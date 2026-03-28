Thêm chiêu trò lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện nhắm đến các bà mẹ bỉm sữa và người mua hàng online

Theo ghi nhận từ Công an tỉnh Nghệ An, một chiêu trò lừa đảo mới đang xuất hiện khiến nhiều người sập bẫy, thiệt hại số tiền lên tới hàng chục triệu đồng. Kịch bản lừa đảo thường bắt đầu bằng một cuộc gọi tự xưng là nhân viên bưu điện đang giao "thẻ y tế dự phòng" từ Bộ Y tế cho trẻ sơ sinh. Để nạn nhân sập bẫy, kẻ gian đọc chính xác từng chi tiết như họ tên và ngày tháng năm sinh của em bé. Sự trùng khớp thông tin này khiến các bà mẹ mất cảnh giác và tin tưởng tuyệt đối.

Ngay sau đó, đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển trước một khoản phí vận đơn rất nhỏ, thường chỉ khoảng 10.000 đồng, với lý do đảm bảo người nhận không từ chối nhận hàng. Khoản tiền nhỏ bé này thực chất lại là mồi nhử để mở màn cho một cái bẫy tài chính khổng lồ phía sau.

Ngay khi nạn nhân vừa chuyển xong khoản phí vận đơn, một đầu số khác sẽ lập tức gọi đến thông báo rằng họ đã chuyển nhầm số tài khoản. Đối tượng mạo danh tiếp tục đe dọa nếu không liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng để hủy dịch vụ, nạn nhân sẽ bị hệ thống tự động trừ phí duy trì từ 3,5 đến 4 triệu đồng mỗi tháng. Bị dồn vào trạng thái hoang mang tột độ, nạn nhân ngoan ngoãn làm theo mọi thao tác hướng dẫn. Kẻ lừa đảo đã tinh vi dẫn dụ họ đăng ký một khoản vay lên tới 30 triệu đồng thông qua ứng dụng thanh toán điện tử, sau đó ép chuyển toàn bộ số tiền này sang tài khoản lạ. Đã có trường hợp nạn nhân chuyển đi gần 20 triệu đồng mới bàng hoàng nhận ra mình bị lừa, trong khi kẻ gian vẫn trơ trẽn hối thúc chuyển nốt phần còn lại vào hôm sau để hoàn tất thủ tục hủy dịch vụ.

Trước sự gia tăng của loại tội phạm mạng này, cơ quan công an đặc biệt khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hay dữ liệu tài khoản ngân hàng cho bất kỳ người lạ nào qua điện thoại. Bạn tuyệt đối không thực hiện các thao tác vay mượn hay chuyển tiền với những lý do vô lý như hủy dịch vụ, mở khóa hoặc xác minh danh tính. Khi nhận được các cuộc gọi đáng ngờ mang danh nghĩa bưu điện hay cơ quan chức năng, người dân cần giữ bình tĩnh và chủ động liên hệ lại qua các kênh chính thức để kiểm chứng.

Đặc biệt, các gia đình có trẻ nhỏ cần cẩn trọng hơn bao giờ hết với những cuộc gọi đề cập đến giấy tờ, bảo hiểm hay bưu phẩm của con em mình, bởi đây chính là điểm yếu chí mạng mà tội phạm lừa đảo đang khai thác triệt để nhằm chiếm đoạt tài sản.