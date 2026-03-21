Thu nhập giảng viên trường tốp đầu TPHCM lên tới 85 triệu đồng

21-03-2026 - 10:40 AM | Sống

Trong đợt tuyển dụng 36 vị trí giảng dạy và nghiên cứu năm 2026, Trường Đại học Bách khoa - ĐH Quốc gia TPHCM công bố mức thu nhập giảng viên dao động từ khoảng 35 triệu đến 85 triệu đồng/tháng tùy theo trình độ và kinh nghiệm.

Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TPHCM) vừa thông báo tuyển dụng giảng viên 36 giảng viên, nghiên cứu với cơ chế đãi ngộ cao, trong đó thu nhập mức cao nhất có thể đạt khoảng 85 triệu đồng mỗi tháng.

Theo thông tin từ nhà trường, đối với giảng viên có trình độ Tiến sĩ, mức lương theo vị trí việc làm bắt đầu từ 25 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, giảng viên được hưởng thêm các khoản phúc lợi và hỗ trợ dịp lễ, tết từ khoảng 2 triệu đồng/tháng, cùng với thưởng cuối năm trung bình khoảng 20% mức lương vị trí.

Cán bộ, giảng viên Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TPHCM) trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Ảnh: Website nhà trường

Tổng thu nhập trung bình của giảng viên trình độ Tiến sĩ được ước tính vào khoảng 35 triệu đồng/tháng đối với người có dưới 3 năm kinh nghiệm và khoảng 45 triệu đồng/tháng đối với người có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên.

Đối với các chức danh học thuật cao hơn, mức thu nhập có sự chênh lệch đáng kể. Cụ thể, giảng viên có học hàm Phó Giáo sư có mức lương vị trí từ 42,5 triệu đồng/tháng, trong khi Giáo sư từ 47,5 triệu đồng/tháng. Khi tính thêm các khoản phúc lợi và thưởng, thu nhập trung bình hàng tháng của nhóm này có thể đạt khoảng 85 triệu đồng.

Ngoài các khoản thu nhập trực tiếp, giảng viên còn có thể tham gia các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế và hợp tác học thuật, qua đó có thêm nguồn hỗ trợ kinh phí và phát triển chuyên môn.

Đợt tuyển dụng lần này tập trung vào nhiều lĩnh vực như điện - điện tử, vi mạch bán dẫn, công nghệ thông tin, khoa học dữ liệu, cơ khí - cơ điện tử, logistics và một số ngành kỹ thuật khác. Ứng viên được yêu cầu có trình độ Tiến sĩ phù hợp, có khả năng giảng dạy và nghiên cứu bằng tiếng Anh, đồng thời đáp ứng các tiêu chí về công bố khoa học.

Trường Đại học Bách khoa là trường thành viên của Đại học Quốc gia TPHCM. Trường được thành lập năm 1957 với tiền thân là Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật. Đây là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lớn nhất khu vực phía Nam, đồng thời là trường đại học kỹ thuật quan trọng của cả nước.

Hiện nay, trường có 667 giảng viên trong tổng số 1.061 viên chức và người lao động, gồm 16 giáo sư, 128 phó giáo sư và 284 tiến sĩ. Quy mô đào tạo gồm 27 ngành tiến sĩ, 30 ngành thạc sĩ và 44 ngành đại học với khoảng 28.000 học viên, sinh viên.

Theo Anh Nhàn

Tiền phong

Trúng số độc đắc hơn 25 tỷ đồng, ông bố quyết giấu nhẹm không cho con biết vì một lý do khiến ai nấy đều nể phục

