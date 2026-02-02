Hải Phòng tiêu hủy hơn 5 tấn giá đỗ ngâm hóa chất, để 1 tháng vẫn tươi

Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công thương TP Hải Phòng phối hợp với Đội 5 Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hải Phòng đã thu giữ và tổ chức tiêu hủy hơn 5 tấn giá đỗ sử dụng hóa chất 6-Benzylaminopurine.

Cơ quan chức năng Hải Phòng phát hiện hơn 5 tấn giá đỗ vi phạm tại hai cơ sở sản xuất trên địa bàn xã Gia Phúc.

Cụ thể, cơ quan chức năng phát hiện số giá đỗ trên được sản xuất bằng cách ngâm hóa chất 6 Benzylaminopurine hay còn gọi là nước kẹo và ủ trong hơn 700 lu nhựa tại hai cơ sở sản xuất của ông Nguyễn Công Biên và ông Nguyễn Văn Thịnh, cùng ở thôn Đại Lương, xã Gia Phúc, TP Hải Phòng.

Nước kẹo vốn là chất kích thích tăng trưởng tế bào, được sử dụng trong nông nghiệp với mục đích bảo quản hoặc kích thích chồi non. Tuy nhiên, theo quy định, chất này không được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm.

Sau hơn 1 tháng kể từ khi phát hiện, số giá đỗ ngâm hóa chất vẫn cơ bản còn tươi.

Theo chuyên gia y tế, dù nước kẹo không gây ngộ độc cấp tính như hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn nhưng nó có tác dụng lâu dài trên cơ thể, đi vào các cơ quan sinh sản, kích thích sinh trưởng và qua thời gian sẽ làm cho sức khỏe của con người bị suy yếu và gây bệnh tật.

Hơn thế, việc sử dụng các chất kích thích sinh trưởng do lượng hóa chất tồn dư trong thực phẩm là nguyên nhân gián tiếp gây mất an toàn đối với sức khỏe.

Đoàn xe dùng để chở số giá đỗ ngâm hóa chất đi tiêu hủy.

Thực tế, đây không phải là lần đầu các cơ quan chức năng phát hiện việc sử dụng Benzylaminopurine để làm giá đỗ với số lượng lớn.

Cách đây không lâu, các vụ việc tương tự đã bị phát hiện tại một số tỉnh như: Đắk Lắk, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi,… Riêng tại tỉnh Đắk Lắk, 6 cơ sở sản xuất đã đưa ra thị trường khoảng 2.900 tấn giá đỗ ngâm 6-Benzylaminopurine; bình quân, mỗi ngày tiêu thụ khoảng từ 8-10 tấn.

Người tiêu dùng rất khó để phân biệt được bằng mắt thường giữa giá đỗ an toàn và giá đỗ sử dụng hóa chất cấm. Tại các chợ dân sinh, nơi chiếm phần lớn lượng tiêu thụ thực phẩm tươi sống, người dân vẫn lựa chọn sản phẩm dựa trên hình thức, giá thành, mà thiếu chú ý đến các tiêu chí về nguồn gốc và kiểm nghiệm.