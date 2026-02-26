Nữ quán quân Olympia duy nhất về nước sau du học: Bảng thành tích đáng nể, đời tư gần như "mất dấu"

Trong hơn hai thập kỷ phát sóng, Đường Lên Đỉnh Olympia đã trở thành sân chơi trí tuệ quen thuộc với khán giả ở nhiều thế hệ. Dù chương trình đã bước sang mùa thứ 26, những gương mặt giành vòng nguyệt quế chung kết năm vẫn luôn là tâm điểm chú ý của truyền thông.

Trong số các quán quân, Lương Phương Thảo là cái tên để lại dấu ấn đặc biệt. Không chỉ là một trong bốn nữ quán quân của Olympia, cô còn được biết đến là nữ quán quân duy nhất lựa chọn trở về Việt Nam làm việc sau khi hoàn thành việc học ở nước ngoài.

Lương Phương Thảo sinh năm 1985 tại Vĩnh Long. Cô giành vòng nguyệt quế chung cuộc Olympia mùa 3 năm 2002 khi đang là học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long). Trong trận chung kết năm đó, Phương Thảo xuất sắc giành 200 điểm, vượt qua ba đối thủ Nguyễn Hải Phong, Lê Đức Tín và Mai Thanh Tiếp, tạo khoảng cách 50 điểm so với người về nhì.

Lương Phương Thảo giành vòng nguyệt quế Olympia mùa 3 (Ảnh: ITN)

Cô cũng là nữ sinh thứ hai trong lịch sử cuộc thi lên ngôi vô địch, sau đàn chị Trần Ngọc Minh (mùa 1). Đáng chú ý, cả hai đều xuất thân từ Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm - ngôi trường giàu truyền thống học tập tại Đồng bằng sông Cửu Long, từng ghi dấu ấn tại Olympia khi có thêm Á quân năm thứ 2 là Hồng Nhung.

Nền tảng học tập nổi bật

Ngay từ nhỏ, Lương Phương Thảo đã thể hiện thành tích học tập đáng nể. Suốt 11 năm liền trước khi tham gia Olympia, cô đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Năm lớp 5, Thảo được cử tham gia kỳ thi học sinh giỏi môn Văn toàn quốc và giành giải Nhất.

Lên cấp 3, cô trúng tuyển vào lớp chuyên Lý của Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Dù học chuyên Lý, Phương Thảo vẫn đạt Huy chương Bạc môn tiếng Anh tại kỳ thi Olympic dành cho học sinh các trường chuyên ở TP. HCM, đồng thời giành giải Nhất môn tiếng Anh lớp 12 khi đang là học sinh lớp 11 chuyên Lý.

Ngoài ra, cô còn là thủ khoa kỳ thi tuyển hết lớp 12. Theo chia sẻ từ gia đình, kết quả đó là sự kết hợp giữa quá trình rèn luyện nghiêm túc, sự hướng dẫn của thầy cô và tinh thần tự học bền bỉ của bản thân. Thế hệ 8X như Phương Thảo khi ấy tin rằng, chỉ có học tập mới giúp cô tự lập, tự kiếm việc làm và không phụ thuộc vào cha mẹ trong tương lai.

Du học Australia nhưng chọn con đường riêng

Phần thưởng dành cho quán quân Olympia mùa 3 là học bổng toàn phần trị giá 35.000 USD do Đại học Kỹ thuật Swinburne trao tặng. Tuy nhiên, thay vì theo học tại Swinburne như nhiều nhà vô địch khác, Phương Thảo lựa chọn Đại học Monash để theo đuổi chuyên ngành Kinh doanh quốc tế và Marketing.

Việc chọn trường khác đồng nghĩa với việc ngoài khoản học bổng 35.000 USD, cô không được hỗ trợ toàn phần học phí như các quán quân theo học tại Swinburne. Gia đình phải nỗ lực xoay xở thêm để cô có thể theo học tại ngôi trường mình mong muốn.

Hình ảnh hiếm hoi của Phương Thảo (Ảnh: VTV)

Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, Lương Phương Thảo quyết định trở về Việt Nam làm việc, đúng với mong muốn từ trước của gia đình và bản thân là không đi xa quê hương lâu dài. Cô gia nhập một công ty quảng cáo của Anh tại TP.HCM, sau đó chuyển sang làm cho một công ty của Mỹ. Công việc bận rộn khiến cô ít có thời gian rảnh và cũng không chia sẻ nhiều về đời sống cá nhân.

Đến nay, Phương Thảo được xem là một trong ít quán quân Olympia chọn trở về Việt Nam làm việc trong số các nhà vô địch. Tuy nhiên, cô sống rất kín tiếng. Khi thông tin về việc cô là nữ quán quân hiếm hoi quay về nước được báo chí đăng tải, nhiều đơn vị truyền thông đã liên hệ phỏng vấn nhưng cô từ chối. Những năm gần đây, thông tin về cô trên truyền thông gần như không có.

Tin đồn định cư Canada và dấu hỏi chưa có lời đáp

Cuối năm 2019, mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng Lương Phương Thảo đã sang Canada định cư được hai năm và hiện sống tại thành phố Toronto. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý và gây nhiều bàn luận.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa có xác nhận chính thức về thông tin trên. Việc nữ quán quân mùa 3 có còn sinh sống và làm việc tại Việt Nam hay đã chuyển sang Canada vẫn là một “dấu chấm hỏi” với nhiều khán giả từng theo dõi hành trình của cô.