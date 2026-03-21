Cách phân biệt người "thảo mai" và người EQ cao?

Mmột câu hỏi tưởng chừng đơn giản: “Làm sao phân biệt người thảo mai và người EQ cao?” lại bất ngờ trở thành chủ đề thu hút hàng nghìn lượt tương tác trên Threads.

Không phải ngẫu nhiên mà câu hỏi này gây chú ý. Bởi trong đời sống hàng ngày, rất nhiều người từng rơi vào tình huống “không chắc mình đang gặp người tinh tế thật sự, hay chỉ là một người quá khéo léo theo kiểu… có mục đích”.

Đáng nói, hai kiểu người này ở bề ngoài lại khá giống nhau: đều biết cách nói chuyện, cư xử mềm mỏng và hiếm khi khiến người khác khó chịu ngay lập tức. Nhưng càng đọc sâu vào các chia sẻ, nhiều người nhận ra: ranh giới giữa “EQ cao” và “thảo mai” thực ra nằm ở những chi tiết rất nhỏ.

Một trong những điểm được nhắc đến nhiều nhất là sự nhất quán trong cách đối xử .

Không ít ý kiến cho rằng, người có EQ cao thường giữ cách giao tiếp tương đối đồng đều với mọi người xung quanh, bất kể đó là bạn bè thân thiết, đồng nghiệp hay những người không mang lại lợi ích trực tiếp cho họ.

Ngược lại, người “thảo mai” lại dễ lộ ra sự khác biệt trong thái độ. Họ có thể rất nhiệt tình, niềm nở với một số đối tượng nhất định, nhưng lại trở nên hời hợt hoặc kém quan tâm khi tương tác với những người khác. Chính sự “lệch nhịp” này khiến người xung quanh dần nhận ra vấn đề, dù ban đầu có thể không rõ ràng.

Bên cạnh đó, cảm giác mà một người mang lại cũng là yếu tố được nhiều người dùng làm “thước đo”.

Có những người khi tiếp xúc khiến người khác cảm thấy thoải mái một cách tự nhiên, thậm chí còn tạo cảm giác được thấu hiểu và tôn trọng. Đây thường là đặc điểm của những người có EQ cao, họ không cần cố gắng quá nhiều để gây thiện cảm, nhưng vẫn khiến người đối diện muốn tiếp tục trò chuyện.

Trong khi đó, với người “thảo mai”, dù lời nói có thể rất tròn trịa, nhưng đôi khi vẫn để lại một cảm giác khó gọi tên hơi gượng gạo, hơi “quá mức cần thiết”, và khiến người khác dè chừng hơn là tin tưởng.

Một khác biệt đáng chú ý khác nằm ở động cơ phía sau hành vi .

Người có EQ cao thường quan tâm đến cảm xúc của người khác theo cách tự nhiên, xuất phát từ sự thấu hiểu. Họ biết khi nào nên nói, khi nào nên dừng, và cách phản ứng của họ hiếm khi khiến người khác rơi vào tình huống khó xử.

Trong khi đó, “thảo mai” lại thường gắn với sự “thể hiện”. Đó là khi một người cố gắng tỏ ra đồng cảm, tỏ ra thân thiện hoặc khéo léo, nhưng mục đích chính lại là xây dựng hình ảnh hoặc đạt được lợi ích nào đó. Sự khác biệt này không phải lúc nào cũng dễ nhận ra ngay lập tức, nhưng theo thời gian, nó sẽ dần bộc lộ.

Nhiều người cũng chỉ ra rằng, cách một người đùa giỡn có thể tiết lộ khá rõ mức độ tinh tế của họ.

Người có EQ cao thường biết cách tạo không khí vui vẻ mà không khiến bất kỳ ai cảm thấy bị tổn thương. Họ hiểu ranh giới của sự hài hước và tránh biến khuyết điểm của người khác thành trò đùa.

Ngược lại, việc thường xuyên “đùa quá đà”, vô tình chạm vào điểm nhạy cảm của người khác lại là dấu hiệu của sự thiếu tinh tế hoặc ít nhất là thiếu sự quan tâm đúng mức đến cảm xúc xung quanh.

Một chi tiết khác cũng được nhắc đến nhiều là cách sử dụng lời khen và góp ý .

Người có EQ cao không nhất thiết phải nói toàn những điều dễ nghe, nhưng họ biết cách truyền đạt để giảm thiểu tổn thương. Ngay cả khi góp ý, họ vẫn giữ được sự tôn trọng và khiến người đối diện dễ tiếp nhận hơn.

Trong khi đó, “thảo mai” thường gắn với việc nói những điều người khác muốn nghe, đặc biệt trong những tình huống có liên quan đến lợi ích hoặc vị thế. Điều này khiến lời nói dù có vẻ tích cực nhưng lại thiếu đi sự chân thành cần thiết.

Tuy nhiên, cũng có một lưu ý quan trọng được nhiều người nhấn mạnh: không nên nhầm lẫn giữa “thảo mai” và “lịch sự”.

Có những người không bộc lộ quan điểm quá rõ ràng, hoặc chọn cách nói chuyện nhẹ nhàng để tránh xung đột, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ giả tạo. Trong nhiều trường hợp, đó đơn giản là cách họ giữ phép tắc và tôn trọng người khác.

Từ những chia sẻ này, có thể thấy việc phân biệt “thảo mai” và “EQ cao” không nằm ở một hành động cụ thể, mà nằm ở sự nhất quán và cảm nhận lâu dài .

Một người có thể cư xử khéo léo trong một vài tình huống, nhưng nếu cách họ đối xử thay đổi theo lợi ích hoặc hoàn cảnh, điều đó sớm muộn cũng sẽ bị nhận ra.

Ngược lại, sự tinh tế thật sự thường không ồn ào, không phô trương, nhưng lại đủ để khiến người khác cảm thấy dễ chịu một cách tự nhiên và đó có lẽ là điểm khác biệt rõ ràng nhất.