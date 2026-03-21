Vừa nghỉ Tết xong, nhiều đại học đã công bố lịch nghỉ Tết 2027

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026 , nhiều trường đại học tại TPHCM đã công bố kế hoạch đào tạo cho năm học 2026–2027, trong đó đáng chú ý là thời gian nghỉ Tết năm 2027.

Theo đó, Trường Đại học Công nghiệp TPHCM vừa ban hành tiến độ đào tạo chi tiết cho năm học 2026-2027. Nhà trường dự kiến khai giảng năm học mới vào ngày 3/8. Học kỳ 1 sẽ kéo dài đến cuối tháng 11, với kỳ thi học kỳ diễn ra từ ngày 30/11 đến 14/12. Sau khi kết thúc thi, sinh viên sẽ có một khoảng thời gian nghỉ giữa hai học kỳ trước khi bước vào học kỳ 2, dự kiến bắt đầu từ ngày 28/12.

Sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TPHCM quay lại trường sau kỳ nghỉ Tết. Ảnh: Website nhà trường

Điểm đáng chú ý trong kế hoạch này là thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2027 được dự kiến kéo dài 3 tuần. Cụ thể, sinh viên sẽ nghỉ từ ngày 1/2 đến 25/2/2027, (tức 25 tháng Chạp đến 20 tháng Giêng).

Đây được xem là một trong những kỳ nghỉ kéo dài, tạo điều kiện để sinh viên có thêm thời gian sum họp gia đình, nghỉ ngơi và chuẩn bị cho học kỳ tiếp theo.

Sau kỳ nghỉ Tết, hoạt động học tập của học kỳ 2 sẽ tiếp tục diễn ra theo kế hoạch. Năm học 2026–2027 dự kiến kết thúc vào đầu tháng 6, trước khi sinh viên bước vào kỳ nghỉ hè kéo dài 6 tuần, từ ngày 7/6 đến 19/7/2027. Theo lộ trình, năm học 2027-2028 có thể sẽ được bắt đầu vào cuối tháng 7/2027, sớm hơn so với một số năm trước.

Không chỉ Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, một số cơ sở đào tạo khác cũng đã công bố kế hoạch tương tự.

Tại Đại học Công nghệ Miền Đông, lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2027 cũng đã được xác định trong khung kế hoạch năm học 2026-2027. Theo đó, sinh viên dự kiến nghỉ Tết từ ngày 25/1 đến 14/2/2027, tức từ ngày 18 tháng Chạp đến mùng 9 tháng Giêng âm lịch.