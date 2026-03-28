Ngành học chưa bao giờ lo thất nghiệp tại Việt Nam và trên thế giới, cơ hội thăng tiến rộng mở, lương có thể vượt mức 100 triệu/tháng

Trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng, thương mại quốc tế đã phát triển đến mức đã trở thành một phần không thể thiếu trong sự phồn vinh toàn cầu. Sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế thị trường kéo theo hàng loạt mạng lưới phân phối, chuỗi cung ứng và trung tâm vận tải bùng nổ, giúp quá trình mua bán xuyên biên giới trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn bao giờ hết.

Tại Việt Nam, việc theo học ngành Thương mại quốc tế đang trở thành lựa chọn đáng cân nhắc khi triển vọng nghề nghiệp ngày càng rộng mở. Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam đang vươn lên nhóm 15 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất thế giới, dự báo đến năm 2026, kim ngạch xuất nhập khẩu có thể chạm mốc 1.000 tỷ USD, kéo theo nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này.

Thương mại quốc tế là gì?

Thương mại quốc tế (International Commerce) là các hoạt động giao dịch hàng hóa và dịch vụ giữa các doanh nghiệp, tổ chức thuộc các quốc gia khác nhau. So với giao thương nội địa, lĩnh vực này phức tạp hơn rất nhiều do chịu ảnh hưởng của sự khác biệt về văn hóa, hệ thống pháp lý cũng như các hiệp định và nguyên tắc quốc tế giữa các quốc gia.

Đây là lĩnh vực trọng điểm, đóng vai trò thúc đẩy phân công lao động toàn cầu, tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia và góp phần nâng cao đời sống người dân. Trong một thế giới ngày càng kết nối, thương mại quốc tế chính là “mạch máu” giúp nền kinh tế vận hành trơn tru.

Ngành Thương mại quốc tế học gì?

Là một ngành thuộc khối kinh tế, ngành Thương mại quốc tế cung cấp cho sinh viên nền tảng kiến thức toàn diện, từ cơ bản đến chuyên sâu. Ban đầu, người học sẽ được trang bị các kiến thức nền tảng như kinh doanh quốc tế, quản trị đa văn hóa, đầu tư quốc tế, luật thương mại quốc tế, quản trị chất lượng, quản trị chuỗi cung ứng, logistics và hệ thống thông tin quản lý.

Ở giai đoạn chuyên sâu, chương trình đào tạo tập trung vào các nội dung mang tính thực tiễn cao như quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế, marketing quốc tế, tài chính quốc tế, vận chuyển quốc tế, chiến lược toàn cầu, đàm phán thương mại, thanh toán quốc tế, tài trợ xuất nhập khẩu, nghiệp vụ hải quan và xúc tiến thương mại.

Không chỉ dừng lại ở kiến thức, sinh viên còn cần phát triển các kỹ năng quan trọng như phân tích thị trường bằng phương pháp thống kê – kế toán, xử lý thông tin kinh tế, xây dựng kế hoạch kinh doanh và nắm bắt xu hướng thương mại toàn cầu. Đây là những yếu tố then chốt giúp người học thích nghi và phát triển trong môi trường quốc tế.

Cơ hội việc làm rộng mở, mức lương hấp dẫn

Tốt nghiệp ngành Thương mại quốc tế, sinh viên có thể làm việc tại nhiều doanh nghiệp trong nước và tập đoàn đa quốc gia với các vị trí đa dạng như chuyên viên xuất nhập khẩu, chuyên viên kho vận, marketing quốc tế, phát triển thị trường, chứng từ, khai báo hải quan, thanh toán quốc tế, tài chính quốc tế hoặc làm việc trong lĩnh vực ngoại giao, xúc tiến thương mại. Ngoài ra, con đường nghiên cứu và giảng dạy cũng là một lựa chọn phù hợp.

