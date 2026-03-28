Con gái ông chủ tiệm điện máy ở TP.HCM đăng một tấm ảnh trong nhà vệ sinh gây chú ý, xem tiếp phải thốt lên: "Ôi loài người"

Theo S.A | 28-03-2026 - 01:22 AM | Sống

Sao các ông bố lại thú vị đến cỡ này trời!

Threads vốn được xem là “thánh địa” của những nội dung viral theo cách rất khó đoán. Không cần quá cầu kỳ, đôi khi chỉ một bức ảnh đời thường nhưng đủ lạ cũng có thể khiến netizen bàn tán rôm rả. Mới đây, một bài đăng chụp trong nhà vệ sinh đã thu hút tới 1,1 triệu lượt xem và 52k lượt yêu thích sau hơn 1 ngày, kéo theo hàng loạt bình luận khiến người xem cười không thở nổi.

Cụ thể, bức ảnh ghi lại cảnh một chiếc quạt có kích thước khá lớn được gắn trong nhà vệ sinh. Điều khiến nhiều người bất ngờ không chỉ là việc có quạt, mà là kiểu quạt dài, lắp đặt khá cồng kềnh và có phần không giống những gì thường thấy trong không gian nhỏ như vậy. Chính chi tiết này khiến người xem vừa khó hiểu, vừa buồn cười.

Chủ nhân bài đăng không giấu nổi sự thắc mắc nhẹ của mình khi chia sẻ: “Vẫn chưa hiểu tại sao ba tui gắn cái quạt cỡ này trong nhà vệ sinh”. Ngoài ra chiếc quạt được đấu chung dây với đèn tức là cứ bật đèn nhà vệ sinh là quạt chạy.

Ở phần bình luận, cô tiếp tục tiết lộ thêm rằng gia đình có cửa hàng điện nước ở TP.HCM nên nhà không thiếu quạt. Dẫu vậy tại sao lại là chiếc quạt dài đó thì vẫn chưa được giải đáp.

Cô cũng cho biết vì ba là thợ điện nước nên hay lọ mọ lôi đồ đạc trong nhà ra sửa: “Từ bàn học, kệ tủ, đèn đóm trong nhà đều do ba tui làm hết”. Chính vì vậy, chiếc quạt trong nhà vệ sinh chỉ là một trong số rất nhiều sáng chế kỳ lạ của ba.

Ở dưới phần bình luận, cư dân mạng không chỉ bật cười mà còn góp thêm hàng loạt giả thuyết và câu chuyện tương tự.

“Đúng là không thể biết được những giai thoại gì trong nhà người khác”, “Hỏi thiệt ba bạn có hút thuốc trong nhà vệ sinh không? Hồi đó ba tui cũng vậy á. Ba hút thuốc ở nhà vệ sinh xong bị má la hoài nên gắn cái quạt thổi cho bay khói đi”, “Thật sự là có thể làm như vậy hả?”, “Thứ tui thắc mắc không phải là gắn quạt mà là cái cách cây quạt được gắn lên”, “Tui tưởng nó là cái quạt treo tường thôi cho đến khi quay sang bên phải và thấy nguyên cái thân quạt”, “Có thể là cười không thở nổi khi đọc comment bài này”, “Xem post này xong tui mới thấy bản thân hạn hẹp, có những cái vượt xa suy nghĩ của bản thân”,.. . là một số bình luận từ dân tình.

Bên cạnh đó, không ít người cũng chia sẻ thêm “tư liệu sống” về những chiếc quạt lạ lùng trong nhà mình. Từ chiếc quạt gắn chổng ngược, quạt tự chế phần chân cho đến những thiết kế độc nhất vô nhị đều là sản phẩm thể hiện sức sáng tạo của ba. Điều này càng khiến bài đăng trở thành một chuỗi câu chuyện và hình ảnh hài hước.

