Trong lịch sử hơn 25 năm của Olympia chỉ có 2 thí sinh làm được điều này

Trải qua hơn 2 thập kỷ phát sóng, Đường Lên Đỉnh Olympia đã trở thành sân chơi trí tuệ hàng đầu dành cho học sinh THPT trên cả nước, nơi quy tụ những gương mặt xuất sắc với nền tảng kiến thức toàn diện. Không ít thí sinh sau khi rời chương trình đã tiếp tục khẳng định được năng lực ở những đấu trường học thuật lớn hơn.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là trong suốt lịch sử của chương trình, chỉ có 2 thí sinh Olympia từng giành được huy chương tại các kỳ thi Olympic quốc tế - một thành tích hiếm hoi, phản ánh đẳng cấp học thuật vượt trội. Đó là Nguyễn Thành Vinh - Á quân mùa đầu tiên và Nguyễn Huy Hoàng - thí sinh về thứ 3 trong trận chung kết năm 2015.

Không chỉ tỏa sáng trên sóng truyền hình, cả hai còn ghi dấu ấn tại những đấu trường trí tuệ cấp độ cao nhất dành cho học sinh toàn cầu, trở thành những trường hợp đặc biệt trong cộng đồng các thí sinh Olympia.

Nguyễn Thành Vinh

Năm 2000, Nguyễn Thành Vinh đại diện ngôi trường giàu truyền thống hiếu học THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hoá tham gia cuộc thi Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ nhất và xuất sắc về nhì với số điểm 90 tại trận chung kết. Tuy nhiên, không nhiều người biết bên cạnh sân chơi Đường Lên Đỉnh Olympia, Nguyễn Thành Vinh là một trong bốn thành viên đại diện cho Việt Nam tranh tài tại Olympic Hoá quốc tế lần thứ 32 tại Đan Mạch và dành Huy chương Bạc.

Dù không giành được vòng nguyệt quế Olympia nhưng chính nhờ tấm Huy chương Bạc Olympic Hóa quốc tế, anh vẫn được chính phủ Australia cấp học bổng du học tại Sydney. Từ năm 2001, Nguyễn Thành Vinh học tập tại Australia, theo đuổi ngành Hoá học công nghiệp ở Đại học New South Wales. Sau đó, anh trở thành TS Hoá học hữu cơ nhờ sự hướng dẫn của GS. Michael Sherburn, tại Đại học Quốc gia Australia.

Tại thời điểm đó, Nguyễn Thành Vinh là một trong những tiến sĩ trẻ tuổi nhất của Việt Nam ở nước ngoài. Năm 2010, sau khi nhận bằng tiến sĩ, anh sang Đức thực hiện nghiên cứu sau tiến sĩ về xúc tác hữu cơ tại RWTH Aachen University với học bổng danh giá Alexander von Humboldt - một trong những chương trình tài trợ uy tín dành cho các nhà khoa học quốc tế.

Đến năm 2013, anh trở lại Australia, xây dựng nhóm nghiên cứu độc lập tại Curtin University. Hai năm sau, anh gia nhập University of New South Wales với vai trò giảng viên và nhà nghiên cứu thuộc chương trình ARC DECRA tại Trường Hóa học. Anh được bổ nhiệm Giảng viên cao cấp năm 2018, thăng hàm Phó Giáo sư năm 2022 và chính thức được phong hàm Giáo sư vào năm 2026.

Cuối năm 2025, anh được The Australian vinh danh là nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất Australia trong lĩnh vực Hóa hữu cơ. GS. Nguyễn Thành Vinh cũng là cái tên không xa lạ với khán giả truyền hình khi anh từng xuất hiện với vai Nam trong bộ phim truyền hình Phía Trước Là Bầu Trời - tác phẩm gắn với ký ức của nhiều thế hệ khán giả trẻ đầu những năm 2000.

Anh từng thủ vai Nam trong bộ phim truyền hình Phía Trước Là Bầu Trời

Nguyễn Huy Hoàng

Năm 2015, với tổng điểm 270 ở cuộc thi Quý IV, Nguyễn Huy Hoàng – học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM đã giành tấm vé cuối cùng bước vào trận chung kết năm của Đường Lên Đỉnh Olympia.

Là thí sinh cuối cùng vào chung kết, Huy Hoàng gây ấn tượng mạnh với màn thể hiện kịch tính ở vòng thi Quý IV. Trong suốt phần lớn cuộc thi, anh liên tục giữ vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên, ở phần thi Về đích, anh bất ngờ tụt hạng. Đến những giây cuối cùng, khi thí sinh thi sau không trả lời thành công, Huy Hoàng chớp cơ hội giành quyền trả lời và ghi thêm 30 điểm quan trọng, qua đó lội ngược dòng ngoạn mục để giành giải Nhất quý.

Trước đó, nam sinh của ngôi trường nổi tiếng với truyền thống thành tích tại các kỳ thi học sinh giỏi đã xuất sắc giành Huy chương Bạc Olympic Toán quốc tế năm 2015. Chia sẻ ở thời điểm đó, anh cho biết bản thân rất xúc động và tự hào khi được đại diện Việt Nam tham dự sân chơi trí tuệ hàng đầu thế giới.

Huy Hoàng (đứng thứ 2 từ phải sang) trong lễ đón đoàn học sinh dự thi Olympic Toán quốc tế 2015 tại sân bay Nội Bài, Hà Nội

Việc tiếp tục góp mặt tại chung kết năm Olympia 2015, theo anh, lại mang đến một cảm xúc hoàn toàn khác, như một “kỳ tích” trên hành trình học tập. Ở trận chung kết năm 2015, Huy Hoàng về đích ở vị trí thứ 3. Sau cuộc thi, anh lựa chọn cuộc sống kín tiếng, hầu như không xuất hiện trên truyền thông.

Huy Hoàng (bên trái) trong trận chung kết

Đầu năm 2025, một chia sẻ từ thầy giáo cũ của Huy Hoàng tại Trường Phổ thông Năng khiếu hé lộ phần nào cuộc sống hiện tại của anh. Theo đó, Huy Hoàng - cựu học sinh chuyên Toán khóa 2012-2015 đã trở về thăm trường và tặng thầy một chiếc áo của Google. Hai thầy trò cùng chụp ảnh tại góc quen thuộc trong thư viện, nơi gắn bó với nhiều thế hệ học sinh của trường.

Dòng trạng thái khép lại bằng lời nhắn: “Cảm ơn các em đã luôn nhớ về trường với những suy nghĩ tốt đẹp”. Dù không công khai thông tin cá nhân, chi tiết này phần nào cho thấy Huy Hoàng nhiều khả năng đang học tập hoặc làm việc ở nước ngoài, đồng thời vẫn giữ sự gắn bó với mái trường cũ và cộng đồng học sinh chuyên Toán.