7 loại cây đặt đúng chỗ là "kéo tiền về": Nhiều người trồng sai nên không giàu lên được

Trong phong thủy, cây xanh không chỉ đơn thuần là vật trang trí mà còn được xem như nguồn năng lượng sống trong không gian nhà ở. Nếu đặt đúng vị trí, cây có thể giúp kích hoạt tài lộc, thu hút vượng khí; nhưng ngược lại, đặt sai chỗ lại vô tình làm tán tài, khiến vận may khó tụ lại. Điều đáng nói là không phải ai cũng hiểu rõ nguyên tắc này. Nhiều gia đình trồng cây theo cảm tính, thấy đẹp là mua, thấy hợp mắt là đặt mà không để ý đến hướng, ánh sáng hay đặc tính của từng loại. Chính vì vậy, cùng một loại cây nhưng có nhà lên lộc, có nhà lại không thấy thay đổi gì.

Dưới đây là 7 loại cây được đánh giá cao về khả năng "kéo tiền về", nhưng điều quan trọng nhất vẫn nằm ở vị trí đặt.

1. Cây kim tiền đặt đúng góc tài lộc mới phát huy tác dụng

Cây kim tiền từ lâu đã được xem là biểu tượng của tiền bạc, thịnh vượng. Lá cây xanh bóng, mọc hướng lên trên tượng trưng cho sự phát triển không ngừng. Tuy nhiên, nếu đặt sai vị trí, cây chỉ mang tính trang trí đơn thuần. Theo phong thủy, kim tiền nên được đặt ở góc Đông Nam của phòng khách - khu vực đại diện cho tài lộc. Tránh đặt ở nơi tối, ẩm hoặc góc khuất vì sẽ làm giảm khả năng tụ khí.

2. Cây phát tài (thiết mộc lan) càng sáng càng dễ hút lộc

Cây phát tài đúng như tên gọi, thường được dùng với ý nghĩa cầu may mắn và tiền bạc. Điểm đặc biệt là cây này phản ứng khá rõ với môi trường sống. Đặt cây ở nơi có ánh sáng tự nhiên nhẹ, gần cửa ra vào hoặc phòng khách sẽ giúp kích hoạt dòng năng lượng tích cực. Ngược lại, nếu để trong phòng kín, thiếu sáng, cây dễ yếu đi, đồng nghĩa với việc "khí tốt" cũng khó lưu thông.

3. Cây lưỡi hổ không chỉ lọc không khí mà còn giữ tài

Lưỡi hổ là loại cây quen thuộc, dễ chăm, có khả năng thanh lọc không khí rất tốt. Trong phong thủy, cây còn được xem như "lá chắn" giúp giữ tiền của, hạn chế thất thoát tài chính. Vị trí phù hợp nhất là gần cửa ra vào hoặc cửa sổ, nơi dòng khí ra vào liên tục. Tuy nhiên, không nên đặt trong phòng ngủ vì ban đêm cây có thể ảnh hưởng đến không gian nghỉ ngơi.

4. Cây trầu bà leo đúng hướng, tài lộc mới "chảy"

Trầu bà tượng trưng cho sự sinh sôi, phát triển bền vững. Đặc tính leo hoặc buông rủ của cây cũng mang ý nghĩa dòng tiền lưu chuyển. Nhưng nếu để cây bò lan bừa bãi, thiếu kiểm soát, lại mang ý nghĩa tài lộc phân tán. Tốt nhất nên đặt ở kệ cao, bàn làm việc hoặc gần cửa sổ, để cây phát triển có định hướng và không gian thoáng.

5. Cây ngọc bích "giữ tiền" nhưng kỵ đặt sai chỗ

Ngọc bích thường được ví như "cây giữ tiền" nhờ hình dáng lá tròn, dày, tượng trưng cho đồng xu. Loại cây này hợp nhất khi đặt ở bàn làm việc, quầy thu ngân hoặc góc tài chính trong nhà. Tuy nhiên, tránh đặt ở lối đi hoặc nơi thường xuyên bị va chạm, vì theo quan niệm phong thủy, điều đó tượng trưng cho việc tiền bạc dễ bị hao hụt.

6. Cây cau tiểu trâm nhỏ nhưng "kéo khí" rất tốt

Cau tiểu trâm có kích thước nhỏ gọn, tán lá mềm mại, thường được dùng để cân bằng năng lượng trong không gian. Đặt cây ở góc phòng, gần thiết bị điện tử hoặc khu vực ít sinh khí sẽ giúp trung hòa năng lượng xấu, từ đó hỗ trợ dòng chảy tài lộc ổn định hơn. Đây là loại cây âm thầm nhưng hiệu quả nếu đặt đúng vị trí.

7. Cây phú quý đẹp thôi chưa đủ, phải đặt đúng hướng

Cây phú quý nổi bật với lá viền đỏ, mang ý nghĩa may mắn và giàu sang. Tuy nhiên, nếu chỉ đặt theo sở thích mà không chú ý hướng, hiệu quả phong thủy sẽ giảm đi đáng kể. Cây này phù hợp với hướng Đông hoặc Đông Nam, nơi có ánh sáng nhẹ và dòng khí lưu thông. Tránh đặt trong góc tối hoặc nơi bí bách vì sẽ làm "tắc" năng lượng tốt.

Vì sao nhiều người trồng cây mà vẫn không "lên lộc"?

Thực tế, vấn đề không nằm ở việc chọn sai cây, mà nằm ở cách đặt cây. Một số sai lầm phổ biến có thể kể đến:

- Đặt cây theo cảm tính, không quan tâm hướng

- Để cây ở nơi thiếu sáng, không phù hợp đặc tính

- Đặt cây ở vị trí cản trở lối đi hoặc dòng khí

- Không chăm sóc, để cây héo úa (tượng trưng cho năng lượng suy giảm)

Trong phong thủy, cây xanh là vật sống, nên trạng thái của cây cũng phản ánh phần nào năng lượng trong nhà.

*Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo