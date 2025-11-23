Xuất hiện chiêu trò lừa đảo mới liên quan đến ship hàng, đã có người mất sạch 68 triệu đồng trong tài khoản

Sự việc đáng tiếc vừa được Công an xã Hưng Mỹ (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) tiếp nhận điều tra vào ngày 22/11. Nạn nhân là chị N.H.Đ., trú tại ấp Rau Dừa. Mọi chuyện bắt đầu khi chị Đ. nhận được cuộc gọi từ một người lạ tự xưng là shipper, thông báo đang giao đơn hàng cho chị gái của chị. Do người nhận đi vắng, shipper này nhờ chị Đ. thanh toán giúp số tiền thu hộ là 92.000 đồng. Tin tưởng đây là giao dịch bình thường, chị Đ. đã không ngần ngại chuyển khoản theo yêu cầu.

Tuy nhiên, cơn ác mộng chỉ thực sự bắt đầu ngay sau khi lệnh chuyển tiền hoàn tất. Đối tượng lừa đảo lập tức gọi lại, giọng điệu đầy vẻ nghiêm trọng thông báo rằng khoản tiền 92.000 đồng chị vừa chuyển đã vô tình kích hoạt "tài khoản bảo hiểm hàng hóa" của đơn vị vận chuyển. Kẻ gian đe dọa rằng vì chị đã "tự nguyện" đăng ký, hệ thống sẽ tự động trừ vào tài khoản ngân hàng của chị số tiền 3,5 triệu đồng mỗi tháng để duy trì dịch vụ.

Tin nhắn giả mạo mà shipper gửi cho nạn nhân (Ảnh: CACC)

Đánh trúng vào tâm lý hoảng loạn và sợ mất tiền oan của nạn nhân, kẻ giả danh shipper nhanh chóng đổi giọng sang "hỗ trợ". Hắn gửi qua Facebook Messenger một đường link lạ với tiêu đề "hủy bảo hiểm" và giục chị Đ. phải thao tác ngay lập tức. Trong lúc bối rối và thiếu cảnh giác, chị Đ. đã truy cập vào đường dẫn, nhập đầy đủ thông tin cá nhân và tai hại nhất là cung cấp cả mã xác thực (OTP) ngân hàng để hoàn tất thủ tục hủy gói. Chỉ chờ có vậy, toàn bộ số tiền hơn 68 triệu đồng trong tài khoản của chị đã "bốc hơi" trong tích tắc.

Trước thủ đoạn tinh vi này, Công an xã Hưng Mỹ nhận định đây là biến tướng mới của chiêu trò đánh cắp thông tin qua mã độc (phishing). Các đối tượng không còn gửi link rác tràn lan mà núp bóng dưới danh nghĩa shipper giao những đơn hàng giá trị nhỏ để tạo lòng tin ban đầu, sau đó dùng đòn tâm lý "trừ tiền hàng tháng" để ép nạn nhân sập bẫy.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển khoản thanh toán hộ khi chưa xác minh rõ ràng với người thân. Đặc biệt, nguyên tắc "bất di bất dịch" để bảo vệ tài sản là không bao giờ truy cập các đường link lạ gửi qua mạng xã hội và tuyệt đối không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng hay shipper. Nếu lỡ rơi vào tình huống tương tự, cần ngắt kết nối ngay lập tức và trình báo cơ quan công an gần nhất.