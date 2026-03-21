Dù bổ dưỡng, 5 loại cá này vẫn nên ăn hạn chế: Nguy cơ tiềm ẩn không phải ai cũng biết

Cá là một trong những thực phẩm được khuyến nghị trong chế độ ăn uống lành mạnh nhờ hàm lượng protein cao, chất béo thấp và nhiều dưỡng chất thiết yếu. Thịt cá mềm, dễ tiêu hóa, ít cholesterol hơn thịt đỏ và cung cấp nhiều axit amin cần thiết cho cơ thể. Do đó, nhiều người tăng cường ăn cá để cải thiện sức khỏe, tăng cường chức năng tim mạch, não bộ và hệ miễn dịch. Tuy nhiên, không phải tất cả các loại cá đều an toàn để ăn hàng ngày, và một số phương pháp chế biến còn tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư hoặc bệnh lý đường tiêu hóa.

Dưới đây là 5 loại cá mà bạn nên ăn hạn chế

1. Cá muối

Cá muối là thực phẩm bảo quản phổ biến, được ướp với muối và phơi khô. Chế biến cá muối giúp tăng hương vị, thường ăn kèm cháo hoặc cơm, nhưng việc ăn quá nhiều lại tiềm ẩn nguy cơ sức khỏe.

Theo TS. Nguyễn Hoàng Lan - Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, chia sẻ trên Sức Khỏe & Đời Sống: Cá muối chứa lượng muối cao, dễ tạo nitrit trong quá trình bảo quản và chế biến. Việc tiêu thụ lâu dài có thể làm tăng nguy cơ ung thư hệ tiêu hóa, đặc biệt là dạ dày và thực quản. Người tiêu dùng nên hạn chế, chỉ ăn vài lần trong tuần, không nên ăn hàng ngày.

Việc tiêu thụ thường xuyên một lượng lớn nitrit làm tăng khả năng phát triển các khối u ác tính. Do đó, để bảo vệ thực quản và dạ dày, cá muối nên được sử dụng vừa phải, kết hợp với rau xanh và các thực phẩm ít muối khác.

2. Cá chiên ngập dầu

Cá chiên là món khoái khẩu của nhiều người nhờ lớp vỏ giòn rụm, thơm ngon. Tuy nhiên, đây lại là cách chế biến dễ “biến” thực phẩm lành mạnh thành món ăn kém tốt cho sức khỏe.

Khi chiên ở nhiệt độ cao, đặc biệt là chiên đi chiên lại nhiều lần, dầu ăn có thể sinh ra các chất có hại như aldehyde hay acrylamide. Những chất này không chỉ làm tăng nguy cơ viêm nhiễm mà còn ảnh hưởng đến gan và hệ tiêu hóa.

Ngoài ra, cá chiên còn chứa lượng chất béo cao, dễ gây tăng cân và làm tăng gánh nặng cho cơ thể nếu ăn thường xuyên.

3. Cá sống (sashimi, sushi)

Các món cá sống như sashimi hay sushi ngày càng phổ biến, đặc biệt trong giới trẻ. Tuy nhiên, đằng sau sự hấp dẫn này là những rủi ro không thể bỏ qua.

Cá sống có thể chứa ký sinh trùng và vi khuẩn gây bệnh. Ngay cả cá biển sâu cũng không hoàn toàn “miễn nhiễm” với nguy cơ này. Nếu không được xử lý đúng tiêu chuẩn, người ăn có thể bị rối loạn tiêu hóa, nhiễm ký sinh trùng hoặc ngộ độc thực phẩm.

Việc nấu chín cá vẫn là cách an toàn nhất để tiêu diệt các tác nhân gây hại mà vẫn đảm bảo giá trị dinh dưỡng.

4. Cá hun khói

Cá hun khói có hương vị đặc trưng và thường được xem là món ăn “cao cấp”. Tuy nhiên, quá trình hun khói có thể tạo ra các hợp chất PAHs - một nhóm chất được cảnh báo có liên quan đến nguy cơ ung thư nếu tích tụ lâu dài trong cơ thể.

Việc ăn cá hun khói thường xuyên, đặc biệt là kết hợp với chế độ ăn nhiều muối hoặc ít rau xanh, có thể làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.

5. Cá đóng hộp

Cá đóng hộp là lựa chọn tiện lợi cho những người bận rộn. Tuy nhiên, loại thực phẩm này cũng tiềm ẩn một số rủi ro nếu lạm dụng.

Một số loại cá đóng hộp, đặc biệt là cá ngừ, có thể chứa lượng thủy ngân nhất định. Nếu tích lũy trong cơ thể, thủy ngân có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh và tim mạch. Ngoài ra, lớp lót bên trong hộp có thể chứa BPA - một chất hóa học không tốt nếu tiếp xúc lâu dài.

Để tận dụng lợi ích của cá mà vẫn đảm bảo an toàn, bạn nên lưu ý:

- Ưu tiên cá tươi, rõ nguồn gốc

- Chọn cách chế biến lành mạnh như hấp, luộc, nướng

- Hạn chế chiên ngập dầu, muối mặn hoặc hun khói

- Không ăn cá sống quá thường xuyên

- Kết hợp đa dạng thực phẩm, đặc biệt là rau xanh

Cá vẫn là thực phẩm rất tốt cho sức khỏe, nhưng lựa chọn loại cá và cách chế biến đóng vai trò quan trọng. Ăn đúng cách không chỉ giúp hấp thu dinh dưỡng tối ưu mà còn tránh được những nguy cơ tiềm ẩn mà nhiều người thường bỏ qua.