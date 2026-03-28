Người may mắn thường làm 3 việc này vào buổi sáng

Nhiều người thường tin rằng vận may là thứ từ trên trời rơi xuống, nhưng các nghiên cứu tâm lý học hiện đại lại chỉ ra một góc nhìn khác. Sự may mắn thường tìm đến với những cá nhân có khả năng duy trì một tần số năng lượng tích cực và sự nhạy bén với các nguồn lực xung quanh.

Thay vì mở mắt ra là lao vào vòng xoáy hối hả của công việc hay những thông báo tiêu cực trên mạng xã hội, những người được coi là "số hưởng" thường dành khoảng thời gian đầu ngày để thiết lập một bộ lọc tâm trí đặc biệt. Dưới đây là ba thói quen cốt lõi giúp họ luôn thu hút được những quý nhân và cơ hội bất ngờ trong cuộc sống.

Thực hành lòng biết ơn để kích hoạt tư duy đón nhận

Việc đầu tiên và quan trọng nhất mà những người may mắn thường làm chính là dành ra vài phút để thực hành lòng biết ơn. Thay vì tập trung vào những gì mình còn thiếu hay những áp lực đang chờ đợi, họ chọn cách trân trọng những nguồn lực sẵn có. Khi bạn bắt đầu ngày mới bằng việc liệt kê những điều tốt đẹp, não bộ sẽ chuyển sang trạng thái "tìm kiếm cơ hội" thay vì "phòng thủ trước rủi ro".

Về mặt tâm lý, điều này giúp hình thành một bộ lọc thông tin nhạy bén. Khi tâm trí tràn đầy sự tích cực, bạn sẽ dễ dàng nhận ra những chỉ dấu hoặc những cuộc gặp gỡ tình cờ có lợi cho bản thân - thứ mà những người đang lo âu thường vô tình bỏ lỡ. Một lời cảm ơn thầm lặng cho một giấc ngủ ngon hay một bữa sáng ấm áp chính là cách đơn giản nhất để bạn mở lòng với những vận may lớn hơn sẽ đến trong ngày.

Thiết lập ý định rõ ràng thay vì phản ứng thụ động

Thay vì để các email, tin nhắn hay mạng xã hội điều khiển tâm trạng ngay từ khi vừa thức dậy, người may mắn luôn chọn cách thiết lập "ý định trong ngày". Họ thường dành một khoảng lặng để tự hỏi bản thân về mục tiêu quan trọng nhất cần đạt được hoặc trạng thái cảm xúc mà họ muốn duy trì. Việc xác định rõ ranh giới giữa điều quan trọng và điều cấp bách giúp họ không bị cuốn đi bởi những xáo trộn không đáng có.

Các chuyên gia về hiệu suất làm việc gọi đây là trạng thái chủ động kiến tạo. Khi bạn có một ý định rõ ràng, mọi hành động và quyết định trong ngày sẽ tự động xoay quanh trục mục tiêu đó. Chính sự tập trung này tạo ra cái mà chúng ta thường gọi là "sự trùng hợp kỳ diệu". Thực chất, đó là khi năng lực quan sát của bạn được đẩy lên mức cao nhất, giúp bạn chớp lấy những thời cơ phù hợp nhất với ý định đã định sẵn từ buổi sáng.

Kết nối cởi mở và sẵn lòng đón nhận những điều mới mẻ

Người may mắn thường có xu hướng xây dựng những kết nối nhỏ và tích cực ngay từ những giờ đầu tiên của ngày mới. Đó có thể là một lời chào nồng nhiệt với người hàng xóm, một nụ cười với nhân viên quán cà phê hay đơn giản là chọn một lộ trình di chuyển khác đến nơi làm việc. Những hành động này tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại là cách họ mở rộng "mạng lưới thông tin" và tạo ra những điểm tiếp xúc mới với thế giới xung quanh.

Nghiên cứu về cấu trúc của sự may mắn cho thấy những người cởi mời với các tương tác xã hội thường có xác suất gặp được quý nhân cao hơn hẳn. Một cuộc trò chuyện ngắn ngủi trong thang máy hoặc một thái độ niềm nở buổi sáng có thể dẫn đến một thông tin quý giá hoặc một lời mời hợp tác bất ngờ mà không giáo trình nào dạy được. Bằng cách bước ra khỏi vùng an toàn của sự lầm lì và khép kín, họ đang tự xây dựng cho mình một thỏi nam châm thu hút những mối lương duyên tốt đẹp.

Kết

Vận may thực chất là điểm giao thoa giữa sự chuẩn bị kỹ lưỡng và cơ hội bất ngờ. Khi bạn kiên trì thực hiện ba thói quen này, bạn không chỉ thay đổi tâm trạng buổi sáng mà còn đang âm thầm xây dựng một bản lĩnh vững vàng để đón nhận những món quà từ cuộc sống.