Người EQ thấp thích dùng 8 kiểu ảnh nền này

Bạn đã bao giờ vô tình nhìn vào hình nền điện thoại của người khác và tự hỏi điều đó nói lên điều gì về họ? Không phải để phán xét, mà đơn giản là để hiểu thêm về cách họ suy nghĩ và cảm nhận. Thực tế, lựa chọn hình nền không chỉ là chuyện thẩm mỹ mà còn phản ánh phần nào trạng thái cảm xúc, cách mỗi người nhìn nhận bản thân cũng như thế giới xung quanh. Ở một góc độ nào đó, nó thậm chí còn liên quan đến EQ – khả năng nhận diện, kiểm soát và điều chỉnh cảm xúc.

Dĩ nhiên, không thể chỉ dựa vào một tấm hình nền để đánh giá hoàn toàn một con người. Tuy vậy, những gì chúng ta nhìn thấy và lặp lại mỗi ngày trên màn hình điện thoại có thể tác động ngược lại đến tâm trạng và suy nghĩ. Và có những kiểu hình nền thường xuyên xuất hiện ở những người gặp khó khăn trong việc quản lý cảm xúc – hay nói cách khác là có EQ chưa cao.

Hình nền mang màu sắc than vãn, tự thương hại

Những dòng chữ như “Mệt mỏi quá rồi”, “Chẳng ai hiểu mình”, hay một bức ảnh tối màu kèm thông điệp tiêu cực… là dạng hình nền không hiếm gặp. Chúng giống như một cách để người dùng bộc lộ tâm trạng, nhưng lại vô tình khiến cảm xúc tiêu cực bị “lặp lại” liên tục mỗi khi mở điện thoại.

Người có EQ cao không phải là không buồn, nhưng họ thường tìm cách giải tỏa theo hướng tích cực hơn, thay vì giữ nỗi buồn ở ngay trước mắt mình mỗi ngày. Ngược lại, việc duy trì hình nền u ám dễ khiến tâm trạng càng trở nên nặng nề, tạo thành vòng lặp cảm xúc khó thoát ra.

Hình nền mang tính “cà khịa”, phòng vệ

Một số người lại chọn những câu mang tính thách thức hoặc xa cách như: “Đừng nhắn tin nếu không có việc”, “Tôi không rảnh”, “Đừng làm phiền”… Nhìn bề ngoài, đây có thể là cách thể hiện cá tính mạnh mẽ hoặc sự độc lập, nhưng sâu xa lại là dấu hiệu của sự phòng vệ cảm xúc.

Những người khó kiểm soát cảm xúc thường dễ phản ứng theo hướng gay gắt hoặc dựng “rào chắn” để tránh bị tổn thương. Tuy nhiên, người thực sự tự tin thường không cần phải thể hiện điều đó một cách trực diện như vậy. Sự bình tĩnh và rõ ràng trong hành vi mới là điều phản ánh nội lực cảm xúc.

Hình nền thần tượng một cách cực đoan

Việc yêu thích một nghệ sĩ, một người nổi tiếng là điều bình thường. Nhưng nếu hình nền điện thoại luôn là hình ảnh của thần tượng suốt thời gian dài, thậm chí trở thành trung tâm trong thế giới cảm xúc, thì đó có thể là dấu hiệu của việc “né tránh thực tại”.

Người có EQ chưa cao đôi khi có xu hướng bám víu vào hình mẫu lý tưởng để tìm cảm giác an toàn hoặc động lực. Trong khi đó, người có EQ tốt hơn thường biết cân bằng giữa sở thích cá nhân và đời sống thực tế, không để cảm xúc phụ thuộc quá nhiều vào một hình ảnh bên ngoài.

Hình nền khoe khoang, mang tính “giả sang”

Những hình ảnh như siêu xe, đồng hồ đắt tiền, biệt thự xa hoa… dù không thuộc về bản thân nhưng vẫn được đặt làm hình nền cũng là một kiểu khá phổ biến. Đây thường là biểu hiện của việc xây dựng “cái tôi ảo” nhằm bù đắp cho sự thiếu tự tin bên trong.

Người có EQ thấp dễ bị cuốn vào việc so sánh và muốn chứng tỏ mình không thua kém người khác, dù chỉ là qua hình ảnh tượng trưng. Ngược lại, người có EQ cao hiểu rằng giá trị cá nhân không nằm ở những gì phô bày, mà ở năng lực và sự phát triển thực sự.

Hình nền đầy lời khuyên nhưng thiếu hành động

Một kiểu khác là những hình nền chứa các câu nói tích cực như “Hãy yêu bản thân”, “Đừng để ai làm tổn thương bạn”… Tuy nhiên, nghịch lý là chính người sử dụng lại thường xuyên rơi vào trạng thái dễ bị tổn thương hoặc tự trách bản thân.

Việc sử dụng những câu chữ này đôi khi giống như một hình thức “tự ám thị”, nhưng nếu không đi kèm hành động cụ thể, nó chỉ dừng lại ở mức lời nhắc nhở. Người có EQ cao thường không cần thể hiện những điều đó qua hình nền, bởi họ đã thực sự sống theo những nguyên tắc ấy.

Hình nền “tự ép mình mạnh mẽ”

Những câu như “Không ai thương mình bằng chính mình”, “Im lặng là đỉnh cao”… nghe có vẻ như lời động viên, nhưng thực chất lại phản ánh một trạng thái phòng thủ kéo dài. Đây là dấu hiệu của việc cố gắng kìm nén cảm xúc thay vì đối diện và xử lý chúng.

Theo góc nhìn tâm lý, việc liên tục tiếp xúc với những thông điệp mang tính “đóng băng cảm xúc” có thể khiến con người trở nên xa cách, khó chia sẻ và dễ hiểu lầm người khác. Thay vì giúp mạnh mẽ hơn, nó có thể khiến cảm xúc bị dồn nén.

Hình nền gắn với tình yêu đã qua

Không ít người giữ lại hình ảnh người yêu cũ, những đoạn tin nhắn hay khoảnh khắc buồn làm hình nền sau khi chia tay. Điều này cho thấy họ chưa thực sự buông bỏ và vẫn sống trong ký ức cũ.

Việc duy trì những hình ảnh như vậy không chỉ kéo dài cảm giác đau buồn mà còn cản trở quá trình hồi phục cảm xúc. Người có EQ cao vẫn có thể đau, nhưng họ biết cách chấp nhận và bước tiếp. Ngược lại, việc “giữ lại” quá lâu dễ khiến bản thân mắc kẹt trong quá khứ.

Hình nền tạo cảm giác hạnh phúc giả tạo

Một số người chọn những hình ảnh hoàn hảo nhưng không phản ánh thực tế cuộc sống của mình, như nhà đẹp, xe sang, cuộc sống lý tưởng… Đây là cách để họ tự tạo cảm giác tích cực, nhưng đồng thời cũng che giấu sự bất an bên trong.

Việc sử dụng hình nền kiểu này có thể mang lại cảm giác hứng khởi nhất thời, nhưng cũng dễ tạo áp lực vô hình: phải đạt được những tiêu chuẩn đó. Khi khoảng cách giữa thực tế và hình ảnh quá lớn, cảm giác tự ti có thể càng gia tăng.

