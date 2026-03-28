Đôi mắt xanh luôn mang sức hút đặc biệt trong cộng đồng. Tại châu Âu, tỷ lệ người sở hữu màu mắt này cao vượt trội so với bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Đây không đơn thuần là một đặc điểm ngoại hình, mà là kết quả của một quá trình tiến hóa phức tạp, kéo dài hàng nghìn năm, gắn liền với những biến đổi về khí hậu và các cuộc di cư lịch sử.

Vì sao phần lớn người châu Âu có mắt màu xanh?

Nhiều người lầm tưởng rằng mắt xanh là một biến thể tự nhiên có sẵn. Tuy nhiên, các nghiên cứu di truyền học hiện đại đã chỉ ra một sự thật bất ngờ: Ban đầu tất cả tổ tiên loài người đều có đôi mắt màu nâu. Sự xuất hiện của màu mắt xanh tại châu Âu là câu chuyện khoa học đầy thú vị, được giải mã qua ba lý do chính dưới đây.

Cuộc đột biến gene duy nhất từ 10.000 năm trước

Lý do đầu tiên và quan trọng nhất nằm ở một sự cố di truyền mang tính lịch sử. Các nhà khoa học tại Đại học Copenhagen, Đan Mạch phát hiện ra rằng, tất cả những người mắt xanh trên thế giới ngày nay đều có chung một tổ tiên duy nhất. Tộc người này sống cách đây khoảng 6.000 đến 10.000 năm tại khu vực quanh Biển Đen.

Về mặt sinh học, màu mắt của chúng ta được quyết định bởi lượng sắc tố melanin trong mống mắt. Một gen có tên gọi OCA2 đóng vai trò sản xuất melanin nâu. Tuy nhiên, một đột biến ở gen HERC2 nằm ngay cạnh đó đã "tắt" khả năng hoạt động của gen OCA2.

Nó không triệt tiêu hoàn toàn sắc tố nhưng đã làm giảm đáng kể lượng melanin xuống mức tối thiểu. Khi mống mắt thiếu hụt melanin, nó không còn khả năng hấp thụ ánh sáng hiệu quả, dẫn đến hiện tượng tán xạ ánh sáng tương tự như cách bầu trời có màu xanh.

Tổ tiên loài người có mắt màu nâu, còn đôi mắt xanh là một biến dị ngẫu nhiên.

Sự đột biến này ban đầu chỉ là một hiện tượng đơn lẻ. Tuy nhiên, khi các nhóm dân cư di cư từ vùng Cận Đông vào châu Âu sau kỷ băng hà cuối cùng, gen đột biến này đã được mang theo và bắt đầu lan rộng trong cộng đồng người tiền sử tại lục địa già.

Thích nghi với ánh sáng yếu tại Bắc Âu

Khi loài người di cư từ Biển Đen lên phía Bắc phải đối mặt với môi trường hoàn toàn khác biệt so với vùng xích đạo đầy nắng. Ở các khu vực như Scandinavia hay Bắc Đức, cường độ ánh sáng mặt trời thấp và mùa đông kéo dài với bóng tối bao trùm.

Trong môi trường thiếu nắng, lượng melanin cao (mắt nâu, da sẫm màu) vốn bảo vệ mắt khỏi tia UV lại trở thành một rào cản. Cơ thể con người cần ánh sáng mặt trời để tổng hợp Vitamin D, một dưỡng chất thiết yếu cho xương và hệ miễn dịch. Có một giả thuyết khoa học cho rằng việc giảm bớt sắc tố ở da và mắt giúp con người hấp thụ tối đa lượng ánh sáng yếu ớt tại châu Âu.

Đôi mắt xanh, về bản chất, nhạy cảm với ánh sáng hơn mắt nâu. Trong khi mắt nâu bảo vệ võng mạc tốt hơn ở vùng sa mạc chói chang, thì mắt xanh lại có lợi thế nhất định trong việc nhìn nhận và hoạt động trong điều kiện ánh sáng mờ ảo của những cánh rừng già phương Bắc. Chính sự tương thích với môi trường sống khắc nghiệt đã giúp đặc điểm này không bị đào thải, mà ngược lại, trở thành một lợi thế sinh tồn quan trọng.

Hấp dẫn bạn tình

Lý do thứ ba không nằm ở sinh học thuần túy mà nằm ở tâm lý và hành vi xã hội của con người thời cổ đại. Các nhà nhân chủng học đưa ra giả thuyết về "sự chọn lọc giới tính". Trong các quần thể người châu Âu sơ khai, màu mắt xanh xuất hiện như một đặc điểm hiếm lạ và nổi bật giữa cộng đồng đa số mắt tối màu.

Sự quý hiếm thường tạo ra sức hấp dẫn. Những cá nhân sở hữu đôi mắt xanh có thể đã được ưu tiên lựa chọn làm bạn đời vì vẻ ngoài khác biệt, từ đó giúp gen mắt xanh có cơ hội di truyền mạnh mẽ hơn cho các thế hệ sau. Điều này tương tự như cách chim công đực phát triển bộ đuôi rực rỡ không phải để bay tốt hơn, mà để thu hút con cái.

Bên cạnh đó, cấu trúc gia đình và các cuộc di cư nội bộ tại châu Âu cũng góp phần củng cố đặc điểm này. Do địa hình lục địa có nhiều dãy núi và rừng rậm chia cắt, các cộng đồng người nhỏ lẻ thường có xu hướng kết hôn trong cùng một khu vực địa lý. Khi gen mắt xanh (vốn là gen lặn) gặp nhau thường xuyên hơn trong các cộng đồng này, tỷ lệ trẻ em sinh ra có mắt xanh tăng lên nhanh chóng, biến nó từ một đột biến hiếm gặp thành một đặc trưng bản sắc của cả một khu vực.

Ngày nay, mặc dù thế giới đang trở nên phẳng hơn và sự giao thoa chủng tộc diễn ra mạnh mẽ, đôi mắt xanh vẫn là một minh chứng sống động cho lịch sử di truyền của nhân loại. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, một thay đổi nhỏ trong mã gen từ hàng nghìn năm trước, kết hợp với sự khắc nghiệt của thiên nhiên và những lựa chọn của tổ tiên, đã tạo nên sự đa dạng tuyệt vời cho con người hiện đại.

