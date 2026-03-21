Nhà thiết kế 51 tuổi vẫn trẻ trung như thiếu nữ, hé lộ 10 thói quen chống lão hóa để duy trì vóc dáng và làn da

Ở tuổi 51, nhà thiết kế Hứa Lộ Nhi (Lure Hsu) gây ấn tượng với vẻ ngoài trẻ trung. Bí quyết của cô đến từ những thói quen sống kỷ luật mỗi ngày để duy trì vóc dáng và làn da.

Dù đã bước sang tuổi 50, nhà thiết kế nổi tiếng Hứa Lộ Nhi (Lure Hsu) vẫn khiến công chúng bất ngờ với diện mạo trẻ trung, làn da căng mịn và vóc dáng thon gọn như thiếu nữ. Trên mạng xã hội hay trong những bức ảnh đời thường, đường nét gương mặt gọn gàng, cơ thể không mỡ thừa và thần thái tươi trẻ của cô được xem như “hình mẫu chống lão hóa” trong giới làm đẹp. Bí quyết không nằm ở phương pháp phức tạp, mà đến từ những thói quen sống duy trì đều đặn suốt nhiều năm.

Thói quen đầu tiên của cô là uống khoảng 1000ml nước ấm ngay sau khi thức dậy mỗi sáng. Việc bổ sung đủ nước giúp kích hoạt quá trình trao đổi chất, hỗ trợ đào thải độc tố và góp phần cải thiện độ sáng của làn da. Bên cạnh đó, chế độ ăn của cô ưu tiên sự cân bằng giữa chất xơ và protein. Chất xơ giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả, trong khi protein làm tăng hiệu ứng sinh nhiệt của cơ thể, từ đó hỗ trợ duy trì cơ bắp và hạn chế tích tụ mỡ.

Về vận động, cô duy trì thói quen tập luyện mỗi ngày với khoảng 50 lần gập bụng và chống đẩy, tập trung vào vùng eo, bụng và cánh tay. Ngoài ra, Pilates cũng được kết hợp để cải thiện tư thế và độ dẻo dai. Trong chăm sóc da, cô đặc biệt coi trọng dưỡng ẩm, bởi làn da đủ nước sẽ chậm xuất hiện nếp nhăn. Một thói quen thú vị khác là dùng bàn chải lông khi tắm để loại bỏ tế bào chết, giúp da cơ thể mịn màng hơn.

Trong ăn uống, cô hạn chế uống canh khi ăn để tránh tích nước gây phù nề, thay vào đó uống nước lọc để giảm cảm giác ngấy và hạn chế nạp muối ẩn. Cô cũng nói không với thực phẩm chế biến sẵn, ưu tiên “thực phẩm nguyên bản” ít gia vị nhằm giảm viêm trong cơ thể và giữ làn da sáng khỏe. Đặc biệt, việc cắt bỏ đồ uống có đường giúp hạn chế quá trình “đường hóa” - một trong những nguyên nhân khiến da lão hóa nhanh, đồng thời cô sử dụng cà phê đen để hỗ trợ giảm phù nhẹ và tăng tỉnh táo.

Khác với nhiều người giảm cân cực đoan, cô không ăn kiêng quá mức mà đảm bảo cung cấp đủ năng lượng cơ bản cho cơ thể, kết hợp ăn uống cân bằng và tập luyện đều đặn. Ngoài ra, cô duy trì nguyên tắc không ăn sau 19h để cơ thể có thời gian phục hồi và chuyển hóa năng lượng hiệu quả hơn trong khi ngủ. Cuối cùng, chống nắng là bước không thể thiếu, được thực hiện quanh năm nhằm bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV – yếu tố hàng đầu gây lão hóa.

Ở tuổi 51, sự trẻ trung của Hứa Lộ Nhi không đến từ may mắn, mà là kết quả của lối sống kỷ luật, ăn uống khoa học và chăm sóc cơ thể một cách bền bỉ theo thời gian.

Nguồn và ảnh: Beauty321

Tìm ra 4 bài tập tốt nhất để kéo dài tuổi thọ, đẩy lùi lão hóa hiệu quả cho người sau 50 tuổi: Không phải chạy bộ hay đạp xe

Theo Nguyệt Quang

Phụ nữ mới

Trúng số độc đắc hơn 25 tỷ đồng, ông bố quyết giấu nhẹm không cho con biết vì một lý do khiến ai nấy đều nể phục

Trúng số độc đắc hơn 25 tỷ đồng, ông bố quyết giấu nhẹm không cho con biết vì một lý do khiến ai nấy đều nể phục Nổi bật

Người phụ nữ 57 tuổi dùng mỡ lợn nấu ăn suốt 3 năm, đi khám sức khoẻ bác sĩ ngạc nhiên hỏi: "Chị đã làm gì?"

Người phụ nữ 57 tuổi dùng mỡ lợn nấu ăn suốt 3 năm, đi khám sức khoẻ bác sĩ ngạc nhiên hỏi: "Chị đã làm gì?" Nổi bật

Cách phân biệt người "thảo mai" và người EQ cao?

Cách phân biệt người "thảo mai" và người EQ cao?

09:15 , 21/03/2026
Tháng 2 âm 5 con giáp may mắn và giàu có bậc nhất, được quý nhân dẫn dắt, tài lộc bứt phá ngoạn mục

Tháng 2 âm 5 con giáp may mắn và giàu có bậc nhất, được quý nhân dẫn dắt, tài lộc bứt phá ngoạn mục

08:56 , 21/03/2026
Trong lịch sử hơn 25 năm của Olympia chỉ có 2 thí sinh làm được điều này

Trong lịch sử hơn 25 năm của Olympia chỉ có 2 thí sinh làm được điều này

08:50 , 21/03/2026
Nhờ bức ảnh "quá xấu để đăng lên MXH", nữ diễn viên 22 tuổi phát hiện ra căn bệnh nguy hiểm

Nhờ bức ảnh "quá xấu để đăng lên MXH", nữ diễn viên 22 tuổi phát hiện ra căn bệnh nguy hiểm

08:50 , 21/03/2026

