Chuyên gia 25 năm kinh nghiệm làm vườn: Đây là 7 loại cây tốt nhất nên trồng trong nhà vào năm 2026

02-02-2026 - 10:45 AM | Sống

Hãy cùng tìm hiểu xem các chuyên gia làm vườn giàu kinh nghiệm nói gì về những loại cây tốt nhất nên trồng trong nhà vào năm 2026.

Mỗi năm mới lại mở ra những xu hướng mới trong việc chăm sóc và trang trí không gian sống bằng cây xanh. Bước sang năm 2026, các biên tập viên và chuyên gia làm vườn quốc tế đồng loạt cho rằng xu hướng trồng cây trong nhà sẽ tập trung vào những loài dễ sống, ít tốn công chăm sóc nhưng vẫn có giá trị thẩm mỹ cao quanh năm.

Chia sẻ trên Gardening Know How , Susan Albert, một chuyên gia làm vườn với hơn 25 năm kinh nghiệm, cũng đồng ý với xu hướng này. Theo đó, cô cùng các chuyên gia khác đã đưa ra một danh sách 7 loại cây tốt nhất nên trồng trong nhà vào năm 2026.

Cây chuỗi ngọc

Chuyên gia 25 năm kinh nghiệm làm vườn: Đây là 7 loại cây tốt nhất nên trồng trong nhà vào năm 2026- Ảnh 1.

Cây chuỗi ngọc.

Đây là một trong những loại cây mọng nước được đánh giá cao trong năm 2026. Cây chuỗi ngọc có thể sinh trưởng tốt ngay cả khi thiếu ánh nắng trực tiếp, điều mà không phải cây mọng nước nào cũng làm được. Với dáng rủ mềm mại, loại cây này đặc biệt phù hợp treo gần cửa sổ hoặc trong không gian bếp.

Cây thường xuân

Chuyên gia 25 năm kinh nghiệm làm vườn: Đây là 7 loại cây tốt nhất nên trồng trong nhà vào năm 2026- Ảnh 2.

Thường xuân.

Khi trồng trong nhà, thường xuân là một trong những loại cây “khó chết” nhất. Cây ít cần chăm sóc, có khả năng thích nghi tốt và còn giúp giảm độ ẩm trong không gian kín như phòng tắm.

Trầu bà vàng

Chuyên gia 25 năm kinh nghiệm làm vườn: Đây là 7 loại cây tốt nhất nên trồng trong nhà vào năm 2026- Ảnh 3.

Trầu bà vàng.

Sau giai đoạn “làm mưa làm gió” trong thời kỳ dịch bệnh, trầu bà vàng được dự đoán sẽ quay trở lại mạnh mẽ trong năm 2026. Cây có lá xanh pha vàng bắt mắt, sinh trưởng nhanh, gần như không đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc cầu kỳ.

Susan Albert cho rằng trầu bà là ví dụ điển hình cho xu hướng cây đẹp - dễ chăm - sống lâu, rất phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ hoặc thú cưng.

Trầu bà kim cương

Chuyên gia 25 năm kinh nghiệm làm vườn: Đây là 7 loại cây tốt nhất nên trồng trong nhà vào năm 2026- Ảnh 4.

Trầu bà đế vương.

Trầu bà kim cương, hay còn gọi là trầu bà đế vương kim cương, gây ấn tượng với những đường vân trắng tinh tế trên nền lá xanh. Loại cây này được đánh giá cao nhờ khả năng thích nghi tốt với ánh sáng gián tiếp và không “khó tính” trong việc tưới nước.

Lan Dendro

Chuyên gia 25 năm kinh nghiệm làm vườn: Đây là 7 loại cây tốt nhất nên trồng trong nhà vào năm 2026- Ảnh 5.

Lan Dendro.

Nếu muốn thêm màu sắc cho không gian sống, lan Dendro là cái tên được nhiều chuyên gia nhắc tới. Loại lan này nở hoa đẹp nhưng không đòi hỏi chăm sóc cầu kỳ như nhiều giống lan khác, có thể chịu được điều kiện ánh sáng và nhiệt độ không quá lý tưởng.

Cây ngũ gia bì

Chuyên gia 25 năm kinh nghiệm làm vườn: Đây là 7 loại cây tốt nhất nên trồng trong nhà vào năm 2026- Ảnh 6.

Ngũ gia bì.

Đây là loại cây được Susan Albert đánh giá cao và thường xuyên khuyên trồng. Ngũ gia bì có tán lá xòe như chiếc ô, hình dáng đẹp mắt nhưng lại cực kỳ dễ chăm sóc. Cây không cần bón phân thường xuyên, chỉ cần ánh sáng trung bình và lượng nước vừa phải.

Với hơn 25 năm kinh nghiệm làm vườn, Susan Albert cho rằng ngũ gia bì là lựa chọn “gần như hoàn hảo” cho năm 2026, đặc biệt với những ai muốn trồng cây lâu dài mà không phải lo lắng nhiều.

Hoa đèn lồng

Chuyên gia 25 năm kinh nghiệm làm vườn: Đây là 7 loại cây tốt nhất nên trồng trong nhà vào năm 2026- Ảnh 7.

Hoa đèn lồng.

Ít phổ biến nhưng đang được dự đoán sẽ “trở lại” trong năm 2026, hoa đèn lồng gây ấn tượng bởi hoa hình chuông rực rỡ và khả năng ra hoa quanh năm nếu đủ ánh sáng gián tiếp. Loại cây này mang hơi hướng cổ điển, phù hợp với xu hướng hoài niệm đang dần quay lại trong trang trí nội thất.

Nguồn: Gardening Know How

Nhà trồng 3 loại cây này chẳng khác rước "thần tài" vào nhà, gia chủ trăm sự cát lành, hút tài hút lộc

Theo Lam Chi

Thanh niên Việt

