Không hài lòng với mức lương 65 triệu/tháng, cô gái nhảy việc 6 lần: Thu nhập hiện tại gây bất ngờ

Ở tuổi 32, trong khi nhiều người đang loay hoay với bài toán thất nghiệp, trả nợ tiêu dùng hoặc nợ vay mua nhà, thì Mandi Woodruff Santos - một cô gái người Mỹ, đã đạt được mức thu nhập mà không ít người mơ ước: Khoảng 225.000 USD/năm (khoảng 5,6 tỷ đồng) và khoảng 160.000 USD (gần 4 tỷ đồng) từ các khoản thưởng ký hợp đồng mà cô thương lượng được.

Và để có được những con số này, trong vòng 12 năm qua, Mandi đã nhảy việc tới 6 lần.

Không hài lòng với mức thu nhập “vừa đủ sống, không đủ dư”

Mandi bắt đầu sự nghiệp vào năm 2014 với mức lương 31.200 USD/năm (khoảng 780 triệu đồng), tương đương 2.600 USD/tháng (khoảng 65 triệu đồng). Với mức lương chỉ vừa đủ trang trải cuộc sống và không thể tiết kiệm, chứ đừng nói là đầu tư, Mandi nhận ra nếu chỉ gắn bó lâu dài với một công ty, thu nhập của cô sẽ tăng rất chậm. Thay vì chấp nhận điều đó, cô chọn cách chủ động tìm kiếm cơ hội mới bằng nhiều lần nhảy việc.

Trong mỗi lần chuyển việc, Mandi đều đặt mục tiêu rõ ràng: Hoặc là học được kỹ năng mới, hoặc là đạt được mức đãi ngộ tốt hơn. Nhờ vậy, mức lương của cô tăng trung bình khoảng 39% sau mỗi lần nhảy việc. Đến năm 2025, thu nhập của cô đã đạt 385.000 USD/năm (khoảng 9,6 tỷ đồng), bao gồm lương và các khoản thưởng. Như vậy, trung bình mỗi tháng, thu nhập của Mandi là 32.083 USD (khoảng 800 triệu đồng) - Con số gấp 12,3 lần mức lương thời còn là “tấm chiếu mới”.

Điều quan trọng là Mandi không nghỉ việc một cách bốc đồng. Cô chỉ rời đi khi cảm thấy công việc hiện tại không còn giúp mình phát triển. Có lần, cô thậm chí chấp nhận chuyển ngang sang bộ phận khác trong cùng công ty mà không đòi hỏi tăng lương, chỉ để có thêm cơ hội học hỏi và mở rộng kỹ năng.

Kinh nghiệm của người chăm nhảy việc

Sau nhiều năm miệt mài trải nghiệm, Mandi nhận ra nhảy việc không phải là mục tiêu, mà chỉ là công cụ. Điều thực sự tạo ra khác biệt chính là khả năng thương lượng. Từ đó, cô đúc kết ra những nguyên tắc quan trọng trong việc tăng thu nhập qua từng lần chuyển việc.

1. Không nghỉ việc chỉ vì tiền

Mandi cho rằng mức lương cao hơn không phải là lý do duy nhất để rời bỏ một công việc. Một cơ hội mới chỉ thực sự đáng giá khi nó giúp phát triển kỹ năng, mở rộng trải nghiệm hoặc tạo bước đệm dài hạn cho sự nghiệp. Nếu chỉ chạy theo tiền, người lao động dễ rơi vào những lựa chọn ngắn hạn và thiếu bền vững.

2. Đừng quá nóng vội trong quá trình “deal” lương

Trong quá trình phỏng vấn, nhà tuyển dụng thường hỏi ứng viên về mức lương họ mong muốn. Theo Mandi, việc đưa ra con số quá nhanh có thể khiến ứng viên tự làm khó mình. Thay vào đó, cô luôn hỏi lại nhà tuyển dụng về yêu cầu, tính chất công việc, thời gian làm việc,... nói chung là hỏi càng chi tiết càng tốt. Sau đó, Mandi cũng không “chốt” ngay một con số, mà để nhà tuyển dụng tự đưa ra mức lương trong thời gian thử việc.

“Giao kèo” duy nhất mà Mandi đưa ra là: “Tôi coi 2 tháng thử việc là thời gian để làm quen, nắm bắt nhịp độ cũng như tính chất công việc. Sau 2 tháng, nếu công ty quyết định ký hợp đồng lao động chính thức, tôi sẽ thảo luận về mức đãi ngộ phù hợp”.

Mandi nhấn mạnh chính cách thương lượng này đã giúp cô thành công tăng lương sau mỗi lần nhảy việc và vượt qua giai đoạn thử việc. Khi nhận được đề xuất công việc hoặc tiền lương, nhiều người có xu hướng chấp nhận ngay. Nhưng theo Mandi, đó mới chỉ là điểm khởi đầu. Nhà tuyển dụng đã chọn ứng viên thì thường sẵn sàng thương lượng thêm. Việc xin thời gian xem xét và quay lại đàm phán có thể giúp cải thiện đáng kể mức thu nhập.

3. Luyện tập kỹ năng thương lượng từ những việc nhỏ

Thương lượng không phải là kỹ năng bẩm sinh. Mandi rèn luyện bằng những tình huống đời thường như đề nghị giảm tiền thuê nhà hoặc mặc cả trong những lần mua sắm, sử dụng dịch vụ. Chính những trải nghiệm nhỏ này giúp cô tự tin hơn khi bước vào các cuộc đàm phán lớn về lương thưởng.

4. Ưu tiên trao đổi trực tiếp thay vì email

Những cuộc trò chuyện qua điện thoại hoặc trực tiếp giúp thể hiện sự chuyên nghiệp và tự tin tốt hơn so với email. Mandi từng có lần chỉ với một cuộc gọi đã tăng gấp đôi khoản thưởng ký hợp đồng. Cô cho rằng cách giao tiếp này giúp tạo ấn tượng mạnh và tăng khả năng đạt được thỏa thuận tốt hơn.

5. Nhìn vào tổng thu nhập, không chỉ lương cứng

Một bài học quan trọng khác mà Mandi rút ra là thu nhập không chỉ nằm ở mức lương cơ bản. Khi công ty không thể tăng lương, Mandi sẽ thương lượng các yếu tố khác như thưởng ký hợp đồng, thưởng năm, ngày nghỉ, bảo hiểm hoặc quyền chọn cổ phiếu. Nhờ đó, tổng thu nhập vẫn có thể tăng đáng kể.

Từ một người mới ra trường với mức lương khiêm tốn, Mandi đã xây dựng được sự nghiệp tài chính vững vàng nhờ những quyết định táo bạo nhưng có tính toán. Câu chuyện của cô cho thấy, đôi khi rời bỏ một công việc không phải là bước lùi, mà là cách để tiến nhanh hơn nếu biết mình đang đi đâu, và cần phải làm gì để đảm bảo quyền lợi của bản thân.

(Theo CNBC)