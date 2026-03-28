Mỹ đánh giá: Đột quỵ “rất sợ” loại cá này, vô địch về omega-3, ra chợ là mua được

Cá béo và mối liên hệ rõ ràng với nguy cơ đột quỵ

Một phân tích tổng hợp đăng trên Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition cho thấy, những người tiêu thụ cá thường xuyên có nguy cơ đột quỵ thấp hơn đáng kể so với nhóm ít hoặc không ăn cá. Mối liên hệ này đặc biệt rõ rệt khi nguồn cá giàu axit béo omega-3 chuỗi dài như cá hồi, cá ngừ hay cá thu được đưa vào thực đơn hàng tuần.

Cá béo giàu omega-3 còn bao gồm các loại như cá cơm, cá trích, cá mòi, cá bơn… có thể dễ dàng tìm mua ở chợ hoặc siêu thị.

“Nghiên cứu về mối liên hệ giữa cá béo và sức khỏe tim mạch vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện, nhưng các bằng chứng hiện có cho thấy omega-3 là yếu tố quan trọng giúp tăng cường bảo vệ cơ thể trước nguy cơ đau tim và đột quỵ” , Eric Rimm, giáo sư dịch tễ học và dinh dưỡng tại Trường Y tế Công cộng TH Chan của Harvard cho biết.

Theo khuyến nghị của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, mỗi người nên ăn ít nhất 2 khẩu phần cá béo mỗi tuần để hỗ trợ giảm nguy cơ đột quỵ và các bệnh tim mạch. Điểm đáng chú ý là lợi ích này không đến từ một yếu tố đơn lẻ, mà là sự kết hợp của nhiều cơ chế sinh học tích cực mà cá béo mang lại cho cơ thể.

Các nhà khoa học cho rằng lợi ích nổi bật của cá béo nằm ở hàm lượng axit béo omega-3, đặc biệt là 2 loại EPA và DHA. Đây là những chất béo thiết yếu mà cơ thể không thể tự tổng hợp, buộc phải bổ sung từ thực phẩm.

Omega-3 giúp giảm nồng độ triglyceride trong máu, đồng thời làm tăng cholesterol HDL - loại “cholesterol tốt” có vai trò bảo vệ tim mạch. Không dừng lại ở đó, chúng còn giúp làm chậm quá trình hình thành mảng bám trong động mạch, từ đó hạn chế nguy cơ hình thành cục máu đông - nguyên nhân trực tiếp gây đột quỵ.

Ngoài ra, omega-3 còn có đặc tính chống viêm và hỗ trợ hạ huyết áp, hai yếu tố then chốt trong việc kiểm soát các bệnh lý tim mạch. Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các vitamin nhóm B có nhiều trong cá, như B6 và B12, có thể làm giảm nồng độ homocysteine trong máu - một yếu tố nguy cơ quan trọng liên quan đến đột quỵ.

Ăn cá đúng cách để tối ưu lợi ích

Dù cá béo mang lại nhiều lợi ích, các chuyên gia nhấn mạnh rằng việc tiêu thụ nên ở mức hợp lý. Khoảng 2 khẩu phần mỗi tuần (mỗi khẩu phần khoảng 70-100g) được xem là mức tối ưu cho sức khỏe tim mạch, và việc ăn nhiều hơn chưa chắc mang lại lợi ích bổ sung rõ rệt.

“Điều quan trọng là bạn cần tìm được những loại cá phù hợp với khẩu vị của mình, để duy trì thói quen ăn cá đều đặn mỗi tuần, thay vì chỉ ăn trong thời gian ngắn rồi nhanh chóng cảm thấy ngán và bỏ cuộc. Đối với người trưởng thành, việc ăn cá mỗi tuần mang lại lợi ích sức khỏe lớn hơn rất nhiều so với những lo ngại tiềm ẩn về các hợp chất có thể tồn tại trong cá” , giáo sư Rimm nói.

Bên cạnh việc lựa chọn đúng loại cá, cách chế biến cũng đóng vai trò quan trọng để tối ưu lợi ích cho tim mạch. Các chuyên gia khuyến khích ưu tiên những phương pháp nấu ăn lành mạnh như hấp, luộc, nướng hoặc áp chảo với ít dầu, thay vì chiên ngập dầu vì có thể làm tăng chất béo xấu và calo không cần thiết.

Đồng thời, nên hạn chế sử dụng muối và các loại gia vị mặn để tránh làm tăng huyết áp - yếu tố nguy cơ hàng đầu của đột quỵ. Việc kết hợp cá với rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt và dầu thực vật lành mạnh cũng giúp tạo nên một bữa ăn cân bằng, hỗ trợ bảo vệ tim mạch hiệu quả hơn.

Với người ăn chay, omega-3 có thể được bổ sung từ các nguồn thực vật như hạt lanh, hạt chia hoặc quả óc chó, dù khả năng chuyển hóa sang EPA và DHA của cơ thể là tương đối hạn chế.

Theo Harvard Health