Loại cá giàu đạm, DHA gấp 3 lần cá hồi nhưng giá rẻ không bằng một nửa: Chợ Việt bán đầy

Nhiều người yêu thích cá hồi không chỉ bởi giàu dinh dưỡng, nhiều lợi ích sức khỏe mà còn có hương vị hấp dẫn, đa dạng cách chế biến. Cá hồi cung cấp nhiều protein chất lượng cao, vitamin, khoáng chất và đặc biệt là các axit béo lành mạnh omega. Trong đó không thể không kể tới DHA (Docosahexaenoic axit).

Theo chuyên gia dinh dưỡng Huang Junsheng (Đài Loan, Trung Quốc): “DHA là một loại axit béo không no rất cần thiết nhưng cơ thể không tự tổng hợp được nên phải đưa vào từ nguồn thực phẩm. DHA có rất nhiều lợi ích sức khỏe từ tim mạch, não bộ, miễn dịch, thị lực, làm chậm lão hóa… Chất này thường có nhiều trong các loại hải sản - nhất là cá, lòng đỏ trứng, một số loại rau và các loại hạt”.

Trên thực tế, cá hồi giàu DHA nhưng không phải ai cũng có thể ăn thường xuyên vì giá thành cao, cũng không dễ mua ở các vùng nông thôn. Vì vậy, bác sĩ Huang gợi ý thêm một số loại cá cung cấp chất dinh dưỡng này. Trong đó, cá thu được xem là “ứng cử viên số 1” vì rất giàu đạm, DHA thậm chí gấp 3 cá hồi nhưng dễ mua và giá thành rẻ hơn gấp nhiều lần.

Cụ thể, 100g cá hồi chứa 1614 mg DHA nhưng cùng trọng lượng nay ở cá thu thì lượng DHA lên tới 4503mg. Chưa kể, cá thu còn giàu EPA (Eicosapentaenoic axit) - một axit béo không no quan trọng không kém DHA khác trong nhóm Omega-3 hơn rất nhiều so với cá hồi.

Một số lợi ích sức khỏe nổi bật khi ăn cá thu

Mặc dù giá rẻm dễ mua nhưng cá thu lại rất giàu dinh dưỡng và mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Nổi bật như:

- Tốt cho não bộ: Cá thu không chỉ ngon miệng mà còn là một nguồn cung cấp chất dinh dưỡng quan trọng cho trí não, nhất là protein chất lượng và DHA, EPA. Vì vậy, ăn nó thường xuyên mang lại tác động tích cực đến sức khỏe và sự phát triển của trí não, làm chậm lão hóa não bộ. Đồng thời giúp giảm lượng cholesterol và nồng độ triglyceride - nguyên nhân dẫn đến tắc nghẽn mạch máu não.

- Giảm nguy cơ mắc ung thư: “Hợp chất chống oxy hóa có trong cá thu giúp loại bỏ các tác nhân dẫn đến bệnh ung thư, cản trở sự phát triển và di căn của các tế bào ung thư. Bên cạnh đó, Omega -trong cá thu có khả năng ngăn chặn các tế bào ung thư vú, ung thư dạ dày và ung thư thận. Hay lượng dầu cá trong cá thu còn chứa nhiều vitamin B12 cũng hỗ trợ ngăn ngừa các bệnh ung thư nói chung” - bác sĩ Huang nói.

- Bảo vệ tim mạch: Nhờ giàu Omega-3 được chứng minh là giúp giảm mỡ máu mà không tăng các loại cholesterol khác. Đồng thời có các khoáng chất, chất chống oxy hóa tốt cho máu, cải thiện tuần hoàn máu và kháng viêm. Nhờ vậy, đây là thực phẩm lành mạnh cho hệ tim mạch, cải thiện tình trạng huyết áp cao và huyết khối.

- Ngăn ngừa tiểu đường: Theo bác sĩ Huang: “Ăn nhiều chất béo không bão hòa đa làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Ngược lại nếu ăn nhiều thực phẩm chứa chất béo bão hòa sẽ dẫn đến bệnh tiểu đường loại 2. Trong khi cá thu lại rất giàu axit Omega-3".

- Tốt cho xương khớp: Loại cá này giàu vitamin D. Loại vitamin này được chứng minh có thể làm giảm nguy cơ gãy xương. Các nghiên cứu cho thấy ăn cá thu ít nhất một lần một tuần sẽ giảm đến 33% nguy cơ gãy xương. Ngoài ra, cá thu cũng là một nguồn cung cấp dồi dào canxi, khoáng chất thiết yếu giúp tăng cường sự chắc khỏe của xương.

- Ngừa thiếu máu và thiếu sắt: Giống như nhiều loại cá biển khác, một số thành phần dinh dưỡng trong cá thu giúp ngăn ngừa bệnh thiếu máu do thiếu hụt dinh dưỡng như: sắt, vitamin B12 và một số folate. Bác sĩ Huang cho biết: “Sự thiếu hụt bất kỳ vi chất dinh dưỡng nào trong số này có thể dẫn đến thiếu máu. Các triệu chứng báo hiệu tình trạng thiếu máu bao gồm yếu cơ, rối loạn thị lực, mệt mỏi cùng với các biến chứng nghiêm trọng khác như vô sinh”.

- Phòng và cải thiện bệnh trầm cảm Alzheimer: Ít người biết cá thu còn là “kẻ thù” của trầm cảm và bệnh suy giảm trí nhớ. Bởi vì Omega-3 cùng các dưỡng chất trong cá thu được chứng minh là có thể giảm căng thẳng, làm dịu chứng trầm cảm bằng cách tăng cường chức năng não và giảm viêm. Ngoài ra, cá thu rất giàu lượng PUFAs, có thể cải thiện các triệu chứng của bệnh Alzheimer.

Bên cạnh các lợi ích sức khỏe, cá thu cũng hỗ trợ hiệu quả cho quá trình làm đẹp. Chủ yếu liên quan tới dưỡng da, hỗ trợ giảm cân, giúp tóc và móng khỏe hơn.

Một số lưu ý khi ăn cá thu

Dù cá thu giàu dinh dưỡng nhưng chỉ nên ăn 2 - 3 lần mỗi tuần để tránh tích tụ thủy ngân và purin gây tăng axit uric. Để bảo toàn omega 3 và tốt cho sức khỏe, nên hạn chế chiên rán quá nhiều dầu mỡ, nướng hay nấu ở nhiệt độ cao, trong thời gian quá dài. Theo CDC Trung Quốc, phương pháp chế biến tốt nhất với cá thu là hấp hoặc luộc. Đặc biệt, cần tránh ăn cá chung với trái cây giàu vitamin C hay uống nước đá ngay sau bữa ăn để ngăn ngừa tình trạng kết tủa protein gây khó tiêu và đau bụng.

Nhóm đối tượng như phụ nữ mang thai, người đang cho con bú, bệnh nhân gút và người dị ứng hải sản cần đặc ăn ít hoặc tham khảo bác sĩ trước khi ăn. Khi mua, hãy chọn cơ sở uy tín để đảm bảo cá tươi, tránh tuyệt đối cá ươn bở vì chúng dễ sinh ra histamine gây ngộ độc.

Nguồn và ảnh: CDC China, Aboluowang, Family Doctor