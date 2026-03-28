Đây là 4 món ăn "giàu canxi số 1" nên ăn nhiều vào mùa xuân: Nấu cực dễ lại tốt cho xương khớp và phát triển chiều cao

Mùa xuân là mùa sinh trưởng mạnh mẽ, cũng là thời kỳ vàng son cho sự phát triển vượt bậc của trẻ em. Trong mùa xuân tươi tắn và tràn đầy hy vọng này, cơ thể trẻ em giống như những mầm non nảy mầm từ đất, với nhu cầu dinh dưỡng đặc biệt cao. Canxi - một yếu tố quan trọng cho sự phát triển xương, đóng vai trò thiết yếu ở giai đoạn này. Để giúp trẻ nắm bắt cơ hội phát triển sức khoẻ tổng thể và tăng chiều cao, cha mẹ nên chú ý hơn đến chế độ ăn uống của con mình. Bên cạnh đó, người lớn chúng ta cũng cần bổ sung những thực phẩm giàu canxi để giúp tăng cường và củng cố mật độ xương, tránh trình trạng loãng xương... Hôm nay, chúng ta sẽ chia sẻ 4 món ăn giàu canxi, không chỉ bổ dưỡng mà còn dễ hấp thụ, giúp trẻ vừa thưởng thức món ăn ngon miệng vừa phát triển chiều cao. Cùng học ngay cách làm qua các công thức dưới đây nhé!

1. Măng tây xào tôm

Măng tây là loại rau xanh ới nguồn cung cấp canxi dồi dào và nhiều khoáng chất thiết yếu. Loại nguyên liệu này đặc biệt tốt cho sức khỏe xương khớp và tim mạch. Trong 100g măng tây chứa khoảng 20.7mg canxi, cùng vitamin K, kali và folate, giúp hấp thụ canxi hiệu quả hơn, phòng chống loãng xương và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Nguyên liệu cần thiết: 200g măng tây, 200g tôm tươi, miếng cà rốt nhỏ, 2 tép tỏi, 1 miếng gừng, 10ml rượu nấu ăn, 3g muối, 10ml nước tương, 5g tinh bột bắp, dầu ăn tùy lượng cần dùng.

Cách làm món măng tây xào tôm

Bước 1: Rửa sạch tôm tươi, bỏ đầu và vỏ, loại bỏ chỉ đen. Sau đó cho tôm vào bát, thêm rượu nấu ăn, muối và tinh bột rồi trộn đều và ướp trong 15 phút để tôm thơm ngon, mềm hơn. Cắt bỏ gốc cứng của măng tây sau đó rửa sạch rồi để ráo. Tiếp đó cắt măng tây thành từng khúc nhỏ, băm nhỏ tỏi và thái sợi gừng. Cà rốt gọt vỏ, thái vát thành các miếng nhỏ.

Bước 2: Cho lượng nước vừa đủ vào nồi và đun sôi trên lửa lớn. Thả măng tây vào chần trong 1-2 phút, sau đó vớt ra và rửa sạch với nước lạnh. Để ráo nước với mục đích giữ cho măng tây có màu xanh tươi và giòn. Đặt chảo lên bếp, thêm chút dầu ăn vào. Khi dầu nóng, cho gừng bào sợi và tỏi băm nhỏ vào, xào trên lửa nhỏ cho đến khi thơm.

Bước 3: Cho tôm đã ướp vào chảo, tăng nhiệt và đảo nhanh để đảm bảo tôm được làm nóng đều. Khi thấy tôm đổi sang màu đỏ thì cho măng tây đã chần vào, thêm cà rốt, nước tương và đảo vài lần để các nguyên liệu ngấm đều hương vị của nước tương. Sau đó đảo đều thêm vài lần, thêm chút xíu muối để các nguyên liệu ngấm gia vị và chín đều. Tắt bếp rồi cho măng tây và tôm xào ra đĩa.

Mẹo cần lưu ý: Khi chọn măng tây, hãy chọn những cây có độ dày đồng đều, màu xanh tươi và mềm để có vị ngon hơn. Việc thêm tinh bột khi ướp tôm có thể giữ ẩm cho tôm và giúp tôm mềm trong quá trình xào. Xào tôm trên lửa lớn để tránh làm tôm bị chín quá và dai, điều này sẽ ảnh hưởng đến hương vị.

