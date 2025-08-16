Local brand Việt vươn tầm quốc tế phát cảnh báo: Chiêu trò lừa đảo cực tinh vi, nhiều nạn nhân đã lên tiếng

Là một trong những local brand Việt thành công nhất hiện nay với tốc độ phát triển đáng kinh ngạc, LSOUL hiện đang có 3 cửa hàng vật lý được đặt tại 3 quốc gia: Việt Nam, Thái Lan và Trung Quốc. Bên cạnh kênh bán offline, LSOUL cũng song song hoạt động online trên đa nền tảng như website, sàn TMĐT và các trang MXH.

Mới đây, vào trưa ngày 15/8 thương hiệu bất ngờ thông báo bị kẻ gian giả mạo fanpage Facebook nhằm thực hiện hành vi lừa đảo. LSOUL cảnh báo các khách hàng nên cảnh giác, xem kỹ đường link ID và email trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

Thông báo chính thức của thương hiệu LSOUL:

CẢNH BÁO GIẢ MẠO FANPAGE LSOUL LSOUL xin thông báo: Chúng tôi chỉ sử dụng duy nhất Fanpage Facebook chính thức tại địa chỉ (ID): ⁦https://www.facebook.com/lsoul.officiel⁩ Email chính thức duy nhất của LSOUL: info@lsoul.com Hiện nay, đã xuất hiện một số Fanpage và Email giả mạo LSOUL, thậm chí có tick xanh, nhằm mục đích lừa đảo và gây nhầm lẫn cho khách hàng. Để đảm bảo quyền lợi và an toàn, quý khách vui lòng kiểm tra kỹ ID đường link của Fanpage LSOUL và thông tin liên hệ trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

Cảnh báo được LSOUL đưa ra sau nửa ngày trang giả mạo tái xuất.

Theo như cảnh báo đưa ra từ phía local brand nổi tiếng, một trang fanpage với hình thức giống đến 99,9% fanpage chính thức của LSOUL được tìm thấy, thậm chí có cả tick xanh. Thứ đơn giản nhất giúp khách hàng có thể phân biệt 2 trang này là số lượng người theo dõi. LSOUL hiện đang có hơn 900 nghìn followers trong khi tài khoản giả mạo chỉ có khoản 440 nghìn followers.

Trang fanpage chính thức của LSOUL (trái, nền trắng) và fanpage giả mạo (phải, nền đen) có cùng hình thức và tick xanh như nhau.

Dạo một vòng trang fanpage giả mạo, dễ dàng nhận thấy những người đứng sau trang này chỉ vừa cập nhật một loạt các bài đăng với hình thức và thứ tự post giống hệt fanpage chính thức của LSOUL bắt đầu từ 2h sáng ngày 15/8. Trang này cũng cố tình đẩy tương tác ảo cao vống hơn các bài đăng gốc của LSOUL. Nếu như mỗi bài đăng gốc có vài chục reactions thì con số này ở bài đăng giả mạo là khoảng 200 reactions.

Xem tiểu sử của trang fanpage giả, có thể thấy đây là đợt thứ 2 trang này có hành động đạo nhái thương hiệu LSOUL, lần đầu tiên là cách đây hơn 1 năm, vào khoảng tháng 5/2024. Trước đó, vào khoảng năm 2023, đây là trang fanpage đăng tải các nội dung nước ngoài.

Bài đăng gốc của LSOUL (trên) và các bài đăng bị sao chép (dưới).

Chủ ý đằng sau hành vi sao chép này không gì khác ngoài mục đích lừa đảo, bên dưới bài cảnh báo của LSOUL một số khách hàng đã nhanh chóng vào bình luận, xác nhận vừa bị lừa bởi trang bán hàng giả mạo: "Bị lừa rồi mới thấy shop đăng bài, có ai cũng bị lừa không? Gộp đơn vào trình báo được không?" - một người được cho là nạn nhân của chiêu trò lừa đảo để lại bình luận, mong tìm kiếm đồng minh.

Sau khi một loạt các nạn nhân lên tiếng, LSOUL cho biết thương hiệu rất tiếc về trường hợp của một số khách hàng đã gặp phải. LSOUL đã tiến hành trình báo vụ việc với cơ quan công an và đang tích cực làm việc để xử lý các trang giả mạo.

Nhiều nạn nhân đã bị lừa vào xác nhận dưới bài viết của LSOUL.

Chưa đầy 1 ngày ra chiêu, LSOUL "bản fake" được nhìn thấy đang chạy quảng cáo bài đăng giới thiệu chương trình khuyến mại đồng giá 689.000 đồng/mẫu với thông điệp "trải nghiệm sớm bộ sưu tập EVERY MOMENT", trong đó là hình ảnh các thiết kế thuộc những bộ sưu tập khác nhau của LSOUL.

Bài đăng chương trình khuyến mại đang được trang LSOUL fake chạy quảng cáo rộng rãi trên Facebook.

Khi thử đặt mua hàng, chương trình này nhanh chóng được tài khoản giả mạo tư vấn nhiệt tình. Đến giai đoạn tiến hành chốt đơn, LSOUL "bản fake" với lý do đang tiến hành chương trình sale chỉ nhận chuyển khoản 100% mới đi đơn.

Một phần tin nhắn giao dịch của trang bán hàng lừa đảo và người mua.

Vài phút sau khi người mua cung cấp các thông tin cơ bản, một hoá đơn điện tử giả mạo có hình thức khá chi tiết được gửi đến, trong đó có địa chỉ cửa hàng chính thức của LSOUL ở TPHCM, chữ ký của giám đốc cùng dấu mộc đỏ của thương hiệu. Bên dưới là mã QR và thông tin thanh toán:

Tài khoản ngân hàng VP BANK 440644767 - CTY TNHH THOI TRANG THIET KE CAO CAP.