Tập thể dục là “liều thuốc” kéo dài tuổi thọ nhưng 4 kiểu người càng tập nhiều càng hại, tăng nguy cơ tử vong

Tập thể dục từ lâu được xem là một trong những phương pháp hiệu quả nhất giúp tăng cường sức khỏe, cải thiện chức năng tim phổi và kéo dài tuổi thọ. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người duy trì vận động đều đặn có nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tử vong sớm thấp hơn đáng kể so với người ít vận động.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tập càng nhiều càng tốt. Trên thực tế, trong một số trường hợp nhất định, việc cố gắng vận động quá sức hoặc tập luyện không đúng thời điểm có thể gây hại, thậm chí làm tăng nguy cơ đột tử. Điều đáng lưu ý là phần lớn các trường hợp tử vong khi tập thể dục không bắt nguồn từ bản thân việc vận động, mà do những vấn đề tim mạch tiềm ẩn trong cơ thể bị “kích hoạt” khi gắng sức.

4 kiểu người nên chú ý cường độ tập thể dục

Đầu tiên là những người đang trong trạng thái thiếu ngủ, mệt mỏi kéo dài hoặc chịu áp lực tinh thần cao. Khi cơ thể chưa được phục hồi đầy đủ, hệ thần kinh luôn ở trạng thái căng thẳng, tim và mạch máu phải hoạt động quá tải. Nếu tiếp tục tập luyện cường độ cao trong giai đoạn này, nguy cơ thiếu máu cơ tim hoặc rối loạn nhịp tim có thể gia tăng rõ rệt.

Ảnh minh hoạ

Thứ hai là những người đang bị bệnh hoặc vừa mới ốm, đặc biệt là các bệnh do virus như cảm cúm, sốt hay tiêu chảy. Trong thời gian này, cơ thể đang tập trung chống lại tác nhân gây bệnh, đồng thời virus có thể ảnh hưởng đến cơ tim. Việc tập luyện nặng không chỉ làm chậm quá trình hồi phục mà còn làm tăng nguy cơ viêm cơ tim và các rối loạn nhịp tim nguy hiểm.

Nhóm thứ ba là những người có các chỉ số huyết áp, đường huyết và cholesterol cao. Tập luyện quá sức trong tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim hoặc tổn thương mạch máu nghiêm trọng.

Cuối cùng là những người đã được chẩn đoán mắc bệnh tim mạch. Với nhóm này, việc tự ý tập luyện cường độ cao, đặc biệt là các bài tập nặng hoặc ngắt quãng như HIIT, có thể gây nguy hiểm. Kế hoạch vận động cần được xây dựng dựa trên đánh giá của bác sĩ chuyên khoa, nhằm đảm bảo an toàn cho tim.

Ảnh minh hoạ

Tập thể dục đúng cách mới mang lại hiệu quả

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng lợi ích của tập thể dục vẫn vượt xa rủi ro nếu được thực hiện đúng cách. Ngay cả những hoạt động nhẹ nhàng như đi bộ mỗi ngày cũng đã mang lại tác động tích cực rõ rệt cho sức khỏe tim mạch.

Với người ít vận động, nguyên tắc quan trọng là bắt đầu từ từ, tăng dần cường độ để cơ thể thích nghi. Không nên đột ngột tham gia các hoạt động nặng như chạy marathon hoặc tập luyện cường độ cao. Việc theo dõi nhịp tim trong khi tập cũng giúp duy trì mức vận động an toàn.

Ảnh minh hoạ

Bên cạnh đó, nghỉ ngơi đầy đủ và lắng nghe cơ thể là những yếu tố then chốt. Nếu trong quá trình tập xuất hiện các dấu hiệu như đau ngực, tức ngực, tim đập nhanh bất thường, khó thở, chóng mặt hoặc ngất, cần dừng lại ngay lập tức và tìm kiếm sự hỗ trợ y tế.

Tập thể dục không nguy hiểm, nhưng tập sai cách hoặc tập không đúng thời điểm có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Hiểu rõ tình trạng cơ thể và lựa chọn phương pháp vận động phù hợp chính là chìa khóa để biến tập luyện thành “liều thuốc” thực sự cho sức khỏe và tuổi thọ.