2. Đậu tằm xào trứng

Đậu tằm (đậu ván rộng) là thực phẩm giàu dinh dưỡng, cung cấp canxi cùng nhiều dưỡng chất tốt cho xương khớp. 100g đậu tằm chứa khoảng 21mg-103mg canxi bên cạnh protein cao, sắt, kali và vitamin nhóm B, giúp ngăn ngừa loãng xương và tăng cường sức khỏe tim mạch. Trứng cũng là nguồn cung cấp canxi chất lượng cao tuyệt vời, đặc biệt là lòng đỏ, giúp chắc khỏe xương và răng. Một quả trứng gà thường chứa khoảng 25-55mg canxi, trong khi trứng vịt có hàm lượng cao hơn (khoảng 71mg).

Nguyên liệu cần thiết: 200g đậu tằm, 3 quả trứng gà, 1 cây hành lá, 3g muối, dầu ăn vừa đủ, một ít dầu mè.

Cách làm món đậu tằm xào trứng

Bước 1: Rửa sạch đậu tằm rồi để ráo nước. Cho lượng nước vừa đủ vào nồi, đun sôi trên lửa lớn, trút đậu tằm vào chần trong 3-5 phút đến khi chín mềm, sau đó vớt ra và để ráo nước. Đập trứng vào bát, thêm một chút muối, rồi dùng đũa khuấy đều cho đến khi hòa quyện hoàn toàn. Rửa sạch hành lá và cắt thành từng đoạn ngắn để dùng sau.

Bước 2: Đổ một lượng dầu ăn vừa đủ vào chảo. Khi dầu nóng, đổ hỗn hợp trứng đã đánh vào. Khi hỗn hợp trứng đông lại, nhanh chóng đảo đều để tạo thành những miếng nhỏ, sau đó lấy ra đĩa để dùng sau. Cho thêm một ít dầu ăn vào chảo, và khi dầu nóng thì thêm hành lá đã thái nhỏ vào xào trên lửa nhỏ cho đến khi thơm.

Bước 3: Cho đậu tằm đã chần vào, đảo đều, thêm muối cho vừa ăn, và tiếp tục đảo thêm vài giây nữa. Đổ trứng đã chiên vào, đảo đều với đậu tằm, thêm vài giọt dầu mè. Sau đó tắt bếp và cho món đậu tằm xào trứng ra đĩa là có thể thưởng thức.

Mẹo cần lưu ý: Đậu tằm phải được chần đủ thời gian để đảm bảo chín kỹ; nếu không, chúng có thể gây khó chịu về thể chất sau khi ăn. Khi chiên trứng, bạn có thể thêm cho nhiều dầu hơn một chút để trứng chiên được bông xốp và mềm hơn.

3. Rau cải ngồng xào

Rau cải ngồng được mệnh danh là "vua canxi", đây là nguồn cung cấp canxi tự nhiên tuyệt vời, với hàm lượng cao khoảng 158mg/100g, giúp xương chắc khỏe và ngăn ngừa loãng xương khi ăn 3-4 bữa/tuần. Loại rau này ít calo, giàu vitamin K, C và chất xơ nên ngoài việc đóng góp duy trì mật độ xương, ngăn ngừa loãng xương còn giúp hỗ trợ tim mạch, ổn định huyết áp và thanh lọc cơ thể.

Nguyên liệu cần thiết: 300g rau cải ngồng, 2 tép tỏi, 3g muối, 10ml nước tương, dầu ăn tùy lượng cần dùng.

Cách làm món rau cải ngồng xào

Bước 1: Loại bỏ phần gốc già sau đó rửa sạch rau cải ngồng. Cắt rau cải ngồng thành từng đoạn có độ dài vừa phải và để ráo nước. Bóc vỏ tỏi và băm nhỏ. Cho lượng nước vừa đủ vào nồi và đun sôi trên lửa lớn. Thêm vài giọt dầu ăn và một chút muối. Sau đó cho cải thìa vào chần trong 1-2 phút. Vớt ra, rửa sạch với nước lạnh và để ráo. Bước này sẽ giúp cải thìa có màu xanh hơn.

Bước 2: Đặt chảo lên bếp, thêm một chút dầu ăn vào. Khi dầu nóng, cho tỏi băm vào và xào trên lửa nhỏ cho đến khi thơm. Thêm rau cải ngồng đã chần vào, tăng nhiệt và xào nhanh để đảm bảo cải ngồng được làm nóng đều.

