác minh đầy đủ thông tin, Công an phường đã liên hệ, mời chị Sương đến trụ sở để làm các thủ tục cần thiết và tiến hành trao trả lại toàn bộ số tiền theo đúng quy định.

Chiều 23/3, Công an phường Hố Nai (tỉnh Đồng Nai) đã tổ chức trao trả số tiền 60 triệu đồng cho người dân bị đánh rơi. Buổi trao trả diễn ra với sự chứng kiến của lực lượng Công an phường và các bên liên quan. Tại đây, ông Nguyễn Hồng Phong đã trực tiếp bàn giao lại số tiền cho chị Nguyễn Thụy Như Sương.

Ông Nguyễn Hồng Phong bàn giao số tiền cho bà Nguyễn Thụy Như Sương trước sự chứng kiến của Công an phường

Không giấu được xúc động khi nhận lại tài sản, chị Sương đã bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với hành động trung thực của ông Phong, đồng thời gửi lời cảm ơn đến lực lượng Công an phường Hố Nai vì đã nhanh chóng hỗ trợ xác minh, giúp chị nhận lại tài sản một cách đầy đủ.

Cơ quan chức năng cho biết, những trường hợp người dân nhặt được của rơi và chủ động trình báo, giao nộp cho cơ quan chức năng như ông Nguyễn Hồng Phong là hành động rất đáng trân trọng. Đây không chỉ là biểu hiện của ý thức chấp hành pháp luật mà còn thể hiện rõ nét phẩm chất trung thực, trách nhiệm trong đời sống thường nhật.

Cử chỉ tốt đẹp của ông Nguyễn Hồng Phong không chỉ mang lại niềm vui cho người bị mất tài sản mà còn góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tích cực trong xã hội. Trong bối cảnh cuộc sống hiện đại với nhiều áp lực, những nghĩa cử giản dị nhưng đầy ý nghĩa như vậy càng trở nên đáng quý, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, giàu tính nhân ái.

Sự việc cũng là lời nhắc nhở mỗi người dân cần nâng cao ý thức trong việc bảo quản tài sản cá nhân, đồng thời ứng xử có trách nhiệm khi nhặt được của rơi. Khi mỗi cá nhân đều hành động đúng đắn, xã hội sẽ trở nên an toàn, tin cậy và gắn kết hơn.