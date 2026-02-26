Ung thư rất “e ngại” món này: Ăn đúng cách thì cả mỡ máu và đường huyết đều hưởng lợi

Các nghiên cứu chỉ ra rằng chỉ cần thêm một nguyên liệu đơn giản vào bữa sáng cũng có thể mang lại lợi ích sức khỏe đáng kể. Thực phẩm này không chỉ giúp hạn chế tình trạng uể oải vào buổi chiều mà còn có khả năng giảm nguy cơ tiểu đường, mỡ máu cao và ung thư đại trực tràng, báo Anh Express đưa tin.

Chuỗi siêu thị Lotte Mart hiện bán túi yến mạch 400 gram với giá 109.000 đ. Bạn có thể trộn yến mạch với sữa chua, thêm trái cây và các loại hạt, hoặc nấu cùng sữa cho bữa sáng. Tuy nhiên, nên tránh thêm đường.

Yến mạch được xem là nguồn cung cấp năng lượng dồi dào nhờ chứa carbohydrate phức hợp. Một khẩu phần ngũ cốc nguyên hạt như cháo yến mạch chín sẽ giải phóng năng lượng chậm rãi, giúp cơ thể hấp thu ổn định trong ngày. Điều này góp phần hạn chế cảm giác mệt mỏi và đói giữa buổi, giúp no lâu hơn. Yến mạch có chỉ số đường huyết (GI) thấp, mang lại nguồn năng lượng bền vững trong nhiều giờ.

Ngoài ra, yến mạch còn cung cấp nhiều dưỡng chất quan trọng như thiamine, phốt pho, magie và các vitamin nhóm B (niacin, folate), hỗ trợ cơ thể chuyển hóa năng lượng hiệu quả.

Tác dụng phòng ngừa ung thư của yến mạch

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), chất xơ là thành phần thiết yếu của chế độ ăn cân bằng. Tăng cường chất xơ giúp ngăn ngừa táo bón và bệnh túi thừa (các túi nhỏ trong ruột có thể viêm và gây đau bụng), đồng thời hỗ trợ hệ tiêu hóa xử lý và hấp thu dưỡng chất tốt hơn. Chất xơ cũng tạo cảm giác no, từ đó giúp kiểm soát khẩu phần ăn.

Nhiều nghiên cứu cho thấy yến mạch có thể làm giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng, chủ yếu nhờ hàm lượng chất xơ cao, theo tổ chức Cancer Research UK. Chất xơ giúp tăng khối lượng phân, làm mềm và thúc đẩy quá trình đào thải nhanh hơn, từ đó rút ngắn thời gian các chất có hại tiếp xúc với thành ruột và giảm nguy cơ tổn thương tế bào.

Chất xơ còn hỗ trợ vi khuẩn đường ruột sản sinh các hợp chất có lợi, cải thiện môi trường trong ruột. Thực phẩm giàu chất xơ được liên hệ với nguy cơ ung thư đại trực tràng thấp hơn.

Yến mạch đã được chứng minh là mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm phòng ngừa nhiều bệnh mãn tính.

Cancer Research UK nhấn mạnh rằng chế độ ăn giàu chất xơ, bao gồm nhiều ngũ cốc nguyên hạt, có thể làm giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Việc tăng cường ngũ cốc nguyên hạt giàu chất xơ và hạn chế ngũ cốc tinh chế cũng giúp kiểm soát cân nặng do tạo cảm giác no lâu. Điều này không chỉ giảm nguy cơ ung thư đại tràng mà còn góp phần hạn chế nhiều loại ung thư khác.

Một nghiên cứu lớn công bố tháng 1/2025 cho thấy tiêu thụ nhiều chất xơ có thể làm giảm nguy cơ nhiều loại ung thư thuộc hệ tiêu hóa, sinh sản và tiết niệu.

Tác dụng phòng tiểu đường, mỡ máu cao của yến mạch

Yến mạch còn được chứng minh giúp điều hòa đường huyết – yếu tố quan trọng trong kiểm soát tiểu đường. Do cơ thể tiêu hóa yến mạch nguyên cám chậm hơn so với ngũ cốc tinh chế, nên hạn chế được tình trạng tăng đường huyết đột ngột sau ăn.

Giảm cân và duy trì cân nặng hợp lý cũng có thể giúp phòng ngừa, thậm chí cải thiện tiểu đường type 2. Theo khuyến nghị của Hiệp hội Đái tháo đường (Diabetes Association), người mới được chẩn đoán nên giảm khoảng 15% trọng lượng cơ thể. Chế độ ăn giàu chất xơ, protein, ít calo, ít đường và chất béo có thể thúc đẩy giảm cân – vì vậy cháo yến mạch (không thêm siro hay đường) là lựa chọn bữa sáng lý tưởng. Trong 100g yến mạch chứa chưa đến 1g đường tự nhiên.

Một tổng quan nghiên cứu năm 2018 cho thấy yến mạch có thể giúp giảm cholesterol – điều đặc biệt quan trọng vì tiểu đường làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch. Gần đây hơn, nghiên cứu mới từ University of Bonn công bố trên Nature Communications vào tháng 1/2026 cho thấy việc tiêu thụ lượng lớn yến mạch trong thời gian ngắn – khoảng 300g mỗi ngày trong hai ngày – có thể làm giảm khoảng 10% cholesterol LDL (“cholesterol xấu”).

Trà My