Về thu nhập, đây là một trong những ngành có mức lương cạnh tranh trên thị trường. Trung bình, mức lương dao động từ 10-25 triệu đồng/tháng tùy theo kinh nghiệm. Sinh viên mới ra trường có thể nhận khoảng 8-12 triệu đồng/tháng (thậm chí lên tới 18 triệu tại các doanh nghiệp FDI). Với cấp quản lý có trên 5 năm kinh nghiệm, thu nhập thường đạt 25-50 triệu đồng/tháng và có thể cao hơn tại các tập đoàn lớn.

Sinh viên Trường Đại học Thương mại. Ảnh: TMU

Đặc biệt, ở các vị trí cấp cao như giám đốc kinh doanh quốc tế hoặc giám đốc xuất nhập khẩu, thu nhập có thể vượt 60-100 triệu đồng/tháng, đi kèm nhiều chế độ đãi ngộ đặc biệt. Mức lương trong ngành phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kinh nghiệm, kỹ năng đàm phán, trình độ ngoại ngữ, hiểu biết về luật thương mại quốc tế và môi trường làm việc.

Lộ trình thăng tiến trong ngành cũng rất rõ ràng khi người lao động có thể đi từ nhân viên, chuyên viên đến quản lý cấp trung, trưởng phòng và các vị trí điều hành cấp cao. Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu ngày càng sâu rộng, nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này vẫn tiếp tục tăng, mang lại triển vọng phát triển dài hạn cho những ai theo đuổi ngành học này.

Điểm chuẩn nằm top cao và ổn định

Năm 2025, ngành Thương mại quốc tế tiếp tục nằm trong nhóm ngành kinh tế có điểm chuẩn cao và ổn định tại nhiều trường đại học ở Việt Nam, với mặt bằng dao động khá rộng tùy theo trường và chương trình đào tạo.

Ở nhóm trường top đầu, mức điểm thường rơi vào khoảng 27-28 điểm. Tiêu biểu, Đại học Ngoại thương giữ mức điểm rất cao, dao động khoảng 27,2-28,5 điểm tùy cơ sở và tổ hợp xét tuyển. Tương tự, Đại học Kinh tế Quốc dân cũng ghi nhận điểm chuẩn khoảng 27-28 điểm cho ngành này.

Ở nhóm trường có chất lượng đào tạo tốt và mức cạnh tranh cao, điểm chuẩn ngành Thương mại quốc tế thường dao động trong khoảng 25-27 điểm. Có thể kể đến Học viện Ngân hàng với khoảng 25,5-26,5 điểm, Đại học Thương mại khoảng 25-26,5 điểm, hay Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG-HCM) ở mức 25-26 điểm. Ngoài ra, Đại học Kinh tế TP.HCM cũng duy trì điểm chuẩn trong khoảng 25-26 điểm cho các chương trình liên quan.

Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội

Với các trường có mức điểm dễ tiếp cận hơn, ngành này thường lấy khoảng 23-25 điểm. Một số trường tiêu biểu gồm Đại học Công nghiệp TP.HCM (khoảng 24-25 điểm), Đại học Tài chính - Marketing (khoảng 23,5–24,5 điểm) hay Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM với mức điểm dao động khoảng 23–24 điểm.

Ở nhóm trường có mức điểm thấp hơn hoặc xét tuyển linh hoạt, điểm chuẩn ngành Thương mại quốc tế thường nằm trong khoảng 20-23 điểm. Chẳng hạn, Đại học Mở TP.HCM lấy khoảng 22-23 điểm, trong khi một số trường tư thục khác có thể xét tuyển từ khoảng 20 điểm trở lên tùy phương thức.

Nhìn chung, dù có sự chênh lệch giữa các trường, ngành Thương mại quốc tế vẫn duy trì mức điểm chuẩn khá cao, phản ánh sức hút ổn định của lĩnh vực này trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu ngày càng sâu rộng. Đây cũng là ngành học có tính cạnh tranh tốt và phù hợp với những bạn định hướng làm việc trong môi trường quốc tế, xuất nhập khẩu hoặc kinh doanh xuyên biên giới.