Bước 3: Thêm nước tương để nêm gia vị, và tiếp tục xào đều để cải thìa ngấm đều hương vị của nước tương. Thêm lượng muối vừa đủ, đảo đều vài lần, sau đó tắt bếp và vớt ra khỏi chảo. Cho cải thìa đã xào ra đĩa.

Mẹo cần lưu ý: Khi chọn rau cải ngồng, hãy chọn những cây có lá xanh tươi, thân dày và kết cấu mềm để có vị ngon hơn. Thời gian chần rau cải ngồng không nên quá lâu để không làm mất đi độ giòn, mềm và chất dinh dưỡng. Xào cải ngồng trên lửa lớn có thể giữ được màu sắc và kết cấu của nó.

4. Canh gà nấu măng

Măng cũng là loại rau giàu canxi, kali, vitamin A, C, E, giúp bảo vệ khớp, ngăn ngừa loãng xương và hỗ trợ trị đau lưng. Ngoài ra măng cũng chứa nhiều khoáng chất thiết yếu. Nên kết hợp măng trong chế độ ăn để tăng cường sức khoẻ xương khớp. Trong khi đó, thịt gà, đặc biệt là phần đùi, cánh và sụn, chứa một lượng canxi đáng kể, hỗ trợ chắc khỏe xương và ngăn ngừa loãng xương. Canxi từ xương gà có thể tiết ra nước dùng khi hầm kỹ, cung cấp thêm dinh dưỡng. Thịt gà còn giàu protein chất lượng cao, vitamin B6 và photpho.

Nguyên liệu cần thiết: 200g măng, 300g thịt gà, 1 củ gừng, 1 củ hành lá, 10ml rượu nấu ăn, 3g muối, 10g kỷ tử và lượng nước vừa đủ.

Cách làm món canh gà nấu măng

Bước 1: Sơ chế sạch thịt gà sau đó chặt thành từng miếng nhỏ. Cho thịt gà vào nồi, thêm lượng nước vừa đủ, đun sôi trên lửa lớn, hớt bọt, vớt gà ra, rửa sạch với nước sạch và để ráo. Bóc bỏ phần măng già sau đó rửa sạch rồi cho vào nồi luộc vài lần đến khi măng mềm. Sau đó thái măng thành các miếng nhỏ (xé dạng sợi tuỳ thích); thái gừng và cắt hành lá thành từng đoạn.

Bước 2: Cho thịt gà và măng vào nồi, thêm lượng nước vừa đủ vào cung gừng thái lát và hành lá, rượu nấu. Đặt lên bếp, đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và ninh trong 30 phút. Sau 30 phút, cho măng đã thái nhỏ vào và tiếp tục ninh nhỏ lửa trong 20-30 phút nữa, cho đến khi thịt gà và măng chín mềm. Trong quá trình hầm, thỉnh thoảng bạn có thể hớt bỏ lớp bọt trên bề mặt súp để giữ cho súp trong.

Bước 3: Thêm muối cho vừa ăn, khuấy đều, sau đó cho kỷ tử vào và tiếp tục đun nhỏ lửa trong 5 phút để hương vị kỷ tử hoà quyện vào canh. Tắt bếp, lấy canh gà và măng ra bát, vậy là bạn đã có thể thưởng thức.

Mẹo cần lưu ý: Măng tre chứa axit oxalic. Tốt nhất nên luộc măng vài lần trước khi nấu để loại bỏ axit oxalic và giảm tác động của nó lên cơ thể con người. Khi nấu canh gà, hãy ninh nhỏ lửa để các chất dinh dưỡng trong thịt gà được giải phóng hoàn toàn vào canh, giúp canh ngon hơn. Không nên hầm quả kỷ tử quá lâu để tránh mất chất dinh dưỡng. Chúng nên được thêm vào vài phút trước khi kết thúc quá trình nấu.

4 món ăn giàu canxi này đều thể hiện tinh thần mùa xuân và sự quan tâm đến sức khoẻ xương khớp với người già và sự phát triển của trẻ trong gia đình bạn. Giàu canxi và các chất dinh dưỡng đa dạng, chúng giúp tăng cường mật độ xương ở người trung niên và người già; hỗ trợ mạnh mẽ cho sự phát triển xương của trẻ. Mùa xuân này, bạn hãy nấu những bữa ăn ngon và bổ dưỡng này cho các thành viên trong gia đình mình thưởng thức nhé!